του Δημήτρη Διατσίδη

22 βαθμοί χωρίζουν τους τρεις πρώτους, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή να παίρνει τη νίκη το απόγευμα του Σαββάτου

Η πρωινή μονομαχία στο Misano ανήκε στον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), καθώς ο Ιταλός εξασφάλισε μια εντυπωσιακή pole position. Ωστόσο, η νίκη στο Tissot Sprint επέστρεψε στα χέρια του Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή να αντέχει στην πίεση του συμπατριώτη του και να κατακτά το έκτο χρυσό μετάλλιό του στη φετινή σεζόν. Παράλληλα, ο Marquez κέρδισε πολύτιμους βαθμούς από τον Jorge Martin (Aprilia Racing), ο οποίος τερμάτισε 3ος, σε ένα συναρπαστικό απόγευμα στο Red Bull Grand Prix του Αγίου Μαρίνου και της Ριβιέρας του Ρίμινι.

Με το που έσβησαν τα φώτα, ο Marc Marquez μπήκε σε απόλυτο ρυθμό επίθεσης, πήρε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή και άντεξε την αρχική πίεση του Bezzecchi, περνώντας πρώτος τη γραμμή τερματισμού στο τέλος του πρώτου γύρου. Πολύ καλή εκκίνηση και για τον “Diggia”, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Martin ανέβηκε στην 4η θέση.

Όπως και το 2025, ο Marquez και ο Bezzecchi έδιναν τη δική τους μάχη, βελτιώνοντας συνεχώς τους χρόνους τους γύρο με τον γύρο. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής άρχισε σταδιακά να αυξάνει τη διαφορά από τον Ιταλό, που αγωνιζόταν μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Στον 3ο γύρο, ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), που ξεκίνησε από την πρώτη σειρά, είχε μια έντονη μονομαχία με έναν από τους βασικούς αντιπάλους του, τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). Οι δύο αναβάτες είχαν επαφές από τη Στροφή 2 έως τη Στροφή 6 και ξανά στη Στροφή 10. Ο Aldeguer πλήρωσε το τίμημα, χάνοντας θέσεις από τον συναθλητή του Alex Marquez, τον Acosta και τον Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team).

Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό του Sprint, ο Marquez, που βρισκόταν στην κορυφή, σημείωσε χρόνο 1:30.763 και είχε πλέον προβάδισμα 1.1 δευτερολέπτου από τον Bezzecchi. Παρότι ο Ιταλός σημείωσε 1:30.846 στον 6ο γύρο, δεν είχε ακόμη απάντηση στον αναβάτη με το #93.

Πίσω τους, ο Martin έκανε ό,τι μπορούσε για να περιορίσει τη ζημιά στην πρωτοπορία του στη βαθμολογία και βρισκόταν πλέον στην 3η θέση. Με πέντε γύρους να απομένουν, όμως, ο Bezzecchi είχε μειώσει τη διαφορά στο μισό δευτερόλεπτο και εξακολουθούσε να κινείται στο 1:30, την ώρα που ο Marquez είχε περάσει στο 1:31. Έναν γύρο αργότερα, ο #93 επέστρεψε στο 1:30, όμως η διαφορά παρέμενε περίπου στο μισό δευτερόλεπτο.

Δύο γύρους πριν από το τέλος, ο Marquez σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του Sprint και παράλληλα νέο ρεκόρ γύρου αγώνα, ξεφεύγοντας τελικά από την πίεση του Bezzecchi στο μέσο του Sprint.

Ο Marquez πήρε έτσι την εκδίκησή του για το λάθος του στο περσινό Sprint και πανηγύρισε μια νίκη από την πρωτοπορία στην εκκίνηση έως την καρό σημαία, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Bezzecchi τερμάτισε 2ος, κατακτώντας το πρώτο του πλασάρισμα στην πρώτη δυάδα σε Sprint για ολόκληρη τη φετινή σεζόν. Δύο Aprilia ανέβηκαν στο βάθρο, καθώς ο Martin τερμάτισε 3ος, 2.4 δευτερόλεπτα πίσω από τον συναθλητή του.

Λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο πίσω από το βάθρο τερμάτισε ο Di Giannantonio στην 4η θέση, ενώ ο Alex Marquez συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα. Μετά την πρώιμη μονομαχία του με τον Aldeguer, ο Acosta τερμάτισε 6ος, μπροστά από τον Fernandez, τον Aldeguer και τον Luca Marini (Honda HRC Castrol), ο οποίος πήρε τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό του Sprint.

Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που έμειναν εκτός βαθμών ήταν οι Johann Zarco (Castrol Honda LCR), που τερμάτισε 10ος, Diogo Moreira (Pro Honda LCR) στην 11η θέση, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) στη 12η και ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) στη 13η.

Χωρίς βαθμούς έμεινε και ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), ο οποίος έπεσε στον 3ο γύρο, στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Moreira στη Στροφή 14.

Πήραμε μια πρώτη γεύση από όσα μας επιφυλάσσει το Misano, όμως η μεγάλη μάχη του MotoGP έρχεται την Κυριακή. Ο κύριος Αγώνας πλησιάζει και η δράση κορυφώνεται!

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