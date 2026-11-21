του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Alex Márquez επέστρεψε δυναμικά μετά τον τραυματισμό του, κατακτώντας την 1η θέση. Οριακή πρόκριση για τον Jorge Martin, ενώ ο Marc Márquez ολοκλήρωσε την ημέρα στην 6η θέση.

Ο νικητής του Sprint του 2025 στο Portimão, Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), επέστρεψε στη δράση μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω του τραυματισμού του στο Grand Prix της Μαλαισίας και ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Παρασκευής. Ο δεύτερος του περσινού πρωταθλήματος σημείωσε χρόνο κατά 0.082 δευτερόλεπτα ταχύτερο από τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), ο οποίος πήρε τη 2η θέση, ενώ 3ος ήταν ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Από τους δύο πρωτοπόρους της βαθμολογίας, ο Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), που βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του Τίτλου, ήταν 6ος, ενώ ο Jorge Martin (Aprilia Racing) πέρασε με δυσκολία στη δεκάδα που εξασφάλισε απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση.

Πρώτες πτώσεις για Lecuona και Moreira

Λίγο μετά την έναρξη της περιόδου, οι κίτρινες σημαίες εμφανίστηκαν στη στροφή 3, όταν ο Iker Lecuona (Ducati Lenovo Team) έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας του. Ο Ισπανός σηκώθηκε χωρίς να τραυματιστεί και επέστρεψε σύντομα στην πίστα. Λίγο αργότερα, πτώση είχε και ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) στη στροφή 4. Ο Βραζιλιάνος σηκώθηκε επίσης αμέσως, έχοντας μάλιστα ξεκινήσει πολύ δυνατά, καθώς βρισκόταν στη 2η θέση τη στιγμή της πτώσης του.

Ο Di Giannantonio περνά στην κορυφή

Όπως συνηθίζει στις Δοκιμές της Παρασκευής, ο Di Giannantonio ανέβασε τον ρυθμό του και πέρασε στην 1η θέση, μπροστά από τους Alex Márquez και Bezzecchi. Ο Ιταλός βελτίωσε στη συνέχεια τον χρόνο του σε 1:37.432, αποκτώντας διαφορά λίγο μικρότερη από ένα δέκατο του δευτερολέπτου από τον Bezzecchi.

Ο Marc Márquez είχε αρχικά βρεθεί εκτός δεκάδας, αλλά σύντομα ανέβηκε στην πρώτη εξάδα και συνέχισε να πιέζει, έχοντας διαφορά τριών δεκάτων από την κορυφαία επίδοση του Di Giannantonio, καθώς η διαδικασία έμπαινε στην πιο κρίσιμη φάση της.

Η μάχη των τελευταίων πέντε λεπτών

Ο Jorge Martin ήταν ο αναβάτης που χρειαζόταν περισσότερο μια γρήγορη προσπάθεια, καθώς πέντε λεπτά πριν από το τέλος παρέμενε εκτός της πρώτης δεκάδας. Οι βελτιώσεις των Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) και Brad Binder τον έριξαν ακόμη χαμηλότερα, ενώ ο Marc Márquez απάντησε ανεβαίνοντας στην 6η θέση.

Στην κορυφή, ο Alex Márquez είχε ήδη περάσει πρώτος με χρόνο 1:37.350, μένοντας λίγο περισσότερο από ένα δέκατο μακριά από το απόλυτο ρεκόρ γύρου της πίστας, που ανήκει στον αδελφό του.

Ολοκλήρωση Δοκιμών: 1ος ο Alex Márquez, οριακά στη δεκάδα ο Martin

Ο χρόνος 1:37.350 ήταν αρκετός για να φέρει τον Alex Márquez στην κορυφή, στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό, αφήνοντας πίσω τους Di Giannantonio και Bezzecchi. Ο Ιταλός της Aprilia βελτίωσε την επίδοσή του στον τελευταίο γρήγορο γύρο, αλλά δεν κατάφερε να ανέβει στην κατάταξη.

Ο Acosta ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της KTM, ενώ ακολούθησε ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR), ο οποίος εντυπωσίασε με την 5η θέση, ως ο καλύτερος αναβάτης της Honda. Ο Marc Márquez κατέλαβε την 6η θέση, μπροστά από τον Binder.

Τη δεκάδα που εξασφάλισε απευθείας συμμετοχή στις Κατατακτήριες 2 συμπλήρωσαν οι Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) και Jorge Martin. Ο τελευταίος πέρασε οριακά, με διαφορά μόλις 0.101 δευτερολέπτων από τον Ai Ogura.

Εκτός δεκάδας ο Ogura, όλα θα κριθούν στις Κατατακτήριες 1

Παρά την προσπάθειά του, ο Ogura δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση και θα χρειαστεί να περάσει από τις Κατατακτήριες 1. Μαζί του θα βρεθούν οι Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) και Diogo Moreira.

Καλύτερος αναβάτης της Yamaha ήταν ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP), στη 14η θέση. Ο Jake Dixon (Honda HRC Castrol) πραγματοποίησε επίσης καλή εμφάνιση, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση, μπροστά από τον ομόσταυλό του Luca Marini.

Ο Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3), που αντικαθιστά τον Maverick Viñales, ολοκλήρωσε στην 20ή θέση, ενώ τελευταίος στην κατάταξη ήταν ο Lecuona.

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