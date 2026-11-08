του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Marc Marquez βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στον Τίτλο του MotoGP, καθώς η νίκη του στο Sprint του Κατάρ τού δίνει την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά το όγδοο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP την Κυριακή.

Πόσο περισσότερο δράμα θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα Tissot Sprint; Το Grand Prix του Κατάρ προσέφερε μια πραγματικά εντυπωσιακή αγωνιστική παράσταση, με πολλές ανατροπές και πρωταγωνιστές. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), ο οποίος κατέκτησε τη νίκη στο Sprint της Ντόχα και πρόσθεσε 12 πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή του. Έτσι, στον Αγώνα της Κυριακής θα έχει την πρώτη του ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον Τίτλο.

Ο Jorge Martin (Aprilia Racing) είναι πλέον ο αναβάτης που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εμποδίσει τον #93 να κατακτήσει τον όγδοο Τίτλο MotoGP της καριέρας του. Αντίθετα, ο ομόσταυλος του Martin, Marco Bezzecchi, είχε μια καταστροφική εξέλιξη, καθώς είχε πτώση μετά από επαφή με τον Marquez και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος του 2026.

Ξεκινώντας από την 11η θέση, ο Martin πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση, μόλις δύο εβδομάδες μετά το κάταγμα στον δεξιό καρπό του, καταφέρνοντας να τερματίσει στην 3η θέση. Ωστόσο, στον τελευταίο γύρο ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) κατάφερε να τον προσπεράσει και να πάρει τη 2η θέση. Μετά τα αποτελέσματα του Sprint, η διαφορά του Marquez από τον Martin διαμορφώθηκε στους 49 βαθμούς, ενώ ο Bezzecchi βρίσκεται πλέον 79 βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ο poleman Bezzecchi έκανε εξαιρετική εκκίνηση και κατάφερε να συγκρατήσει την επίθεση του Marquez από τη μεσαία θέση της πρώτης σειράς. Ο Francesco Bagnaia πέρασε προσωρινά μπροστά από τον ομόσταυλό του στην Ducati Lenovo Team στη δεύτερη στροφή, όμως ο #93 απάντησε αμέσως, ανακτώντας τη θέση του στην έξοδο της στροφής.

Ο Martin, από την πλευρά του, δεν κατάφερε να κερδίσει θέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου γύρου, ξεκινώντας από την 11η θέση. Στην τελευταία στροφή του γύρου, όμως, ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) παρέσυρε τον Bagnaia, προκαλώντας την πρώτη μεγάλη ανατροπή του Sprint.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ

Ο Aldeguer επιχείρησε να περάσει από την εσωτερική τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), αλλά έκανε λάθος στη στροφή 16. Φρέναρε πολύ αργά και βρέθηκε σε μία θέση η οποία προκάλεσε την πτώση του Bagnaia, ο οποίος δεν είχε περιθώρια αντίδρασης. Ο Ιταλός παρασύρθηκε και εκτοξεύτηκε από την Ducati Desmosedici.

Οι κόκκινες σημαίες διακόψαν τον Αγώνα, ενώ ο Bagnaia μεταφέρθηκε με φορείο από την αμμοπαγίδα. Ευτυχώς, ο αναβάτης της Ducati είχε τις αισθήσεις του και μπορούσε να μιλήσει πριν μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο. Για το περιστατικό, ο Aldeguer τιμωρήθηκε με διπλή ποινή μεγάλου γύρου για την επανεκκίνηση του Sprint.

Η Ducati επιβεβαίωσε ότι ο Bagnaia υπέστη δύο κατάγματα στο δεξί πόδι, στα οστά τέταρτο και πέμπτο μετατάρσιο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ντόχα για περαιτέρω εξετάσεις.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Μετά από μια σύντομη διακοπή, το Sprint επανεκκίνησε για 10 γύρους. Αυτή τη φορά ο Marquez έκανε την καλύτερη εκκίνηση και πήρε την πρωτοπορία, μπροστά από τους Bezzecchi και Di Giannantonio.

Ο Martin ξεκίνησε πολύ καλύτερα, ανεβαίνοντας στην 6η θέση ήδη από τον πρώτο γύρο. Στη συνέχεια προσπέρασε τον Raul Fernandez (SuperFiles Trackhouse MotoGP Team) και ανέβηκε στην 5η θέση. Ήταν μια εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή MotoGP του 2024, δεδομένης της πρόσφατης επέμβασης που απαιτούσε ο τραυματισμός του.

Λίγο αργότερα ανέβηκε στην 4η θέση, ενώ ο Bezzecchi επιχείρησε να επιτεθεί στον Marquez στη στροφή 15, στον δεύτερο γύρο. Ο Ισπανός, όμως, αντέδρασε αποτελεσματικά και διατήρησε την 1η θέση.

Η ΕΠΑΦΗ MARQUEZ – BEZZECCHI

Η συνέχεια επιφύλασσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ο Bezzecchi είδε ένα μικρό κενό να ανοίγει, καθώς ο Marquez είχε ανοίξει ελαφρώς τη γραμμή του. Όταν ο αναβάτης της Ducati επέστρεψε στην αγωνιστική γραμμή για να κλείσει την τροχιά του, οι δύο μοτοσυκλέτες ήρθαν σε επαφή.

Ο Marquez υπερασπιζόταν τη θέση του, ενώ ο Bezzecchi επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για προσπέραση. Η επαφή είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του Ιταλού, ο οποίος εγκατέλειψε με δραματικό τρόπο. Ήταν ένα ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα στις πιθανότητές του για τον Τίτλο του 2026.

Οι αγωνοδίκες εξέτασαν το περιστατικό και αποφάσισαν ότι δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς το ως αγωνιστικό συμβάν.

Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ MARTIN

Λίγο αργότερα, ο Martin πέρασε στην επίθεση κατά του Marquez. Ήταν μια σχεδόν υπεράνθρωπη προσπάθεια από έναν αναβάτη που είχε υποστεί κάταγμα στον καρπό μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, στην Αυστραλία.

Η απόπειρά του δεν είχε αποτέλεσμα και ο Marquez κατάφερε σταδιακά να αυξήσει τη διαφορά του στα 0.8 δευτερόλεπτα, τρεις γύρους πριν από το τέλος. Την ίδια στιγμή, ο Martin έπρεπε να περάσει σε αμυντική οδήγηση, καθώς ο Di Giannantonio πίεζε ασφυκτικά πίσω του.

Η πίεση απέδωσε καρπούς για τον Ιταλό, ο οποίος επιχείρησε και ολοκλήρωσε την προσπέραση στον τελευταίο γύρο, στη δεύτερη στροφή. Η εξέλιξη αυτή ήταν σημαντική, καθώς με τη νίκη του Marquez και την 3η θέση του Martin, ο Ισπανός θα έχει την Κυριακή την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει τον Τίτλο.

Τι MotoGP Sprint ήταν αυτό! Δράση και ανατροπές από την αρχή μέχρι το τέλος, με τον Marc Marquez να κατακτά την 25η νίκη του σε Αγώνα Sprint, επίδοση-ρεκόρ στην κατηγορία. Τα δεδομένα πλέον είναι ξεκάθαρα: αν ο Marquez κερδίσει το Grand Prix της Κυριακής και ο Martin δεν καταφέρει να πάρει ούτε έναν βαθμό, τότε ο 33χρονος Ισπανός θα στεφθεί για όγδοη φορά Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP.

Η προσπέραση του Di Giannantonio στον τελευταίο γύρο χάρισε στον Ιταλό τη 2η θέση και στον Marquez την ευκαιρία να διεκδικήσει τον Τίτλο από την Κυριακή. Όσο για τον Martin, η εμφάνισή του ήταν πραγματικά απίστευτη. Ξεκινώντας από την 11η θέση και αγωνιζόμενος με κάταγμα στον δεξιό καρπό, έκανε ό,τι περισσότερο μπορούσε. Πλέον, όλη η προσοχή στρέφεται στον κυρίως Αγώνα της Κυριακής.

Η εγκατάλειψη του Bezzecchi δεν σημαίνει ότι ο #72 έχει χάσει μαθηματικά κάθε πιθανότητα κατάκτησης του Τίτλου του 2026. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ακόμη πολύ σοβαρό πλήγμα στις ήδη περιορισμένες ελπίδες του. Οι συνέπειες του περιστατικού αναμένεται να φανούν και να συζητηθούν περισσότερο πριν από το αυριανό Grand Prix.

Στην 4η θέση τερμάτισε ο Raul Fernandez, μπροστά από τον εντυπωσιακό Johann Zarco (Castrol Honda LCR). Ο Acosta κατάφερε να επικρατήσει οριακά του Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) στη γραμμή του τερματισμού, με τους δύο αναβάτες να καταλαμβάνουν την 6η και 7η θέση αντίστοιχα.

Την 8η θέση πήρε ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), ενώ τον τελευταίο βαθμό εξασφάλισε ο Iker Lecuona, ο οποίος αντικαθιστά τον Alex Marquez στην BK8 Gresini Racing MotoGP. Μια εξαιρετική εμφάνιση από τον δεύτερο της βαθμολογίας του WorldSBK για το 2026.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ MARQUEZ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ

Οι πιθανότητες μπορεί να μην είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν. Το Σάββατο χαρακτηρίστηκε από έντονο συναγωνισμό, αμφισβητούμενες στιγμές και ανατροπές, ενώ ο Marc Marquez εμφανίζεται πιο αποφασισμένος από ποτέ να κατακτήσει έναν Τίτλο που πριν από μερικούς μήνες έμοιαζε πολύ μακρινός.

Θα καταφέρουν η Aprilia και ο Martin να κρατήσουν ανοιχτή τη μάχη του πρωταθλήματος μέχρι την Πορτογαλία; Και πώς θα αντιδράσει ο Bezzecchi μετά την απογοητευτική εξέλιξη του Σαββάτου; Οι απαντήσεις θα δοθούν την Κυριακή στην Ντόχα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – MOTOGP SPRINT: Classification