Το MotoGP βρίσκεται πλέον στην περιοχή του Algarve, στην Πορτογαλία, για το Grand Prix Πορτογαλίας του 2026, σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που ενδέχεται να κρίνει την έκβαση του πρωταθλήματος.

Ο Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει τον όγδοο Τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία, εφόσον τα αποτελέσματα εξελιχθούν ευνοϊκά για τον ίδιο, έναν Αγώνα πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν. Ωστόσο, μέχρι να πέσει η καρό σημαία, οι δύο αντίπαλοί του στη μάχη του Τίτλου δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τις ελπίδες τους. Ο Jorge Martin και ο Marco Bezzecchi, αμφότεροι αναβάτες της Aprilia Racing, επιστρέφουν στη δράση αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη διεκδίκηση.

Τα σημαντικότερα θέματα πριν από την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου:

Η συνέντευξη Τύπου πριν από τον Αγώνα: Marc Márquez, Jorge Martin και Bezzecchi

Στη συνέντευξη Τύπου ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος βρέθηκε μαζί με τους δύο αναβάτες που επιδιώκουν να του στερήσουν τον Τίτλο.

Ο Alex Márquez επιστρέφει μετά την επέμβαση

Οι δηλώσεις του αναβάτη με το Νο 73, ο οποίος απουσίασε από τον Αγώνα του Qatar και επιστρέφει τώρα στη δράση, έχοντας πάρει το πράσινο φως για τη συμμετοχή του στις πρώτες Ελεύθερες Δοκιμές.

Στο MotoGP τίποτα δεν τελειώνει πριν πέσει η καρό σημαία

Ο Martin αντιμετωπίζει με ρεαλισμό την κατάσταση, αλλά είναι έτοιμος για ακόμη μία απρόβλεπτη αγωνιστική μάχη, ενώ ο Marc Márquez, γνωρίζει καλά ότι στο MotoGP τίποτα δεν έχει κριθεί μέχρι να ολοκληρωθεί ο Αγώνας.

Ο Marc Márquez μια ανάσα από τον όγδοο Τίτλο

Ο όγδοος Τίτλος στη μεγάλη κατηγορία MotoGP βρίσκεται στο επίκεντρο για τον αναβάτη με το Νο 93, ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.