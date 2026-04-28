του Δημήτρη Διατσίδη

Το πρώτο φετινό Τεστ του MotoGP – μέσα στην αγωνιστική χρονιά – έγινε στην πίστα της Χερέθ με την άσφαλτο να δίνει πολύ πρόσφυση, τον μέτριο προς δυνατό αέρα να ενοχλεί τους οδηγούς, που είχαν να δοκιμάσουν τα νέα πράγματα που έφεραν οι ομάδες τους για να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία των μοτοσυκλετών τους.

Ο Ai Ogura ξεπέρασε οριακά τον συναθλητή του Raul Fernandez για την πρωτιά των Δοκιμών της Δευτέρας, η Aprilia τις τρεις πρώτες θέσεις με τον Bezzecchi να ακολουθεί, ενώ υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στις πιο πίσω θέσεις

Μετά από ένα αξέχαστο Ισπανικό GP, η δράση συνεχίστηκε τη Δευτέρα για το MotoGP – με τους αναβάτες να βγαίνουν ξανά στην πίστα για μια μονοήμερη Δοκιμή στην ίδια πίστα Circuito de Jerez-Angel Nieto. Υπήρχαν πολλά να δούμε στην Ducati, καθώς το εργοστάσιο του Borgo Panigale προσπαθεί να ενισχύσει την αντεπίθεσή του απέναντι στην Aprilia, αλλά υπήρχαν και αρκετές εξελίξεις σε όλη την pitlane. Και στην κορυφή, είχαμε ένα 1-2-3 της Aprilia.

Στο τέλος της ημέρας, ο Ai Ogura ήταν ο ταχύτερος με 1’35.944, σε ένα 1-2 για την Trackhouse MotoGP Team, αφήνοντας πίσω τον συναθλητή Raul Fernandez για μόλις 0.005 δευτερόλεπτα. Ο πρωτοπόρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) ήταν 3ος, μπροστά από τον Marc Marquez, που επέστρεψε στην πίστα με την Ducati Lenovo Team μετά την πτώση της Κυριακής, καθώς ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής υποχώρησε λόγω του γρήγορου γύρου του Ιάπωνα στο τέλος.

Aprilia Racing, Trackhouse MotoGP Team

Ο Fernandez σημείωσε τον καλύτερο χρόνο του σχετικά αργά και ανέβηκε στην κορυφή, αλλά ο Ogura είχε έναν τελευταίο γρήγορο γύρο για να εξασφαλίσει το 1-2 για την ομάδα, με τον Fernandez 2ο. Πριν τη Δοκιμή, και οι δύο είχαν τονίσει την ανάγκη βελτίωσης στο ρυθμό ενός γύρου και η απόδοσή τους το επιβεβαίωσε. Θετικό κλείσιμο, αλλά με χαμηλούς τόνους, καθώς πρόκειται για μια δυνατή εμφάνιση στην Jerez, με την πραγματική επιβεβαίωση να αναμένεται στο Le Mans.

Στην εργοστασιακή ομάδα Aprilia Racing, ο Bezzecchi ξεπέρασε τον Marc Marquez για μόλις 0.005 δευτερόλεπτα, κατακτώντας την 3η θέση και ολοκληρώνοντας το απόλυτο της Aprilia στην πρώτη τριάδα, αν και ο #72 είχε και μια πτώση στη Στροφή 11 (χωρίς τραυματισμό). Ένα νέο μπροστινό φέρινγκ παρουσιάστηκε από το εργοστάσιο του Noale, μαζί με άλλα στοιχεία που, όπως δήλωσε ο Διευθυντής Ομάδας Paolo Bonora, δεν ήταν «ορατά». Στην πλευρά του Jorge Martin, η έμφαση δόθηκε στο στήσιμο της μοτοσυκλέτας και την εργονομία. Ολοκλήρωσε τη Δοκιμή στη 10η θέση και εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένος από την πρόοδο.

Ducati Lenovo Team, BK8 Gresini Racing MotoGP, Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Στην Ducati, υπήρχαν νέα μπροστινά αεροδυναμικά στοιχεία, ένα πλευρικό φέρινγκ που είχε ήδη δοκιμαστεί στο Τεστ πριν τη σεζόν, κάλυμμα για το ψαλίδι και τροποποιημένο πλαίσιο. Ο Marc Marquez, που ολοκλήρωσε τη Δοκιμή 4ος, δήλωσε ότι δούλευε πάνω στο πλαίσιο με ορισμένες αλλαγές και «ενδιαφέροντα πράγματα». Η βασική εστίαση ήταν η ανάκτηση της αίσθησης του μπροστινού – η κύρια πρόκληση για το 2026. Η αεροδυναμική επίσης βοήθησε «σε ορισμένους τομείς». Όπως συμβαίνει συνήθως στις Δοκιμές, οι δηλώσεις ήταν γενικές, αλλά υπήρξε πρόοδος.

Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) κατέλαβε την 6η θέση, όντας ο μοναδικός που δεν βελτίωσε τον χρόνο του το απόγευμα, αλλά δοκίμασε ένα διαφορετικό φέρινγκ από αυτό του αδελφού του.

Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ήταν 8ος, ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 10ος, ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) 18ος – ολοκληρώνοντας νωρίς τη μέρα του, καθώς η έντονη δράση του Grand Prix επιβάρυνε το ήδη τραυματισμένο μηριαίο του – και ο Franky Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 19ος, επίσης εμφανώς καταπονημένος στο τέλος.

Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM Tech3

Ο Pedro Acosta ήταν επικεφαλής της Red Bull KTM Factory Racing, καταλαμβάνοντας την 5η θέση, δοκιμάζοντας και νέα αεροδυναμικά. Παράλληλα, ο θρύλος του MotoGP και Δοκιμαστής Dani Pedrosa βρέθηκε στην πίστα, ολοκληρώνοντας πολλούς γύρους μέσα σε μια γεμάτη ημέρα.

Στην Red Bull KTM Tech3, ο Enea Bastianini δοκίμασε επίσης νέα εξαρτήματα για το Αυστριακό εργοστάσιο και ολοκλήρωσε 12ος. Ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ήταν 16ος.

Honda HRC Castrol, Castrol Honda LCR, Pro Honda LCR

Η Honda είχε μια ήσυχη ημέρα στα χρονόμετρα, εστιάζοντας σε άλλους τομείς και στο υπάρχον πακέτο της. Ο κορυφαίος αναβάτης της Honda ήταν ο έμπειρος Johann Zarco (Castrol Honda LCR), 9ος μετά από ένα δυνατό Σαββατοκύριακο, με τον rookie συναθλητή του Diogo Moreira (Pro Honda LCR) 13ο – ενθαρρυντικό μετά από πιο δύσκολο Αγώνα. Ο Moreira είχε και την πρώτη πτώση της ημέρας το πρωί, αλλά χωρίς συνέπειες. Ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) ήταν ακριβώς πίσω του στη 14η θέση, μόλις 0.018 πιο αργός, με τον συναθλητή του Joan Mir 0.081 δευτερόλεπτα πιο πίσω, σε μια πολύ κοντινή τριάδα.

Monster Energy Yamaha MotoGP, Prima Pramac Yamaha MotoGP

Στη Yamaha, η δουλειά συνεχίστηκε πάνω στην εξέλιξη του πακέτου με κινητήρα V4, καθώς και σε μικρές αναβαθμίσεις. Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) κατάφερε από το πρωί να γράψει χρόνο καλύτερο από τον ταχύτερο γύρο του στο Grand Prix, πριν βελτιωθεί περαιτέρω το απόγευμα. Ως κορυφαίος της Yamaha και 7ος συνολικά, μπορεί να φύγει από την Jerez με θετικό πρόσημο ενόψει του εντός έδρας Αγώνα του στο Le Mans σε δύο εβδομάδες. Από την άλλη πλευρά, ο Alex Rins ήταν ένα δευτερόλεπτο πιο αργός και ολοκλήρωσε 22ος, επιλέγοντας να σταματήσει νωρίς.

Στην Prima Pramac Yamaha MotoGP υπήρξε επίσης έντονη δραστηριότητα, με τον Jack Miller να έχει το προβάδισμα εντός της ομάδας. Εστίασε στη βελτίωση της αίσθησης του μπροστινού και δοκίμασε μικρές αναβαθμίσεις. Ο συναθλητής του Toprak Razgatlioglu είχε πτώση στη Στροφή 3 το πρωί, αλλά ήταν καλά και συνέχισε, δουλεύοντας στην προσαρμογή του στυλ οδήγησής του. Η βελτίωση του φρένου του κινητήρα μέσω ηλεκτρονικών ήταν βασικός στόχος, ενώ και οι δύο μοτοσυκλέτες είχαν τα πίσω πλευρικά αεροδυναμικά που χρησιμοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο. Ο Miller ήταν 17ος, ο Razgatlioglu 21ος, με επόμενο σταθμό το Le Mans. Παρά το γεγονός ότι ήταν στην αρχική λίστα συμμετοχών, ο Δοκιμαστής Augusto Fernandez δεν βγήκε στην πίστα.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα και ραντεβού στο Le Mans!