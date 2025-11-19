του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 22ος και τελευταίος Αγώνας MotoGP του 2025, σήμανε το τέλος της μεγαλύτερης αγωνιστικής χρονιάς στην ιστορία, με τόσους πολλούς Αγώνες σε όλον τον κόσμο. Τα ενδιαφέροντα στατιστικά που προκύπτουν μετά την Βαλένθια είναι τα εξής:

Marco Bezzecchi

Η νίκη αυτή ήταν η τρίτη του νίκη σε Αγώνα MotoGP από τότε που εντάχθηκε στην Aprilia φέτος, μαζί με αυτές στο Silverstone και στο Portimao. Αυτή είναι η έκτη του συνολική νίκη σε Αγώνες στο MotoGP.

Γίνεται ο πρώτος αναβάτης της Aprilia που παίρνει τρεις νίκες GP σε μία σεζόν MotoGP.

Με τρεις νίκες, είναι πλέον ο εξίσου πιο επιτυχημένος αναβάτης της Aprilia στο MotoGP, ισοβαθμώντας με τον Aleix Espargaro.

Raul Fernandez

Η 2η θέση ήταν η δεύτερη του παρουσία στο βάθρο σε Αγώνα MotoGP μαζί με την Αυστραλία, όπου πήρε την παρθενική του νίκη.

Aprilia

Η 2η θέση τους εξασφάλισε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, που είναι το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia στο MotoGP.

Πέτυχαν την 8η νίκη τους σε Αγώνα MotoGP, ξεπερνώντας την KTM (7 νίκες GP).

Κέρδισαν συνεχόμενους Αγώνες MotoGP για πρώτη φορά.

Πέτυχαν το δεύτερο 1-2 τους, μαζί με την Καταλονία το 2023.

Fabio Di Giannantonio

Με την 3η θέση του είναι το τέταρτο βάθρο του σε GP το 2025, μαζί με την 3η θέση σε Austin και Mugello και τη 2η στην Αυστραλία.

Honda

Παραχωρήσεις κατηγορίας C

Συγκέντρωσαν 9 βαθμούς χάρη στην 7η θέση του Luca Marini, πράγμα που σημαίνει ότι ανεβαίνουν από την κατηγορία D στη C στις Παραχωρήσεις.

Προσέλευση

Ρεκόρ για τη σεζόν

Περισσότεροι από 200,000 φίλαθλοι γιόρτασαν μαζί μας τον τελικό της σεζόν MotoGP στην Βαλένθια, κάνοντάς το ένα ακόμη ρεκόρ προσέλευσης, με πάνω από 3.6 εκατομμύρια θεατές το 2025