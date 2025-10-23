του Δημήτρη Διατσίδη

5 διαφορετικοί νικητές στους 5 τελευταίους Aγώνες και 2 νέοι νικητές MotoGP στους 2 τελευταίους – όλα είναι ανοιχτά καθώς φτάνουμε στην Μαλαισία.

Στην τελευταία στάση της αποστολής εκτός Ευρώπης, η Sepang φιλοξενεί το Grand Prix Μαλαισίας του MotoGP, το Petronas Grand Prix of Malaysia. Αποχαιρετούμε το κρύο και τους ανέμους του Phillip Island και κατευθυνόμαστε στην ζέστη της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη μάχη για τη 2η θέση – και στο αν θα υπάρξει καθυστερημένη επίθεση για μια θέση στην πρώτη τετράδα. Με ήδη 7 νικητές το 2025, θα δούμε άραγε έναν 8ο αυτό το Σαββατοκύριακο; Αν λάβουμε υπόψη την πρόσφατη φόρμα των αναβατών, είναι κάτι παραπάνω από πιθανό…

Η απρόβλεπτη φύση του MotoGP συνεχίζεται στην Μαλαισία

Με τους Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), Jorge Martin (Aprilia Racing) και Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech 3) εκτός λόγω τραυματισμών και αντικαταστάτες τους Michele Pirro, Lorenzo Savadori και Pol Espargaro αντίστοιχα, η πρόβλεψη των αποτελεσμάτων παραμένει πιο δύσκολη από ποτέ. Ο Τίτλος έχει ήδη κριθεί και φαίνεται πως θα έχουμε το 1-2 των Marquez, με τον Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) να βρίσκεται κοντά στο να εξασφαλίσει τη 2η θέση αν του πάνε καλά τα πράγματα στο Sprint. Η απόδοσή του στο παρελθόν στην Sepang αφήνει υποσχέσεις. Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) είναι ο πλησιέστερος αντίπαλος του #73, μπροστά από τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) στη βαθμολογία. Ο Bezzecchi ήταν ο πιο εντυπωσιακός αναβάτης στους δύο τελευταίους Γύρους αλλά δεν έχει κερδίσει Κυριακάτικο Grand Prix από το Silverstone – με 5 διαφορετικούς νικητές στους 5 τελευταίους Αγώνες, μπορεί να προσθέσει το όνομά του στη λίστα στην Sepang; Θα είναι η Aprilia βελτιωμένη φέτος και σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, όπου υστερούσε τα προηγούμενα χρόνια;

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΘΕΣΗ: Bagnaia, Acosta και Di Giannantonio

Τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα ήταν από τα πιο δύσκολα του Bagnaia στο MotoGP, αλλά η Sepang μπορεί να του προσφέρει ανάσα. Νικητής το 2024 και 2022 και 3ος το 2023, καθώς και με ωραίες αναμνήσεις από τον Τίτλο του στην Moto2 το 2018, ο Pecco ελπίζει να επιστρέψει στη μάχη σε μια πίστα που ταιριάζει στο στυλ φρεναρίσματός του. Ο #63 είναι μόλις 41 βαθμούς μπροστά από τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), ο οποίος έχει καθιερωθεί στις μάχες για το βάθρο. Με ένα βάθρο στο Sprint και 5η θέση την Κυριακή στην Αυστραλία, η αναζήτηση για την πρώτη του νίκη στο MotoGP συνεχίζεται. 17 βαθμούς πιο πίσω, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) επέστρεψε στη μάχη για την πεντάδα μετά το βάθρο του στο Phillip Island. Έχασε την Sepang το 2024 και τραυματίστηκε στις Δοκιμές φέτος, οπότε το Σαββατοκύριακο είναι ευκαιρία να αφήσει πίσω το παρελθόν για τον #49.

Οι νέοι νικητές στο MotoGP

Οι Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) είναι οι δύο πιο πρόσφατοι νικητές στο MotoGP μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους σε Ινδονησία και Αυστραλία αντίστοιχα. Ο Aldeguer, νικητής στην Sepang στην Moto2 πριν δύο χρόνια, ελπίζει να επιστρέψει κοντά στο βάθρο μετά από μια δύσκολη εμφάνιση στο Phillip Island, ενώ ο Fernandez συνεχίζει με ορμή. Δύο βάθρα σε Sprint και μια νίκη σε Grand Prix στους τελευταίους δύο Γύρους, πλέον βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας, μόλις 20 βαθμούς πίσω από τον Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP). Ο Γάλλος χωρίζει τους δύο στην κατάταξη και επιστρέφει σε μια πίστα όπου αυτός και η Yamaha έχουν συχνά παρουσιαστεί ανταγωνιστικοί – και όπου οι χειμερινές Δοκιμές έδειχναν υποσχέσεις.

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΙΟ ΠΙΣΩ: Οι βελτιώσεις των υπόλοιπων

Όλες οι KTM ήταν στην πρώτη δεκάδα στον προηγούμενο Αγώνα και αν βελτιωθούν στις Κατατακτήριες, οι Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) και Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3) – νικητής του GP Μαλαισίας το 2023 – θα μπορούσαν να διεκδικήσουν θέσεις στην εξάδα. Ο Bastianini ήταν στο βάθρο τόσο στο Sprint όσο και στο Grand Prix πέρσι στην Sepang και έχει στόχο να επαναλάβει την επιτυχία. Ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) πέτυχε δεύτερο συνεχόμενο αποτέλεσμα στην εξάδα, φτάνοντας τις 5 παρουσίες στην πρώτη δεκάδα στους 6 τελευταίους Αγώνες και πλέον απέχει μόλις 8 βαθμούς από την κορυφή μεταξύ των Honda. Ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) επιστρέφει στην πίστα όπου είχε το καλύτερο αποτέλεσμα του 2024 και ελπίζει σε τρίτη συνεχόμενη ένταξη στη δεκάδα. Ο Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing) θα προσπαθήσει επίσης να ενισχύσει την Yamaha, αγωνιζόμενος ως έκτακτη συμμετοχή wildcard με την V4 YZR-M1.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: Βαθμοί που απομένουν 3 Αγώνες πριν το τέλος

Ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) είχε έναν Αυστραλιανό Αγώνα που θέλει να ξεχάσει και είναι πλέον 25 βαθμούς πίσω από τον Acosta και την 5η θέση συνολικά, ενώ ο Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) είναι εκτός δεκάδας μετά την πτώση του στο Phillip Island. Ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) πήρε τους πρώτους του Κυριακάτικους βαθμούς από την Βαρκελώνη και στοχεύει να επιστρέψει στη δεκάδα στην Μαλαισία, ενώ για τον Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) έμεινε πικρή γεύση μετά την πτώση του την Κυριακή, παρότι ήταν 4ος στο Sprint. 6 συνεχόμενοι Αγώνες με βαθμούς για τον συναθλητή του, Miguel Oliveira, που ελπίζει να φτάσει τους 7 για πρώτη φορά από το 2022 – είχε κερδίσει στην Moto2 στην Sepang το 2017. Ο Somkiat Chantra (IDEMITSU LCR Honda) ολοκληρώνει τη λίστα και στοχεύει να επιστρέψει στους βαθμούς – είχε τερματίσει στην πρώτη δεκάδα στους δύο τελευταίους Αγώνες της Moto2 στην Μαλαισία.

Μετά από ένα ακόμα απρόβλεπτο Σαββατοκύριακο MotoGP στην Αυστραλία , περισσότερα ρεκόρ διακυβεύονται… θα φιλοξενήσει η Sepang άλλη μια ανατροπή στην ιστορία; Συντονιστείτε αυτό το Σαββατοκύριακο για περισσότερη δράση!