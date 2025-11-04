του Δημήτρη Διατσίδη

Με 2 νικητές που πήραν την παρθενική τους νίκη στο MotoGP και ήδη 7 διαφορετικούς νικητές… θα δούμε άλλον έναν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία;

Οι 2 παρθενικοί νικητές και οι 7 διαφορετικοί συνολικά μέχρι στιγμής, συνθέτουν την εικόνα της σεζόν του MotoGP 2025 καθώς το πρωτάθλημα προσγειώνεται στο Portimão. Μία από τις πιο συναρπαστικές πίστες του ημερολογίου, αποκαλείται “rollercoaster” για κάποιο λόγο και αποτελεί μια ολοκαίνουρια πρόκληση για το grid – με πολλά ενδιαφέροντα στατιστικά και προηγούμενες εμφανίσεις να αναλύσουμε καθ’ οδόν. Ποιος λοιπόν θα πάρει τα ηνία αυτό το Σαββατοκύριακο;

ΕNΤΟΣ KAI ΕΚΤΟΣ ΠΙΕΣΗΣ: Ο Alex Marquez εξασφάλισε τη 2η θέση, ο Bulega καλείται από την Ducati

Οι θέσεις 1 και 2 του MotoGP έχουν κλειδώσει καθώς οι αδελφοί Marquez γράφουν ιστορία ως τα πρώτα αδέλφια που γίνονται Πρωταθλητής και δευτεραθλητής. Και ενώ ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) δεν θα επιστρέψει στους αγώνες μέχρι του χρόνου, ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) είναι σίγουρα εδώ. Μία εντυπωσιακή και απόλυτα ελεγχόμενη νίκη στην Sepang υπογράμμισε τη 2η θέση του με στυλ και, όπως όλη τη χρονιά, θα είναι στο στόχαστρο πολλών.

Ποιος όμως αντικαθιστά τον Marc αυτό το Σαββατοκύριακο; Ο δευτεραθλητής των WorldSBK 2025 Nicolo Bulega θα προλάβει τον Πρωταθλητή Toprak Razgatlioglu και θα κάνει το ντεμπούτο του στο MotoGP πρώτος – έστω και για δύο Αγώνες. Ο Bulega έχει ήδη υπογράψει και ανακοινωθεί ως μέλος της ομάδας ανάπτυξης της Ducati για το 2026, ενόψει των νέων κανονισμών του 2027 και τώρα θα αγωνιστεί με την GP25, αποκτώντας ακόμη περισσότερη εμπειρία πριν τη μετάβαση στα 850cc.

Μία Δοκιμή στην Jerez την Πέμπτη πριν το Portimão του έδωσε την πρώτη του επαφή με τη μοτοσυκλέτα. Τώρα, ρίχνεται στα βαθιά, αντικαθιστώντας έναν επτάκις Παγκόσμιο Πρωταθλητή MotoGP – και με λάστιχα Michelin. Οι στόχοι του πιθανότατα θα είναι μετριοπαθείς, αλλά η εμπειρία θα είναι ανεκτίμητη.

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΚΙΝΟ: 3 αναβάτες & 3 εργοστάσια

Το εκκρεμές συνεχίζει την ταλάντωση στη μάχη για την 3η θέση στη γενική κατάταξη. Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) και ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) ήταν ισόπαλοι σε βαθμούς μετά το Sprint στην Sepang, αλλά μετά την εγκατάλειψη του Pecco στο Grand Prix της Κυριακής και την 11η θέση του Bezzecchi, ο Ιταλός της Aprilia έχει μικρό προβάδισμα. Ο Bagnaia έχει κερδίσει στο Portimão το 2023, αλλά πέρυσι εγκατέλειψε μετά από τη σύγκρουσή του με τον τότε αντίπαλο και νυν συναθλητή Marquez, ενώ ο Bezzecchi ήταν 3ος το 2023 και 6ος πέρυσι με διαφορετική μοτοσυκλέτα.

Εν τω μεταξύ, ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) μείωσε κατά 20 βαθμούς το προβάδισμα του Bagnaia. Με τη 2η θέση στην Sepang την Κυριακή, απέχει πλέον μόλις 31 βαθμούς από τον Bezzecchi και 26 από τον Bagnaia. Τολμά να ονειρεύεται το χάλκινο; Αν κάποιος πρόκειται να πάρει την πρώτη του νίκη στο Portimão και να γίνει ο 8ος νικητής της σεζόν, δύσκολα θα πόνταρε κάποιος εναντίον του #37…

ΣΤΟΧΟΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ – σκληρή μάχη στην πρώτη δεκάδα

Η μάχη για την 6η θέση συνεχίζεται. Οι συναθλητές Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και Fabio Di Giannantonio χωρίζονται μόλις από έναν βαθμό, με δύο GP να απομένουν. Και είναι ο Diggia αυτός που έχει μπει στη δεκάδα μεταξύ τους στο Portimão τα τελευταία δύο χρόνια – αν και ο Morbidelli έχει βάθρο από το 2020 μετά την αξέχαστη μάχη του με τον Miller.

Ο Joan Mir (Honda HRC Castrol), από την άλλη, έρχεται από το δεύτερό του βάθρο σε 4 GP και έχει ακόμη ένα 3ο από το GP Πορτογαλίας το 2021 που θέλει να επαναλάβει. Η Honda, μετά από μια τόσο δύσκολη περίοδο πέρυσι, βρίσκεται τώρα κοντά στο να ανέβει κατηγορία στις παραχωρήσεις. Αν συγκεντρώσει 19 ή περισσότερους βαθμούς σε Πορτογαλία και Βαλένθια, ανεβαίνει από D σε κατηγορία C – και χάνει προνόμια όπως οι Ελεύθερες Δοκιμές με οποιονδήποτε αναβάτη σε οποιαδήποτε πίστα.

Πιο πάνω στη βαθμολογία, η δυνατή 5η θέση του Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) στην Sepang τον φέρνει μόλις 4 βαθμούς πίσω από τον Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP). Ο Quartararo έχει δύο νίκες στο Portimão και αναμένεται να είναι ξανά δυνατός εκεί. Ο Aldeguer, ωστόσο, δυσκολεύεται περισσότερο μετά τη νίκη του στην Mandalika, αν και εξασφάλισε τον τίτλο Rookie of the Year στην Sepang, παρά την ποινή για πίεση ελαστικών. Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) επίσης θέλει να ανακάμψει μετά την πρώτη του νίκη και να αποδείξει την αξία του στην Πορτογαλία.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΔΑ: αναζητώντας ρυθμό & τύχη

28 βαθμοί χωρίζουν τις θέσεις 11 έως 14 και μόλις ένας βαθμός τους Johann Zarco (LCR Honda CASTROL) και Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), με τον Νοτιοαφρικανό να πλησιάζει χάρη σε τρείς συνεχόμενες παρουσίες στη δεκάδα. Έχει τερματίσει στην πρώτη εξάδα σε κάθε Πορτογαλικό GP που έχει ολοκληρώσει. Σε ανάλογη φόρμα και ο Luca Marini (Honda HRC Castrol), μόλις 5 βαθμούς πίσω από τον Binder, ενώ ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3) με καλές Κυριακές μετά από δύσκολες Κατατακτήριες είναι 36 βαθμούς μακριά από την πρώτη δεκάδα. Ο Bastianini έχει ανέβει στο βάθρο εδώ στο παρελθόν και, όταν όλα του πάνε καλά – όπως στην Βαρκελώνη – μπορεί να πρωταγωνιστήσει.

Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ: το κύκνειο άσμα του Oliveira στο σπίτι του

Είναι το τελευταίο εντός έδρας GP για τον Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP), με τον #88 να στοχεύει στην επιστροφή στους βαθμούς. Ο πρώτος Πορτογάλος που κέρδισε ποτέ στο MotoGP και ο πρώτος που το έκανε στην πατρίδα του με την εντυπωσιακή νίκη στο Portimão το 2020, θα ζήσει ένα συγκινητικό Σαββατοκύριακο – και θα είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να επιτεθεί στο εμπρός μέρος.

Ο συναθλητής του, Jack Miller, αναζητά επιστροφή στην πρώτη δεκάδα την Κυριακή για πρώτη φορά μετά το Brno, ύστερα από μια δύσκολη σειρά εγκαταλείψεων. Λίγο πιο μπροστά και με στόχο τις πρώτες διαδοχικές θέσεις στην πρώτη δεκάδα από την Jerez και το Le Mans, είναι ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), ενώ ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) έχει δείξει ρυθμό για την πρώτη πεντάδα στην Πορτογαλία στο παρελθόν. Ο Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda LCR) ελπίζει να κλείσει τη rookie χρονιά του και, πριν ξεκινήσει το νέο του ταξίδι στα WorldSBK, να προσθέσει κι άλλους βαθμούς, ενώ οι Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) και Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech 3) συνεχίζουν να αντικαθιστούν τους Jorge Martin και Maverick Viñales αντίστοιχα – με τον τελευταίο να αποτελεί συχνά απειλή για τις Κατατακτήριες 2.

Μία πιθανότητα για άλλον έναν παρθενικό νικητή, ένα κύκνειο άσμα για τον ήρωα της πατρίδας και το προτελευταίο GP της χρονιάς υπόσχονται πολλά… οπότε ετοιμαστείτε για το Qatar Airways Grand Prix της Πορτογαλίας!