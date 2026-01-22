του Νεκτάριου Διατσίδη

«Η μετάβαση στα 850 κυβικά στο MotoGP, είναι σαν να ζητάς από τους πολίτες να φτιάξουν έναν νόμο, αλλά μετά ο καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα. Αν είχαμε μειώσει το καύσιμο, θα προέκυπτε το πρόβλημα της χρήσης εξωτικών υλικών. Η διαμάχη για τα πλευρικά φτερά ήταν μια αβάσιμη ανησυχία».

Η σεζόν του 2026 είναι έτοιμη να ξεκινήσει, αλλά όλα τα βλέμματα είναι ήδη στραμμένα στο 2027, τη χρονιά της επανάστασης στο MotoGP: τέλος στις συσκευές χαμηλώματος holeshot, μείωση του κυβισμού στα 850 κ.εκ. και ελαστικά Pirelli αντί για Michelin. Στην παρουσίαση της Aprilia, ο Fabiano Sterlacchini ανέλυσε τι επιφυλάσσει το μέλλον για την κορυφαία κατηγορία.

Ο Tεχνικός Διευθυντής του κατασκευαστή από το Noale μίλησε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα στούντιο του Sky στο Μιλάνο.

«Η μετάβαση στα 850 κ.εκ. σημαίνει απώλεια 15 έως 20% ισχύος σε σύγκριση με τα σημερινά 1000 κ.εκ.», εξήγησε. «Μιλάμε για περίπου 45 ίππους λιγότερους. Η διάμετρος του κυλίνδρου θα μειωθεί, αλλά τα αρχικά επίπεδα που θα επιτευχθούν με τα 850 θα είναι υψηλότερα από εκείνα στην αρχή της εποχής των 1000 κυβικών».

Στο τέλος της σεζόν του 2025 υπήρξε διαμάχη σχετικά με τα πίσω πλευρικά φτερά. Πιστεύετε ότι η άφιξη της Liberty Media θα μπορούσε να αλλάξει κάτι;

«Όταν προέκυψε αυτή η ανησυχία, περιγράψαμε την πραγματική κατάσταση από την πρώτη ημέρα. Γίνεται εργαλειακό να εστιάζεις σε έναν μόνο κατασκευαστή, γιατί στο τέλος επικαλείσαι ένα γεγονός και όχι μια ανησυχία. Από πολιτική άποψη, η Liberty Media δεν είναι ακόμη ενεργός παίκτης. Διαχειριστήκαμε το θέμα των φτερών εντός της MSMA, μεταξύ των κατασκευαστών, χωρίς να εμπλέξουμε την FIM και την Dorna. Η ανησυχία ήταν θεμιτή αλλά αβάσιμη».

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη παγκόσμια κρίση, πιστεύετε ότι η μετάβαση στα 850 ήταν η μόνη λύση;

«Για να πω την αλήθεια, σίγουρα δεν ήταν ο μόνος δρόμος. Ωστόσο, το ζήτημα είναι σύνθετο, γιατί είναι σαν να ζητάς από τους πολίτες να φτιάξουν έναν νόμο. Ο καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα και υπάρχει ο κίνδυνος να μη βρεθεί λύση. Η μετάβαση στα 850 ήταν ένας τρόπος να συμφωνήσουν όλοι, έστω και όχι απολύτως αντικειμενικά. Αν, για παράδειγμα, αποφασιζόταν να μειωθεί το καύσιμο ως προς την πυκνότητα και τον όγκο, θα προέκυπτε το πρόβλημα της χρήσης εξωτικών υλικών, κάτι που θα αύξανε το κόστος κατασκευής του κινητήρα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα».

«Πριν από μερικά χρόνια, μπορούσες να χρησιμοποιείς όσους κινητήρες ήθελες και τα έμβολα κόστιζαν 100 ευρώ. Σήμερα, το κόστος κάθε επιμέρους εξαρτήματος έχει σημαντικό αντίκτυπο. Με τη μείωση του κυβισμού, όμως, ο κινητήρας είναι απλώς αυτός που είναι… δεν χρειάζεται πλέον να επέμβεις».

Ήταν απαραίτητο;

«Παρόλα αυτά, όλες οι εταιρείες εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές κυλινδροκεφαλές και έμβολα. Πραγματιστικά μιλώντας, αυτό ισχύει ήδη και σήμερα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει οικονομικός αντίκτυπος».

Tο MotoGP προχωρά προς τη νέα εποχή του και έχουμε να δούμε πολλά…