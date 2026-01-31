του Δημήτρη Διατσίδη

Ήρθε η ώρα να συνεχιστεί το Shakedown test του MotoGP και να προχωρήσει το «ξεμούδιασμα», την 2η ημέρα και έτσι να κάνουμε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στον πρώτο αγωνιστικό μήνα της χρονιάς, τον Φεβρουάριο. Με τους εργοστασιακούς δοκιμαστές, τους κατασκευαστές της κατάταξης Rank D – δηλαδή την Yamaha και με τους αναβάτες πλήρους απασχόλησης – αλλά και τους rookies στην πίστα, πρόκειται για πολύτιμο χρόνο οδήγησης που είναι σχεδόν αδύνατο να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της σεζόν. Η χθεσινή ημέρα ήταν πιο ζεστή και πολύ πιο υγρή σε σχέση με την πρώτη, με ηλιοφάνεια να υποδέχεται τους αναβάτες στη δεύτερη ημέρα δράσης του 2026.

Ήταν μια θετική ημέρα για την Yamaha, καθώς ο Jack Miller #43 (Prima Pramac Yamaha MotoGP) βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων και κατέβηκε στο 1’57, γράφοντας 1’57.908, σχεδόν ένα δευτερόλεπτο ταχύτερα από τον καλύτερο χρόνο της δεύτερης ημέρας του shakedown του 2025 που ανήκε στον Alex Rins. Μόλις δύο δέκατα πίσω του, στην 4η θέση, είδαμε για πρώτη φορά τον Fabio Quartararo #20 (Monster Energy Yamaha MotoGP) σε δράση για το 2026, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021 να μπαίνει δυναμικά. Έβαλε και τις δύο μοτοσυκλέτες του στην πρώτη πεντάδα, ενώ ο teammate του Alex Rins δεν ήταν μακριά, 7ος στους χρόνους αλλά πέμπτος ταχύτερος αναβάτης συνολικά.

Ο rookie Toprak Razgatlioglu #7 (Prima Pramac Yamaha MotoGP) κατέβασε τον χρόνο του κατά επτά δέκατα σε σχέση με την πρώτη ημέρα, συνεχίζοντας να μαθαίνει την V4 Yamaha, τα ελαστικά Michelin και την πίστα της Sepang. Τέλος για τον κατασκευαστή από την Iwata, η δοκιμαστική ομάδα δούλεψε σκληρά ξανά, αυτή τη φορά με δύο αναβάτες: τον Augusto Fernandez και τον θρύλο του MotoGP Andrea Dovizioso. Ανάμεσά τους, ο καλύτερος χρόνος ήταν 1’59.351.

Σε απόσταση αναπνοής από τον Ιάπωνα κατασκευαστή, η «οικογένεια» της KTM βρέθηκε και πάλι κοντά στην κορυφή των χρόνων. Ο Pol Espargaro τερμάτισε τη μέρα στη 2η θέση και επίσης στο 1’57, μόλις 0.025 δλ. πίσω από τον Miller. Ο «Polyccio» δεν ήταν η μόνη KTM στην πίστα τη δεύτερη ημέρα, καθώς ο Dani Pedrosa #26 συνέχισε το έργο του μέχρι αργά το απόγευμα, συμπληρώνοντας 47 γύρους και βάζοντας και τις δύο RC16 του μέσα στη δεκάδα των ταχύτερων χρόνων. Μαζί με Pedrosa και Espargaro, συμμετείχε και ο Mika Kallio #82, με καλύτερο γύρο στο 2’04.376, οδηγώντας την πρωτότυπη μοτοσυκλέτα των 850 κ.εκ. του 2027!

Περνώντας στην Honda, ο ταχύτερος αναβάτης της ήταν ο Aleix Espargaro #41. Ο Aleix Espargaro σημείωσε 1’58.066, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση και μένοντας μόλις 0.133 δλ. πίσω από τον αδελφό του Pol. Αντιμετώπισε πάντως ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν οι δοκιμές: για να δοκιμάζεται σωστά όλος ο νέος εξοπλισμός πριν αναλάβει το έργο η αγωνιστική ομάδα πλήρους απασχόλησης. Ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) συνέχισε την προσαρμογή του, κατεβάζοντας σχεδόν ένα δευτερόλεπτο σε σχέση με την πρώτη ημέρα και μπαίνοντας πλέον στο 1’59.

Ο μοναδικός αναβάτης της Ducati, Michele Pirro, συνέχισε να γράφει χιλιόμετρα. Με 46 γύρους και καλύτερο χρόνο 1’59.155, βρέθηκε μόλις 1,2 δλ. πίσω από τον κορυφαίο χρόνο της ημέρας του Miller, βελτιώνοντας κατά έξιμισι δέκατα την επίδοσή του από την πρώτη ημέρα. Μετά το αεροδυναμικό «ξεπέταγμα» της πρώτης ημέρας, η δεύτερη έμοιαζε πιο ήρεμη για τον Ιταλό κατασκευαστή.

Τέλος, πάμε στον πιθανότατα πιο πολυάσχολο δοκιμαστή στην πίστα: τον Lorenzo Savadori #32 της Aprilia. Είναι υπεύθυνος για το «στήσιμο» όλων των μοτοσυκλετών που θα χρησιμοποιηθούν στις δοκιμές προετοιμασίας· συνολικά οκτώ, δύο για κάθε αναβάτη πλήρους απασχόλησης. Τη δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε κυρίως στις μοτοσυκλέτες της Trackhouse, ενώ σε τεχνικό επίπεδο φαίνεται πως το πλαίσιο με το οποίο ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) ολοκλήρωσε τόσο δυνατά τη σεζόν του 2025 και που άρεσε και στον teammate του Jorge Martin στη Valencia, θα αποτελέσει πλέον το στάνταρ για το 2026. Απομένει απλώς να οριστικοποιηθεί η αεροδυναμική.

Τρεις διαφορετικοί κατασκευαστές στην πρώτη τριάδα, με διαφορά περίπου ενάμισι δέκατο, και η Yamaha όχι μόνο να ηγείται αλλά και να δείχνει πως βρίσκει τον βηματισμό της με τον V4. Απομένει ακόμη μία ημέρα μέσα στη ζέστη και την υγρασία της Sepang, πριν από μερικές ημέρες «ξεκούρασης» για να μαζευτεί ενέργεια ενόψει της ανάληψης της πίστας από τους αναβάτες πλήρους απασχόλησης.