του Δημήτρη Διατσίδη

Αδρεναλίνη, πάθος και η αγκαλιά όλων των Ducatisti για το Ιταλικό MotoGP, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Mugello πριν από 50 χρόνια (1976). Ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο με την επιβεβαίωση ότι ο Marc Márquez θα βρίσκεται στην πίστα μαζί με τον Francesco Bagnaia οδηγώντας τη Desmosedici GP. Ένα Σαββατοκύριακο με νοσταλγία και πολλές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 100ής επετείου της Ducati. Ανάμεσά τους θα είναι και η παρουσίαση του ειδικού σχεδιασμού χρωμάτων — στην πίστα το απόγευμα της Πέμπτης — με το οποίο οι Marc και Pecco θα αγωνιστούν στο GP της Κυριακής.

Η πίστα της Τοσκάνης είναι μία από εκείνες όπου το «Κόκκινο» του Borgo Panigale έχει θριαμβεύσει συνολικά οκτώ φορές, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων τεσσάρων διοργανώσεων. Το 2009 ο Stoner ήταν ο πρώτος, ακολούθησαν ο Dovizioso το 2017, ο Lorenzo το 2018 και ο Petrucci το 2019. Από το 2022 έως το 2024, τρεις θρίαμβοι για τον Pecco, ενώ ο Marc ολοκληρώνει τη λίστα των νικητών με την επιτυχία του το 2025.

Ο Marc θα επιστρέψει στους αγώνες μετά τη διπλή επέμβαση — στον δεξί ώμο και στο δεξί πόδι — στην οποία υποβλήθηκε στη Μαδρίτη μετά την πτώση στο Γαλλικό GP. Βρισκόμενος ακόμη στη φάση πλήρους αποκατάστασης, ο Marc θα βγει στην πίστα για να δοκιμάσει την πραγματική φυσική του κατάσταση και να περάσει τον καθιερωμένο ιατρικό έλεγχο “fit to race” την Πέμπτη.

Θετικά είναι τα συναισθήματα και για τον Pecco, μετά το πρώτο του βάθρο στη σεζόν στη Βαρκελώνη. Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και η αγάπη όλων των φιλάθλων του θα του δώσουν επιπλέον κίνητρο για να επιβεβαιώσει τη θέση του ανάμεσα στους ταχύτερους αναβάτες.

Francesco Bagnaia #63 Ducati Lenovo Team

«Το Ιταλικό MotoGP στο Mugello είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή της σεζόν. Δεν υπάρχουν πολλά να πω για την πίστα, είναι μία από τις πιο όμορφες στο ημερολόγιο, μία από αυτές όπου το να πηγαίνεις γρήγορα σου δίνει πραγματικά κάτι παραπάνω. Και μετά υπάρχει η υποστήριξη και η αγάπη των φιλάθλων, μια απίστευτη ενέργεια. Είμαι έτοιμος και συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά με όλη την ομάδα. Ανυπομονώ να βγω στην πίστα: το βάθρο στην Βαρκελώνη, μετά τον Αγώνα, ήταν ένα ιδιαίτερο συναίσθημα, αλλά ήταν απαραίτητο για όλη την ομάδα, ειδικά μετά από μια Κυριακή με τόσα πολλά περιστατικά».

Marc Márquez #93 Ducati Lenovo Team

«Η αποκατάσταση προχωρά σύμφωνα με το πλάνο. Τις τελευταίες ημέρες επέστρεψα στις κανονικές προπονήσεις και θα βγω στην πίστα κυρίως για να δοκιμάσω την πραγματική μου αίσθηση και τη φυσική μου κατάσταση πάνω στην Desmosedici GP. Και οι δύο επεμβάσεις πήγαν καλά, αλλά προχωράμε με τη δέουσα προσοχή και με τους τελικούς ιατρικούς ελέγχους στην πίστα. Το Mugello είναι μια απίστευτη πίστα, αν και για να είμαι ειλικρινής είναι και πολύ απαιτητική, όμως η υποστήριξη όλων των Ducatisti θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να τα πάμε καλά».

Πληροφορίες της Πίστας

Χώρα: Ιταλία

Όνομα: Autodromo Internazionale del Mugello

Ρεκόρ πίστας: M. Márquez (Ducati) 01:44.169 – 2025

Μέγιστη ταχύτητα: P. Espargaro (KTM), 366,1 χλμ./ώρα – 2024

Μήκος πίστας: 5,25 χλμ.

Απόσταση Sprint Race: 11 γύροι

Απόσταση Αγώνα: 23 γύροι

Στροφές: 15 (9 δεξιές, 6 αριστερές)

Αποτελέσματα 2025

Βάθρο GP: 1ος M. Márquez (Ducati), 2ος A. Márquez (Ducati), 3ος Di Giannantonio (Ducati)

Νικητής Sprint: M. Márquez (Ducati)

Pole Position: M. Márquez (Ducati) 01:44.169

Ταχύτερος γύρος GP: Morbidelli (Ducati) – 01:46.474

Στατιστικά Αγώνων

Marc Márquez

Συμμετοχές σε GP: 290 (212 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Νίκες: 99 (73 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Βάθρα: 165 (126 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Νίκες σε Sprint: 17

Pole positions: 103 (75 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Παγκόσμιοι Τίτλοι: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Francesco Bagnaia

Συμμετοχές σε GP: 240 (135 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Νίκες: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Βάθρα: 83 (60 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Νίκες σε Sprint: 13

Pole positions: 35 (28 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Παγκόσμιοι τίτλοι: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Πληροφορίες Πρωταθλήματος

Κατάταξη Αναβατών

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 63 βαθμοί – 8ος

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 57 βαθμοί – 9ος

Κατάταξη Κατασκευαστών

Ducati – 165 βαθμοί – 2η

Κατάταξη Ομάδων

Ducati Lenovo Team – 120 βαθμοί – 5η