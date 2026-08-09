του Δημήτρη Διατσίδη

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος MotoGP επικρατεί των Ogura και Bezzecchi σε ένα εκπληκτικό Σάββατο για το εργοστάσιο του Noale, ενώ ο Marc Marquez είχε ένα δύσκολο Sprint

Ο πρωτοπόρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Jorge Martin (Aprilia Racing) πέταξε προς την τρίτη του νίκη σε Tissot Sprint της σεζόν στο Qatar Airways Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Ο #89 ολοκλήρωσε μια χρυσή ημέρα στο Silverstone, διευρύνοντας το προβάδισμά του στη βαθμολογία ενόψει του Grand Prix της Κυριακής.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), ο οποίος περιόρισε τη μικρή ζημιά που υπέστη στη μάχη του τίτλου με μια εξαιρετική εμφάνιση που του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο. Ο ηρωικός Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) κατέκτησε το χάλκινο, καθώς η Aprilia πανηγύρισε το πρώτο της 1-2-3 σε Sprint.

Από την pole position, ο Martin έκανε το ιδανικό ξεκίνημα και μπήκε πρώτος στη στροφή 1, με τον Ogura να διατηρεί τη 2η θέση. Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, ανεβαίνοντας στην 3η, καθώς οι Bezzecchi και Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) έδωσαν τη δική τους μάχη στον πρώτο γύρο. Στο τέλος του γύρου, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής προσπέρασε τον Ιταλό για την 4η, ενώ ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) έχασε έδαφος στον πρώτο γύρο, πέφτοντας στην 6η.

Ο Di Giannantonio επιχείρησε να επιτεθεί στον Ogura στον 2ο γύρο, στη στροφή 3, όμως ο Ιάπωνας αναβάτης κατάφερε να απαντήσει και να κρατήσει τη 2η θέση. Σε αυτό το στάδιο, στις αρχές του Tissot Sprint, οι δύο πρώτοι της μάχης του τίτλου βρίσκονταν στις θέσεις 1 και 2, με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος να έχει προβάδισμα 0.5 δευτερολέπτου όταν το γκρουπ πέρασε στον 4ο από τους 10 γύρους.

Ενώ ένας αναβάτης της Trackhouse βρισκόταν στις θέσεις του βάθρου, ένας άλλος βρέθηκε στο έδαφος στη στορφή 4. Ο Fernandez έχασε το μπροστινό μέρος στη στροφή The Loop, ενώ βρισκόταν ακριβώς πίσω από τον Bezzecchi, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για το μέχρι τότε θετικό του Σαββατοκύριακο. Η πτώση του Fernandez ανέβασε τον Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) στην 6η θέση και ο νικητής του περσινού Sprint στο Silverstone άρχισε αμέσως να πιέζει, κάνοντας τη ζωή του Bez όσο πιο δύσκολη μπορούσε.

Ωστόσο, ο Bezzecchi ήταν αυτός που έκανε την επόμενη μεγάλη κίνηση. Ο Marc Marquez δεν είχε καταφέρει να προχωρήσει μπροστά και ο αναβάτης της Aprilia εκμεταλλεύτηκε την έξοδο από τη στροφή Copse για να περάσει στην 4η. Λίγο αργότερα, περνώντας από τη γρήγορη δεξιά στροφή της Woodcote, ο Alex Marquez προσπέρασε τον αδελφό του για να πάρει την 5η, με τον #93 να δείχνει ξεκάθαρα ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες.

Ενώ η μάχη για το χρυσό μετάλλιο ήταν ανάμεσα στους Martin και Ogura, ο Bezzecchi πλησίαζε τον Di Giannantonio με στόχο το πιθανό χάλκινο μετάλλιο. Ο Bezzecchi μείωσε τη διαφορά από τον συμπατριώτη του κατά 1.1 δευτερόλεπτα και, με τέσσερις γύρους να απομένουν, στη στροφή 9 – Copse – ο Bez επιτέθηκε και πέρασε.

Οι Di Giannantonio και Marc Marquez αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα λόγω της έλλειψης πρόσφυσης στο πίσω μέρος, με τον τελευταίο να είναι ένας από τους πιο αργούς αναβάτες στην πίστα. Και ποιος ήταν ο επόμενος που ετοιμαζόταν να επιτεθεί; Ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing).

Και πράγματι, ενάμιση γύρο πριν από το τέλος, ο Acosta πέρασε μπροστά. Στη συνέχεια, το ίδιο έκανε και ο Joan Mir (Honda HRC Castrol). Ο Marc Marquez ήταν ανήμπορος να αντιδράσει και, στον τελευταίο γύρο, ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) έριξε τον #93 στην 9η. Ωστόσο, με διαφορά μόλις 0.027 δευτερολέπτων, ο Marc Marquez κατάφερε να κρατήσει τον τελευταίο βαθμό στη γραμμή του τερματισμού, χάνοντας έτσι έδαφος από τον νικητή του Sprint, Martin.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του MotoGP έκανε τα πάντα να φαίνονται εύκολα. Ο Martin πήρε μια νίκη από την αρχή του Αγώνα Sprint μέχρι την καρό σημαία, με τον #89 να κερδίζει 3 επιπλέον βαθμούς έναντι του δεύτερου Ogura στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, αυξάνοντας το προβάδισμά του στους 17 βαθμούς ενόψει του κυρίως Αγώνα το απόγευμα της Κυριακής.

Η 3η θέση του Bezzecchi τον ανεβάζει πάνω από τον Marc Marquez στην κατάταξη του πρωταθλήματος, στην 3η θέση. Και ήταν απολύτως κατανοητό που στο τέλος του Αγώνα υπήρξαν δάκρυα, καθώς ο #72, που επέστρεψε στη δράση, χρειάστηκε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να πιέσει απίστευτα μετά τα πρόσφατα προβλήματα τραυματισμών του.

Ο Alex Marquez ήταν επικεφαλής της Ducati στην 4η, πίσω από το 1-2-3 της Aprilia, ενώ η έλλειψη ρυθμού του Di Giannantonio στους τελευταίους γύρους του κόστισε. Ο ‘Diggia’ τερμάτισε στην 5η, ο Acosta της KTM στην 6η, ο Mir της HRC στην 7η και ο Morbidelli στην 8η, μπροστά από τον Marc Marquez που κατέλαβε την 9η θέση.

Μετά από έναν συναρπαστικό Αγώνα Sprint, ετοιμαζόμαστε για ένα Grand Prix 20 γύρων στο Silverstone την Κυριακή.

Μπορεί κάποιος να σταματήσει τον Martin από το να ολοκληρώσει τον απόλυτο θρίαμβο στο Silverstone;

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