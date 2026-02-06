του Δημήτρη Διατσίδη

Το πρώτο Επίσημο Τεστ του MotoGP 2026 έφτασε στο τέλος του και ο νικητής του GP του 2025 στην Μαλαισία, και ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) παραμένει σταθερά στην κορυφή καθώς η δράση στην Sepang ολοκληρώνεται, με το #73 να έχει μόλις αρκετό πλεονέκτημα ώστε να κρατήσει πίσω τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), αφού ο αναβάτης της Aprilia έκανε μια δυνατή τελική προσπάθεια για την πρωτιά.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) μετά από τρεις ημέρες ενδιαφέρουσας δοκιμαστικής διαδικασίας, με πολλά θέματα προς συζήτηση πέρα από τον καθαρό χρόνο ενός γύρου.

BK8 GRESINI RACING MOTOGP, DUCATI LENOVO TEAM, PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM

Η ταχύτερη προσομοίωση Sprint της ημέρας ανήκε στον Alex Marquez, ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση 10 γύρων δοκιμής Sprint, είχε μέσο χρόνο γύρου 1’58.027. Ολοκλήρωσε επίσης την ημέρα ως ο ταχύτερος με 1’56.402, δείχνοντας ότι το #73 βρίσκεται απόλυτα στο ρυθμό του στην πίστα όπου θριάμβευσε πέρσι.

Ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) χρησιμοποίησε το εμπρός αεροδυναμικό πακέτο του 2025 και στις δύο μοτοσυκλέτες στις πρωινές Δοκιμές, αλλά και στοιχεία του πακέτου αεροδυναμικής του 2026. Ωστόσο, το #93 είχε την πρώτη του πτώση για τη χρονιά στη στροφή 1, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Όσον αφορά τον συναθλητή του, Francesco Bagnaia, δήλωσε πως ένιωθε πιο άνετα από οποιαδήποτε στιγμή του αγωνιστικού τριημέρου του Grand Prix τον Οκτώβριο, ενώ ξεκαθάρισε και ποιο αεροδυναμικό πακέτο προτιμά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σε προσομοίωση Sprint 10 γύρων, το #63 είχε το πάνω χέρι έναντι του συναθλητή του, αφήνοντας τροφή για σκέψη στο εργοστασιακό στρατόπεδο της Ducati. Ο Marc Marquez ολοκλήρωσε τις τρεις ημέρες στην 4η θέση και ο Bagnaia στην 6η, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις Δοκιμές της Buriram.

Ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ήταν ακόμη ένας αναβάτης με Ducati που είχε πτώση, αυτή τη φορά στη στροφή 14. Το έργο του Ιταλού επικεντρώθηκε κυρίως στην προσαρμογή στην GP25, την οποία θα χρησιμοποιήσει τη νέα σεζόν και ολοκλήρωσε το τεστ 7ος συνολικά – με τον Diggia, πάνω στην GP26, να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα.

APRILIA RACING & TRACKHOUSE MOTOGP TEAM

Ο Bezzecchi ολοκλήρωσε το Τεστ στη 2η θέση και ως ο κορυφαίος αναβάτης της Aprilia, μετά από μερικές πολύ γεμάτες ημέρες, όντας ταχύτερος στις τελευταίες Δοκιμές της Πέμπτης. Είδαμε νέες επιλογές αεροδυναμικής στο πίσω μέρος της σέλας – κάτι που είναι σίγουρα καινοτόμο – και παρά το γεγονός ότι η ομάδα στερήθηκε έναν αναβάτη πλήρους απασχόλησης λόγω της απουσίας του Jorge Martin (Aprilia Racing), το εργοστάσιο του Noale μπορεί να φύγει με ανεβασμένη ψυχολογία χάρη στις προόδους που σημειώθηκαν. Την τελευταία ημέρα, η προσομοίωση Sprint του #72 ολοκληρώθηκε με χρόνους στα υψηλά 1’58, αλλά σε μια πίστα όπου ιστορικά δυσκολεύονται, μπορούν να πουν ότι επέστρεψαν… στις “BEZness”.

Στο στρατόπεδο της Trackhouse, ο Raul Fernandez ήταν το φωτεινό σημείο, καθώς τερμάτισε 7ος την τελευταία ημέρα και 10ος συνολικά, σε πλήρη αντίθεση με τις δυσκολίες των Δοκιμών του 2025 και την πτώση της πρώτης ημέρας. Από την άλλη πλευρά, οι σταδιακές βελτιώσεις του Ai Ogura τον έφεραν στη 12η θέση συνολικά, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στην πίστα όπου ο Ιάπωνας πέτυχε το καλύτερό του αποτέλεσμα το 2025: την Buriram.

HONDA HRC CASTROL & HONDA LCR

Μετά το γεγονός ότι ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) ήταν ταχύτερος στη 2η ημέρα, η τελευταία ημέρα Δοκιμών στην Sepang αποδείχθηκε πιο δύσκολη συνολικά για την HRC, με τόσο τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2020 όσο και τον συναθλητή του Luca Marini να αναφέρουν ότι τα χαμηλότερα επίπεδα πρόσφυσης μετά τη βροχή της Τετάρτης τους δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, το κλίμα παραμένει θετικό και έχει γίνει ένα βήμα μπροστά σε όλους τους τομείς με την RC213V του 2026. Και, το σημαντικότερο, βρέθηκαν βελτιώσεις στον κινητήρα που πλέον πρέπει να ομολογκαριστεί για τη σεζόν, καθώς η HRC βρίσκεται στην κατηγορία C των Παραχωρήσεων. Στο τέλος των τριών ημερών, ο Mir ολοκλήρωσε 5ος συνολικά με 1’56.8 και ο Marini 13ος.

Για τους Johann Zarco (Castrol Honda LCR) και Diogo Moreira (Pro Honda LCR) υπήρχαν επίσης πολλά προς συζήτηση. Μιλώντας μετά από συνολικά έξι ημέρες Δοκιμών στην Μαλαισία, συμπεριλαμβανομένου του τριήμερου Shakedown, είναι ασφαλές να πούμε ότι ο Βραζιλιάνος rookie ήταν κουρασμένος. Ωστόσο, το #11 δήλωσε πολύ ικανοποιημένος με την πρόοδό του. Το φρενάρισμα είναι ένας τομέας με τον οποίο ο Moreira είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, ενώ ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής Moto2 ανέφερε επίσης ότι τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα είναι ευχαριστημένοι με το βασικό στήσιμο που έχουν βρει στη μοτοσυκλέτα.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Zarco – όπως και το εργοστασιακό δίδυμο – μετέφερε θετικά μηνύματα για το νέο πακέτο καθ’ όλη τη διάρκεια του Τεστ. Ολοκλήρωσε στη 16η θέση συνολικά.

RED BULL KTM FACTORY RACING & RED BULL KTM TECH3

Μόλις 0.010 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) από τον Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) στους συνδυασμένους χρόνους ολόκληρου του Τεστ, με τις θέσεις 8η και 9η αντίστοιχα. Ήταν ένα γεμάτο και, όπως φαίνεται, θετικό τεστ, με τον Viñales να δηλώνει ότι μετά από πολλές διαφορετικές δοκιμές την 3η ημέρα, το πρώτο στήσιμο που δοκίμασε είναι αυτό με το οποίο θα ήθελε να παραμείνει και θα ήταν ευχαριστημένος να αγωνιστεί με αυτό. Είχε πτώση προς το τέλος της ημέρας, αλλά ο αναβάτης είναι καλά.

Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) ολοκλήρωσε το Τεστ στην 11η θέση, λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Raul Fernandez, ο οποίος βρέθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τους Acosta και Viñales. Ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory) δήλωσε επίσης ότι τα πράγματα αρχίζουν να δένουν και κατέλαβε την 15η θέση στους συνδυασμένους χρόνους, εξηγώντας ότι δεν έκανε έναν γύρο με απόλυτη πίεση.

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP & PRIMA PRAMAC YAMAHA MOTOGP

Υπήρχαν πολύ καλά νέα από νωρίς την 3η ημέρα: ναι, η Yamaha από την Iwata θα έμπαινε ξανά στην πίστα. Η ομάδα έμεινε εκτός τη 2η ημέρα μέχρι να διαγνώσει την αιτία του προβλήματος, σύμφωνα με τον Τεχνικό Διευθυντή Max Bartolini. Αφού η Ιαπωνία ανέλαβε δράση από Ασιατική ώρα κατά τη 2η ημέρα, ακολούθησε και η βάση στην Ιταλία καθώς ξημέρωνε στην Ευρώπη, λίγο πριν ξεκινήσει η δράση της Πέμπτης.

Ο Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Yamaha, στην 14η θέση συνολικά, με τον Fabio Quartararo να βρίσκεται 17ος στους χρόνους της 1ης ημέρας. Οι Jack Miller και ο rookie Toprak Razgatlioglu της Prima Pramac Racing βρέθηκαν λίγο πιο πίσω, στις θέσεις 18η και 19η συνολικά.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το Τεστ στην Sepang. Ψαλίδια, πλαίσια, νέα αεροδυναμικά βοηθήματα μπροστά και πίσω… είδαμε λίγο απ’ όλα στην pitlane και, ας μην το ξεχνάμε, μια εντελώς νέα μοτοσυκλέτα από την Yamaha: την YZR-M1. Τώρα το MotoGP μεταφέρεται στην πόλη για την επίσημη έναρξη της σεζόν στην Kuala Lumpur και αλλάζει τις αγωνιστικές φόρμες με πιο επίσημο ντύσιμο, αλλά σύντομα επιστρέφουμε στην πίστα, καθώς η Buriram μας περιμένει σε δύο εβδομάδες.

Έπειτα, ήρθε η ώρα για ένα ημερολόγιο 22 Grand Prix που σπάζει ρεκόρ!

Τα αποτελέσματα των συνδυασμένων Δοκιμών της 3ης ημέρας στον παρακάτω πίνακα:

CombinedPracticeTimes