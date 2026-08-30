του Δημήτρη Διατσίδη

Ο #93 επιτέθηκε νωρίς για να κάνει αισθητή την παρουσία του, με τον #73 να παίρνει τη 2η θέση και τον Bezzecchi να κρατά την 3η θέση, καθώς ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Martin χρειάστηκε να δώσει σκληρή μάχη στην πίστα.

Μια ακόμη ανατροπή στη μάχη για τον Τίτλο φαινόταν πιθανή στην MotorLand Aragon και το Σάββατο έφερε ακόμη μία εντυπωσιακή αλλαγή δεδομένων, καθώς ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) πήρε την τρίτη του νίκη στο Tissot Sprint στη συγκεκριμένη πίστα. Τερμάτισε μπροστά από τον Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), ενώ ο κάτοχος της pole position Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) συμπλήρωσε το βάθρο του Σαββάτου, αφού έχασε νωρίς την πρωτοπορία. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η διαφορά μεταξύ εκείνου και του συναθλητή του, Jorge Martin (Aprilia Racing), στην κορυφή της βαθμολογίας είναι 29 βαθμοί.

Ο Bezzecchi έκανε καλή εκκίνηση από την pole, όμως το πλεονέκτημα που είχε σε μέτρα εξανεμίστηκε στη ζώνη φρεναρίσματος της στροφής 1, καθώς ο Marc Marquez μπήκε δυναμικά από την εσωτερική και πήρε την πρωτοπορία.

Ο Alex Marquez μπόρεσε στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί την κατάσταση από την εξωτερική και να αρπάξει τη 2η θέση. Οι τρεις παρέμειναν κολλημένοι μεταξύ τους, ενώ πίσω τους ξεκίνησε η μάχη για την 4η θέση, με τους Jorge Martin (Aprilia Racing), Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) και Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) να αλλάζουν συνεχώς θέσεις.

Ο Acosta βγήκε μπροστά από το γκρουπ και στη συνέχεια απομακρύνθηκε, αφήνοντας τον #89 να χρειάζεται να κάνει αρκετές κινήσεις για να ξαναβρεθεί πίσω από την KTM, μαζί με τους Fernandez, Diogo Moreira (Pro Honda LCR) και Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Ο Martin δεν τα παράτησε και μέχρι τον 3ο γύρο είχε περάσει ξανά μπροστά από τον Acosta.

Στην κορυφή, ο Marc Marquez είχε ανοίξει τον ρυθμό στο μέγιστο, όμως η διαφορά από τον Alex Marquez παρέμενε λίγο κάτω από το ένα δευτερόλεπτο, ενώ ο Bezzecchi βρισκόταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον #73 – χωρίς κανείς να φαίνεται ικανός να βρει κάτι περισσότερο για να επιχειρήσει επίθεση.

Λίγο πιο πίσω, ο Martin είχε μια δύσκολη στιγμή στον 5ο γύρο στην τελευταία στροφή και παραχώρησε ξανά τη θέση στον Acosta, μένοντας πίσω του και παρακολουθώντας τον στη μάχη για την 4η θέση. Ο Moreira κρατούσε τη 6η και ο Fernandez είχε πέσει στη 7η, όμως μια μάχη ανάμεσα στους Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Johann Zarco (Castrol Honda LCR) έδινε στον αναβάτη της Trackhouse λίγη ανάσα. Μόλις ο Aldeguer πέρασε τον Zarco και σταθεροποιήθηκε στη θέση του, η μάχη για την 6η θέση έγινε τριπλή, καθώς Moreira, Aldeguer και Fernandez έφτασαν μαζί στους τελευταίους δύο γύρους.

Ο Acosta πλησίαζε επίσης τη μάχη του βάθρου στα τελευταία στάδια, εμφανιζόμενος απειλητικά πίσω από τον Bezzecchi, καθώς ο #37 άφηνε τον Martin πίσω του. Όμως, στους 11 γύρους δεν κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει την ανατροπή, καθώς ο Marc Marquez πέρασε τη γραμμή τερματισμού για την τρίτη του εντυπωσιακή νίκη σε Sprint στη συγκεκριμένη πίστα, παίρνοντας τους 12 βαθμούς. Ο Alex Marquez τερμάτισε 2ος, περίπου ένα δευτερόλεπτο πίσω, ενώ ο Bezzecchi κράτησε οριακά την 3η θέση μπροστά από τον Acosta.

Ο αναβάτης της Red Bull KTM Factory Racing πήρε την 4η θέση, μπροστά από τον Martin, ενώ ο Aldeguer κατάφερε να επιτεθεί στον Moreira στον τελευταίο κιόλας γύρο και να υποβιβάσει τον Βραζιλιάνο στη 7η. Ο Fernandez τερμάτισε 8ος, ενώ ο Zarco, στην επιστροφή του, μπήκε αμέσως ξανά στους βαθμούς, τερματίζοντας το Sprint στην 9η θέση – κρατώντας οριακά πίσω του τον Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP).

Ο Diggia είχε πτώση στα μέσα του Sprint, χωρίς ευτυχώς να έχει χτυπήσει, ενώ ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) είχε έναν δύσκολο Αγώνα, τερματίζοντας στη 11η θέση. Όλοι θα επιστρέψουν στον Αγώνα της Κυριακής για περισσότερη δράση, καθώς το MotoGP βγαίνει ξανά στην πίστα για το Grand Prix. Μείνετε μαζί μας για περισσότερα από την MotorLand.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα