του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP της Ουγγαρίας ήταν το πρώτο στη χώρα από το 1992 που είχε γίνει ο προηγούμενος Αγώνας. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο με τον Μarc Marquez να κυριαρχεί φέτος, αλλά ας δούμε και μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά που προέκυψαν μετά τον 14ο Αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθ’ήματος του 2025.

Marc Marquez

Νίκη

Πέτυχε την 72η νίκη του στο MotoGP και την έβδομη συνεχόμενη νίκη του για πρώτη φορά από το 2014, όταν είχε κερδίσει τους πρώτους 10 Aγώνες MotoGP της σεζόν – η μοναδική άλλη φορά που έχει κερδίσει επτά ή περισσότερους Aγώνες στη σειρά.

Έγινε ο πρώτος νικητής MotoGP στην Balaton Park, κάνοντάς την πίστα αυτή την 22η διαφορετική όπου έχει αγωνιστεί και κερδίσει τουλάχιστον μία φορά στο MotoGP. Το ρεκόρ κατέχει ο Mick Doohan με 24 πίστες, μπροστά από τον Valentino Rossi (23).

Επεκτείνει το ρεκόρ του ως ο αναβάτης της Ducati με τις περισσότερες συνεχόμενες νίκες στο MotoGP.

Πέτυχε το 10ο “διπλό” του (νίκες σε Sprint και GP) για φέτος, επεκτείνοντας το δικό του ρεκόρ με τα περισσότερα διπλά σε μία μόνο σεζόν – 10 μέχρι στιγμής και συνεχίζει μέσα στο 2025.

Επεκτείνει το ρεκόρ για συνεχόμενα διπλά (τώρα επτά), αφού είχε ήδη θέσει νέο ρεκόρ

με το τρίτο στη σειρά στο Assen.

Προηγείται τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με 455 βαθμούς, 175 μπροστά από τον αδερφό του Alex.

Pedro Acosta

2ος

Τερμάτισε 2ος, το καλύτερό του αποτέλεσμα στο MotoGP από τότε που ήταν επίσης 2ος στην Ινδονησία πέρυσι. Αυτή είναι η έβδομη παρουσία του στο βάθρο στο MotoGP και η δεύτερη για φέτος μαζί με το Brno (3ος).

Marco Bezzecchi

3ος

Τερμάτισε 3ος, η πέμπτη του παρουσία στο βάθρο από τότε που εντάχθηκε στην Aprilia φέτος, μαζί με τη νίκη του στο Silverstone, τις δεύτερες θέσεις σε Assen και Brno, και την 3η θέση στο Red Bull Ring.

Jorge Martin

4ος

Τερμάτισε 4ος, το καλύτερο αποτέλεσμά του από τότε που πήγε στην Aprilia φέτος και το καλύτερο από την 3η θέση στο Solidarity GP πέρυσι.

Luca Marini

5ος

Τερμάτισε 5ος, το καλύτερο αποτέλεσμά του στο MotoGP από τότε που πήγε στην Honda πέρυσι, καθώς και το καλύτερο από την 3η θέση στο Κατάρ το 2023.

4 εργοστάσια στην πρώτη πεντάδα

Με τους Marc Marquez (Ducati), Acosta (KTM), Bezzecchi και Martin (Aprilia), και Marini (Honda), είναι η πρώτη φορά από την Ινδία το 2023 που 4 διαφορετικά εργοστάσια τερματίζουν στην πρώτη πεντάδα.

Francesco Bagnaia

9ος

Τερμάτισε 9ος, το δεύτερο χειρότερο αποτέλεσμά του φέτος, μετά την Γαλλία όπου

ήταν 16ος μετά από ατύχημα, πτώση και επιστροφή στον Αγώνα. Παραμένει 3ος

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τώρα 227 βαθμούς πίσω από τον συναθλητή του Marc Marquez.

Alex Marquez

14ος

Τερμάτισε 14ος μετά από πτώση και επιστροφή στον Αγώνα. Είναι το χειρότερό του αποτέλεσμα στη γραμμή τερματισμού για φέτος.

1-2 για την Νότια Αμερική στην Moto2

Με τον Κολομβιανό David Alonso να κερδίζει στην Moto2 μπροστά από τον Βραζιλιάνο Diogo Moreira, είναι η πρώτη φορά που δύο Νοτιοαμερικανοί αναβάτες κατακτούν τις δύο πρώτες θέσεις στην κατηγορία.

Ο Alonso πέτυχε επίσης την πρώτη νίκη της Κολομβίας στην Moto2, καθώς και την πρώτη προσωπική του στη μεσαία κατηγορία.