του Δημήτρη Διατσίδη

Μόλις μία ημέρα μέσα στο MotoGP 2026 για τους οδηγούς πλήρους απασχόλησης και ήδη υπάρχει πλούσια θεματολογία. Το πρώτο μεγάλο θέμα είναι η επιστροφή του Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), με τον #93 να ξεκινά τη σεζόν από την κορυφή, όντας ο ταχύτερος της πρώτης ημέρας. Το δεύτερο αφορά την πτώση του Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) στη στροφή 5, μετά την οποία ο Γάλλος αναβάτης αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Οι αρχικοί έλεγχοι δεν έδειξαν κατάγματα και του δόθηκε το «πράσινο φως» να ξαναβγεί στην πίστα, όμως λόγω επίμονου πόνου στο χέρι και την παλάμη, επέλεξε να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία και να μην συνεχίσει το τεστ.

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης βρέθηκε ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), με τον Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

DUCATI LENOVO, PERTAMINA ENDURO VR46 & BK8 GRESINI

Κάθε ανησυχία για τον τραυματισμό του στο τέλος του 2025 εξαφανίστηκε σχεδόν άμεσα, καθώς ο Marc Marquez μπήκε δυναμικά από το πρώτο κιόλας λεπτό. Σταθερή πρόοδος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας κορυφώθηκε με ένα δυνατό φινάλε που τον έφερε στην κορυφή, με χρόνο 1’57.018 – και αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής δεν είχε επισκεφθεί την πίστα από το αντίστοιχο τεστ της περσινής χρονιάς, καθώς μετά τον τραυματισμό του πέρυσι στην Ινδονησία έχασε το GP της Μαλαισίας. Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, και με τον Davide Tardozzi να δηλώνει στο Midday Live πως πρόκειται για έναν «νέο Pecco», ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ολοκλήρωσε την ημέρα στην 8η θέση, 0,702 δλ. πίσω από τον teammate του. Ο δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP εμφανίστηκε αισιόδοξος και έθεσε ως στόχο μια προσομοίωση αγώνα τη δεύτερη ημέρα.

Υπήρχαν όμως λόγοι για πανηγυρισμούς και αλλού για την Ιταλική φίρμα. Σε πλήρη αντίθεση με πριν από 12 μήνες, όταν είχε πέσει κάνοντας σούζα στον γύρο επιβράδυνσης και έχασε το υπόλοιπο τεστ, ο Di Giannantonio ξεκίνησε το 2026 στη δεύτερη θέση. Κάνοντας το 1-2 για τη Ducati, ο #49 με ένα δυνατό σερί γύρων βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή, για να κλείσει τελικά 0,256 δλ. πίσω από τον πρώτο. Ο teammate του Franco Morbidelli συμπλήρωσε τη δεκάδα, βελτιώνοντας τον χρόνο του κατά οκτώ δέκατα στη δεύτερη περίοδο.

Το παρών για τις Ducati έδωσε και η μοναδική Gresini μοτοσυκλέτα του Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), ο οποίος ήταν ο ταχύτερος στο πρωινό σκέλος, αλλά ο μόνος από τους πρώτους 13 που δεν βελτίωσε τον χρόνο του το απόγευμα. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ο πιο πρόσφατος νικητής Grand Prix στην Μαλαισία.

RED BULL KTM FACTORY RACING & TECH3

Ο Viñales ανέβασε τη Red Bull KTM Tech3 στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης με μια όψιμη προσπάθεια, σε… κλασικό στυλ #12. Στο debrief εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τη δουλειά της ομάδας και του εργοστασίου, τονίζοντας πως είναι η πρώτη φορά εδώ και καιρό που υπάρχουν πραγματικά ουσιαστικές αλλαγές προς δοκιμή. Το Αυστριακό εργοστάσιο έχει στη διάθεσή του νέο πλαίσιο, νέο ψαλίδι και αεροδυναμικά πακέτα, με τον Viñales να δηλώνει ότι θα δοκιμάσει το νέο πλαίσιο την Τετάρτη.

Ο Enea Bastianini ολοκλήρωσε στην 12η θέση με τη δεύτερη Red Bull KTM Tech3, χωρίς να πιέσει στο τέλος της ημέρας, ενώ ακριβώς πίσω του βρέθηκε ο Brad Binder με τη Red Bull KTM Factory Racing. Ο Pedro Acosta συμπλήρωσε την εργοστασιακή τετράδα στην 15η θέση, καθώς η έμφαση δόθηκε ξεκάθαρα στις δοκιμές και όχι στο απόλυτο αποτέλεσμα.

HONDA HRC CASTROL & HONDA LCR

Μία από τις αποκαλύψεις της πρώτης ημέρας ήταν το εργοστασιακό δίδυμο της Honda με τους Luca Marini (Honda HRC Castrol) και Joan Mir. Και οι δύο «πάτησαν» πάνω στη δουλειά του δοκιμαστικού team στο Shakedown, για να βρεθούν μέσα στην πρώτη επτάδα, με τον Marini να υπερισχύει οριακά του Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 2020. Με βελτίωση άνω του μισού δευτερολέπτου σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τεστ, η πρόοδος της Honda είναι ξεκάθαρη.

Στην υπόλοιπη εικόνα των Ιαπώνων, ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR) έχασε την είσοδο στη δεκάδα για μόλις 0,072 δλ., τερματίζοντας 11ος. Δεν ήταν εξίσου ομαλή η ημέρα στην άλλη πλευρά του γκαράζ, καθώς ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) είχε πτώση στη στροφή 5 το πρωί και, έχοντας μόνο μία μοτοσυκλέτα στη διάθεσή του, πέρασε περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο στο γκαράζ για επισκευές. Επέστρεψε στην πίστα, αλλά δεν βελτίωσε τον χρόνο του και ελπίζει πως η δεύτερη ημέρα θα του προσφέρει περισσότερους γύρους, πέρα από τους 26 που συμπλήρωσε σήμερα.

APRILIA RACING & TRACKHOUSE MOTOGP TEAM

Ο Marco Bezzecchi έκλεισε την ημέρα ως ο ταχύτερος αναβάτης της Aprilia, στην 5η θέση, λίγο πάνω από μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον κορυφαίο χρόνο του Marc Marquez. Συνολικά, ο Ιταλός είχε μια θετική πρώτη ημέρα, με την Aprilia να δοκιμάζει αρκετά νέα εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων νέο πίσω τμήμα, μεγαλύτερα «φτερά» στη σέλα και νέο ψαλίδι. Με τον Jorge Martin εκτός δράσης, ο δοκιμαστής Lorenzo Savadori ανέλαβε να συνεχίσει το έργο εξέλιξης σε νέα στοιχεία, όπως εργονομικές ρυθμίσεις και γενικό σετάρισμα με την ηλεκτρονική διαχείριση.

Στην πλευρά της Trackhouse MotoGP, ο νικητής του GP Αυστραλίας 2025 Raul Fernandez εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα του τεστ χωρίς πτώσεις ή τραυματισμούς – κάτι που δεν είχε καταφέρει στις δύο προηγούμενες παρουσίες του στην Sepang. Όπως δήλωσε, επιβεβαίωσε τα θετικά αισθήματα που είχε στο τέλος της περσινής χρονιάς με το πακέτο του 2025, πριν περάσει στη RS-GP του 2026, με τη μετάβαση αυτή να φέρνει επίσης αρκετά ενθαρρυντικά στοιχεία.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Ai Ogura εξήγησε ότι η Τρίτη ήταν αφιερωμένη στο να νιώσει ξανά άνετα πάνω στη μοτοσυκλέτα και να βρει ρυθμό, πριν μπει ουσιαστικά στο «ζουμί» των δοκιμών της RS-GP 2026 τη δεύτερη ημέρα στη Μαλαισία.

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP & PRIMA PRAMAC

Το 2026 ξεκινά πιο δύσκολα για την Yamaha. Ενώ δουλεύει υπερωριακά για να καταστήσει τον V4 όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό, χάνει πλέον έναν βασικό πυλώνα του πρότζεκτ, τον Quartararo. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP του 2021 είχε πτώση στη στροφή 5 και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο. Παρότι επέστρεψε στην πίστα και ανέβηκε μέχρι την 9η θέση, αποφάσισε να αποχωρήσει από το υπόλοιπο τεστ λόγω πόνου σε δάχτυλο – όπου διαγνώστηκε μικρό κάταγμα τελικά – και εκδορών στο χέρι. Το βάρος πέφτει πλέον στον Alex Rins, ο οποίος ήταν 16ος την πρώτη ημέρα, 1,2 δλ. πίσω από την κορυφή.

Στην 14η θέση, ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) ήταν ο δεύτερος πιο δραστήριος αναβάτης της Yamaha στην πίστα – μόνο ο νέος του teammate, Toprak Razgatlioglu, συμπλήρωσε περισσότερους γύρους για λογαριασμό της Iwata. Με την προηγούμενη εμπειρία του σε V4, ο Αυστραλός, μαζί με τον Rins, καλείται πλέον να «τραβήξει» το project μπροστά στο υπόλοιπο του τεστ.

Ο Razgatlioglu, από την πλευρά του, βρέθηκε για πρώτη φορά στην πίστα μαζί με την ελίτ του MotoGP. Κρατώντας φρέσκα ελαστικά για τη συνέχεια του τεστ, ο #07 συνέχισε να προσαρμόζεται στο MotoGP και στη ζωή πάνω σε V4 με Michelin. Πειραματίστηκε με διαφορετικές σέλες και βρήκε μια σημαντική βελτίωση στο φρενάρισμα προς το τέλος της ημέρας, χάρη στην πίσω αεροδυναμική. Είχε επίσης την ευκαιρία να ακολουθήσει τον Marc Marquez στην πίστα, κάτι από το οποίο, όπως είπε, έμαθε πολλά και σκοπεύει να επαναλάβει τη δεύτερη ημέρα – οπότε… αναμένουμε συνέχεια.

Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά: Combined Practice Time P1-P2 for MY2 MotoGP FP2