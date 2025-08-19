του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP της Αυστρίας, ο 13ος Αγώνας του 2025 ολοκληρώθηκε και άφησε ενδιαφέροντα στοιχεία στα στατιστικά της ιστορίας των Αγώνων Grand Prix. Ας δούμε τα κυριότερα από αυτά:

Marc Marquez

Νίκη

Πέτυχε την 71η νίκη του στο MotoGP ο MM93 και την έκτη συνεχόμενη, για πρώτη φορά από το 2014, όταν είχε κερδίσει τους 10 πρώτους Aγώνες της χρονιάς – η μόνη άλλη φορά που έχει πετύχει έξι ή περισσότερες διαδοχικές νίκες.

Αυτή είναι η πρώτη του νίκη στο Red Bull Ring, καθιστώντας την 21η διαφορετική πίστα στην οποία έχει αγωνιστεί και έχει κερδίσει τουλάχιστον μία φορά στο MotoGP.

Αναδείχθηκε νικητής στον 1000ό Aγώνα στην ιστορία του MotoGP.

Επεκτείνει το ρεκόρ του ως αναβάτης της Ducati με τις περισσότερες συνεχόμενες νίκες στο MotoGP.

Πέτυχε το ένατο «διπλό» της σεζόν (νίκη σε Sprint και Grand Prix), επεκτείνοντας το δικό του ρεκόρ για τα περισσότερες διπλές νίκες σε μία σεζόν στις 9 – και συνεχίζει να τις αυξάνει μέσα στο 2025. Είναι επίσης ο πρώτος αναβάτης που πέτυχε 6 συνεχόμενα διπλά (αφού είχε ήδη θέσει νέο ρεκόρ με τρία σερί στο Assen).

Είναι πλέον επικεφαλής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος με 418 βαθμούς, 142 περισσότερους από τον αδερφό του, Alex.

Fermin Aldeguer

2η Θέση – Αναβάτης του Αγώνα

Τερμάτισε 2ος, σημειώνοντας το καλύτερο αποτέλεσμά του μέχρι στιγμής στο MotoGP στην παρθενική του σεζόν και το δεύτερο βάθρο του στην κατηγορία μετά την 3η θέση στην Γαλλία.



Marco Bezzecchi

3η Θέση

Τερμάτισε 3ος, κατακτώντας το τέταρτο του βάθρο από τότε που εντάχθηκε στην Aprilia, μαζί με τη νίκη του στο Silverstone και τις δεύτερες θέσεις στο Assen και στο Brno.



Aprilia

Βάθρο

Κατέκτησαν το πρώτο τους βάθρο στο MotoGP στο Red Bull Ring, χάρη στην 3η θέση του Bezzecchi.



Francesco Bagnaia

8η Θέση

Τερμάτισε 8ος, το δεύτερο χειρότερο αποτέλεσμά του σε 7 επισκέψεις στο Red Bull Ring στο MotoGP (μετά τη Styria 2021, όταν ήταν 11ος). Παραμένει 3ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τώρα 197 βαθμούς πίσω από τον συναθλητή του, Marc Marquez.



Alex Marquez

10η Θέση

Τερμάτισε 10ος, αφού εξέτισε ποινή μεγαλύτερου γύρου (που του δόθηκε στο Brno). Αυτό είναι το χειρότερο αποτέλεσμά του στον τερματισμό για φέτος.