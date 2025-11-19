του Δημήτρη Διατσίδη

Ποιος ήταν ο ταχύτερος στην εκκίνηση για το MotoGP του 2026; Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) και η Aprilia. Ο τερματίσας στο βάθρο του GP της Βαλένθια ολοκλήρωσε το Test με χρόνο 1:29.373, με τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) να κάνει το 1-2 για το Noale, στέλνοντας την εργοστασιακή ομάδα στην κορυφή ενόψει χειμώνα. Τρίτος ήταν ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), με τους τρεις πρώτους να χωρίζονται από λιγότερο από ένα δέκατο σε μια μέρα γεμάτη κρίσιμη δουλειά στο Circuit Ricardo Tormo. Αλλά οι δοκιμές είχαν πολύ περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα από τα χρονόμετρα, καθώς η νέα Yamaha M1 με τον V4 κινητήρα έκανε ντεμπούτο, και δύο rookies πραγματοποίησαν τις πρώτες τους εμφανίσεις.

Ας δούμε τι εξελίχθηκε την Τρίτη στο πρώτο Επίσημο Τεστ MotoGP του 2026…

APRILIA RACING & TRACKHOUSE MOTOGP TEAM

Οι ολοκαίνουργιες μπροστινές αεροδυναμικές αλλαγές ήταν το πιο εμφανές στοιχείο όταν ο Bezzecchi βγήκε στην πίστα με μια ασπρόμαυρη RS-GP. Μπροστινές, πλαϊνές και πίσω αναβαθμίσεις δοκιμάστηκαν από τον Ιταλό και η μοτοσυκλέτα ήταν αρκετά διαφορετική από αυτή με την οποία είδαμε την Aprilia να αγωνίζεται το 2025.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2024 Jorge Martin βγήκε στην πίστα με μια RS-GP εξοπλισμένη με το πλαίσιο που χρησιμοποιούσε ο Bezzecchi στους τελευταίους αγώνες της χρονιάς. Και είναι ασφαλές να πούμε ότι η αίσθηση ήταν άμεσα θετική. Μετά από μια χρονιά με τραυματισμούς, η απόκτηση εμπειρίας ήταν προτεραιότητα για τον #89 ενόψει χειμώνα, αλλά και η δουλειά για το 2026 ήταν βασική καθώς ο Martin δοκίμασε και το νέο αεροδυναμικό πακέτο. P2 και P16 για τα αστέρια της Aprilia Racing, με πολύ καλό κλίμα πριν το χειμερινό διάλειμμα στο Noale της Βενετίας.

Μιλώντας για θετικό κλίμα, ο Fernandez, που έκλεισε την ημέρα στην κορυφή, ήταν απόλυτα ευχαριστημένος. Παρότι δεν υπήρχαν νέα εξαρτήματα από την Aprilia – αυτά θα έρθουν στις δοκιμές της Sepang – τόσο ο Fernandez όσο και ο Ai Ogura φεύγουν από τη Βαλένθια με εξαιρετική αίσθηση στην RS-GP τους.

Ο Ogura δοκίμασε διαφορετικές ρυθμίσεις και πράγματα στο οδηγικό του στυλ, ενώ ο Fernandez μπόρεσε να δουλέψει σε τομέα ηλεκτρονικών – κάτι που αναβάτες και ομάδες δεν μπορούν να κάνουν σε ένα Grand Prix. P1 και P11 για την Trackhouse, με τον Ogura να γράφει τους περισσότερους γύρους από όλους (64), για μια άκρως υποσχόμενη ημέρα για την αμερικανική ομάδα.

DUCATI LENOVO TEAM, BK8 GRESINI RACING MOTOGP, PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM

Η Ducati είχε μια σταθερή ημέρα καθώς ξεκίνησε τη δουλειά για το 2026 στην εργοστασιακή ομάδα, ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ολοκλήρωσε 32 γύρους και κινήθηκε στις πρώτες έξι θέσεις για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Στο τέλος ήταν δέκατος και, παρά μια πτώση στη Στροφή 2 περίπου 45 λεπτά πριν την καρώ σημαία, ο Pecco ήταν θετικός για την αίσθηση που είχε στην πρώτη έκδοση της GP26. Η αίσθηση στο μπροστινό κατά την είσοδο στις στροφές ήταν πολύ καλύτερη, οπότε ο δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP μπαίνει στον χειμώνα χαμογελώντας περισσότερο.

Λίγο μετά την τελευταία ώρα, ο προσωρινός του ομόσταυλος για τους δύο τελευταίους αγώνες του 2025 και το Valencia Test, ο Nicolo Bulega, βρέθηκε πρόσκαιρα 4ος και κορυφαίος Ducati με τους καλύτερους γύρους του στην πίστα Ricardo Tormo. Τελικά τερμάτισε 8ος – πολύ καλή ολοκλήρωση της παρουσίας του στην ομάδα. Ο Ιταλός ένιωθε επίσης πολύ πιο άνετα στη μοτοσυκλέτα MotoGP ενόψει της συνέχισης των δοκιμών το 2026.

Ο ταχύτερος με Ducati ήταν ο Alex Marquez, που είχε επίσης σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μοτοσυκλέτας του 2026. Ήταν 3ος, ενώ ο συμπαίκτης του Fermin Aldeguer ήταν 4ος, καθώς ο #54 δοκίμασε για πρώτη φορά την GP25. Με συνολικά 93 γύρους και για τους δύο και μια θέση στην πρώτη τετράδα, ήταν μια πολύ δυνατή ολοκλήρωση του 2025.

Στην άλλη ανεξάρτητη ομάδα της Ducati, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ήταν 7ος αλλά είχε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα λίγο πριν τις 15:00. Με τον Franco Morbidelli δυστυχώς τραυματία, υπήρχε όμως μια θετική νότα: ο Celestino Vietti, που κλήθηκε την τελευταία στιγμή να τον αντικαταστήσει.

Με 21 γύρους, ο Ιταλός δήλωσε ότι ήταν «η καλύτερη μέρα της ζωής μου», καθώς στη συνέχεια παρακολουθούσε από τα pits, έχοντας πάρει το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο νωρίς.

RED BULL KTM FACTORY RACING & RED BULL KTM TECH3

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της KTM στην πίστα και για μεγάλο μέρος των δοκιμών ο #37 δοκίμαζε ένα νέο πλαϊνό φέρινγκ. Ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της ημέρας για την ΚΤΜ, με τον teammate του Brad Binder να δοκιμάζει κι εκείνος τη νέα διάταξη πλαϊνού φέρινγκ της RC16. Συνολικά, ο Acosta ολοκλήρωσε 53 γύρους και τερμάτισε 5ος στα χρονόμετρα, ενώ ο Binder έκλεισε την ημέρα 9ος μετά από 52 γύρους.

Ο Team Manager της Tech3, Nicolas Guyon, επιβεβαίωσε ότι τόσο ο Enea Bastianini όσο και ο Maverick Viñales δοκίμαζαν μια νέα διάταξη σέλας για καλύτερη εργονομία στη μοτοσυκλέτα, κάτι με το οποίο ο Bastianini είχε δυσκολευτεί ιδιαίτερα μέσα στο 2025. Ο Viñales εμφανίστηκε θετικός στο τέλος της ημέρας, με την αεροδυναμική να αποτελεί μεγάλο μέρος της δουλειάς του την Τρίτη. Ο Ισπανός ολοκλήρωσε την ημέρα 6ος και με καλύτερη αίσθηση καθώς επιστρέφει σε πλήρη φόρμα, ενώ ο Bastianini ανοίγει το 2026 με την 17η θέση στην κατάταξη.

HONDA HRC CASTROL & LCR HONDA

Μετά τις ενθουσιώδεις αναφορές του Aleix Espargaró για τη νέα μοτοσυκλέτα της Honda για το 2026 —μετά τις δοκιμές σε Sepang και Aragón— οι τρεις εργοστασιακοί αναβάτες της Honda είχαν σήμερα την πρώτη τους ευκαιρία να δοκιμάσουν την ανανεωμένη RC213V. Νέος κινητήρας, πλήρως επανασχεδιασμένη και αναβαθμισμένη πίσω μονάδα σέλας και αεροδυναμικής, καθώς και μικρές τροποποιήσεις στις πλαϊνές επιφάνειες, ήταν μόνο το πρώτο βήμα σε μια μοτοσυκλέτα που ο Alberto Puig ελπίζει ότι θα επαναφέρει την Honda σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα. Ο Joan Mir ολοκλήρωσε την ημέρα 12ος, 0.022 μπροστά από τον Johann Zarco στην 13η θέση, ο οποίος ήταν επίσης 0.022 μπροστά από τον Luca Marini (Honda HRC Castrol) στην 14η.

Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλά μάτια ήταν στραμμένα στον νέο Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Moto2, Diogo Moreira, που έκανε το ντεμπούτο του στη MotoGP. Ο Βραζιλιάνος προσαρμοζόταν στη ζωή ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου, χρησιμοποιώντας την RC213V με την οποία έκλεισαν τη χρονιά οι εργοστασιακοί αναβάτες. Η 22η θέση, 1.824 πίσω από την κορυφή, μπορεί να θεωρηθεί μια επιτυχημένη πρώτη εμφάνιση για το #11.

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP & PRIMA PRAMAC YAMAHA MOTOGP

Η Yamaha βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα για δύο λόγους σήμερα: την πρώτη δημόσια εμφάνιση του τριπλού Πρωταθλητή WorldSBK, Toprak Razgatlıoğlu, και το επόμενο βήμα στο V4 project. Ο Τούρκος εντυπωσίασε σε μια πίστα όπου δεν είχε τρέξει ποτέ, ολοκληρώνοντας την πρώτη του ημέρα ως αναβάτης MotoGP τρία τέταρτα του δευτερολέπτου πίσω από το σημείο αναφοράς της Yamaha, τον Fabio Quartararo, και μάλιστα μπροστά από τους Alex Rins και Jack Miller της Prima Pramac Yamaha.

Χωρίς ακόμη να έχουν αφήσει τον νέο κινητήρα να δουλέψει στο 100% της ισχύος του, ήταν σαφές ότι το νέο project υστερεί σε τελική ταχύτητα στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού. Η Yamaha θα παραμείνει στη Valencia και αύριο για μια ακόμη μέρα δοκιμών, με τον αγωνιστικό διευθυντή Maio Meregalli να επιβεβαιώνει ότι θα δοκιμαστούν νέα εξαρτήματα πλαισίου και αεροδυναμικής.

Το 1:29.927 του Quartararo ήταν αρκετό για τη 15η θέση στα χρονόμετρα, καθώς οι μηχανικοί της Yamaha επιστρέφουν τώρα στη βάση τους με τεράστιο όγκο δεδομένων, ελπίζοντας ότι μπορούν να τον αξιοποιήσουν ώστε να εξελίξουν την M1 σε ανταγωνιστικό πακέτο για το 2026. Ο Γάλλος επιβεβαίωσε ότι ακόμη αναζητούν μια βασική ρύθμιση για τη νέα V4 YZR-M1 και έχουν ακόμη ένα σημαντικό ιδιωτικό τεστ την Τετάρτη στη Valencia, ενώ ο Rins επιβεβαίωσε ότι η μέρα ήταν θετική με τη V4.

Λόγω συμβολαίου ο Toprak Razgatlıoğlu δεν μπορούσε να κάνει δηλώσεις, αλλά αντ’ αυτού ο Team Manager της Pramac o Gino Borsoi είπε ότι όλοι είναι ενθουσιασμένοι με τον Τούρκο και για την τρομερή απόδοσή του και για τον χαρακτήρα του μέσα στο γκαράζ!

Και κάπως έτσι, ολοκληρώσαμε το 2025 και έχουμε επίσημη εκκίνηση για το MotoGP 2026. Τώρα έρχεται ένα απολύτως απαραίτητο χειμερινό διάλειμμα πριν ετοιμαστούμε για το Shakedown της Sepang και τα Επίσημα Τεστ τον Φεβρουάριο.

Δείτε τα αποτελέσματα του τεστ αναλυτικά: Practice Classification for VC1 MotoGP FP1