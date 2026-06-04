του Δημήτρη Διατσίδη

Πλήρης ανατροπή; Είναι πολύ πιθανό καθώς το MotoGP κατευθύνεται στην Ουγγαρία και σε μια αριστερόστροφη πίστα!

Πριν λίγες εβδομάδες, το Mugello χάρισε ένα ακόμη ιστορικό Σαββατοκύριακο με τον Marco Bezzecchi να κερδίζει για πρώτη φορά το Grand Prix της πατρίδας του. Έτσι, φτάνει στον επόμενο προορισμό, την πίστα Balaton Park Circuit, με προβάδισμα 17 βαθμών στο Πρωτάθλημα απέναντι στον συναθλητή του, Jorge Martin.

ΟΝΕΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η APRILIA ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ

Μια σύντομη διαδρομή προς τα βορειοδυτικά μας φέρνει στο Grand Prix της Ουγγαρίας, όπου η Aprilia ελπίζει να συνεχίσει το σερί επιτυχιών της.

Κατάκτηση ολόκληρης της πρώτης σειράς εκκίνησης, 1-2 στο Sprint και 1-2 στο Grand Prix αποτέλεσαν ένα ακόμη θριαμβευτικό Σαββατοκύριακο στην Ιταλία, με τους Bezzecchi και Martin να κυνηγούν νέους πολύτιμους βαθμούς στην Ουγγαρία και να ανανεώνουν τη μεταξύ τους μάχη για τον Τίτλο.

Πέρυσι, το δίδυμο τερμάτισε στις θέσεις 3 και 4 στην πίστα Balaton, ενώ το 2026 δείχνει ακόμη πιο δυνατό. Οι εργοστασιακές RS-GP αναμένεται να είναι δύσκολο να ηττηθούν, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Martin βρισκόταν ακόμη σε φάση επιστροφής όταν αγωνίστηκε εκεί πέρυσι.

Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για τους αναβάτες της Trackhouse MotoGP. Αν δεν είχε κάνει λάθος στην πρώτη στροφή του πρώτου γύρου στο Mugello, ο Raul Fernandez θα μπορούσε να πανηγυρίζει δύο βάθρα μετά τη νίκη του στο Sprint. Ο Ai Ogura πλησίασε επίσης πολύ στο βάθρο, όμως ο ρυθμός του στους τελευταίους γύρους δεν ήταν αρκετός για να ξεπεράσει τον τοπικό ήρωα Francesco Bagnaia και να πάρει την 3η θέση. Παρ’ όλα αυτά, τον πίεσε μέχρι και την τελευταία στροφή.

Θα καταφέρουν και οι τέσσερις Aprilia να πρωταγωνιστήσουν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο;

ΜΗΝ ΞΕΓΡΑΦΕΤΕ ΤΗΝ DUCATI

Η επιστροφή του Marc Marquez αποτέλεσε τεράστια ώθηση για την Ducati Lenovo Team. Από τα χαμόγελα και τις δηλώσεις του εν ενεργεία Παγκόσμιου Πρωταθλητή, η επιστροφή του μετά την επέμβαση κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη.

Τώρα ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο σε μια πίστα πολύ λιγότερο απαιτητική, όπου κυριάρχησε την περασμένη σεζόν. Επιπλέον, πρόκειται για αριστερόστροφη διαδρομή – κάτι που αποτελεί ειδικότητά του. Θα δούμε τον #93 να κινείται στο απόλυτο όριο; Ακόμη κι αν όχι, η περσινή του απόδοση δείχνει ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

Ο Bagnaia βρήκε λόγους αισιοδοξίας στο τέλος του Αγώνα στο Mugello. Όταν άκουσε και είδε τον Ogura να τον προσπερνά, βρισκόταν υπό μεγάλη πίεση. Ωστόσο, έξυπνη στρατηγική και αποφασιστικότητα στους τελευταίους γύρους χάρισαν στον #63 ένα βάθρο μπροστά στους συμπατριώτες του.

Ο Ιταλός τερμάτισε μόλις 9ος στην πίστα Balaton πέρυσι και θέλει σαφώς κάτι καλύτερο αυτή τη φορά.

Ένας ακόμη χαμογελαστός Ιταλός στο Mugello ήταν ο Fabio Di Giannantonio. Το βάθρο στο Sprint και η 5η θέση στον Αγώνα τον διατηρούν άνετα στην 3η θέση της γενικής κατάταξης, αν και έχασε έδαφος από τις ταχύτατες Aprilia.

Μπορεί ο «Diggia» να απαντήσει στην Ουγγαρία;

Πέρυσι ανέβηκε στο βάθρο του Sprint εκεί, πριν ένα πρόβλημα την Κυριακή τον αναγκάσει να εκκινήσει από την pit lane.

Ο συναθλητής του, Franco Morbidelli, επίσης πήρε βάθρο στο Sprint πέρυσι, αναζητά μια πιο δυνατή εμφάνιση μετά το διακριτικό Ιταλικό GP. Παράλληλα, ο Fermin Aldeguer θέλει να επιστρέψει στη μάχη των βάθρων σε μια πίστα λιγότερο απαιτητική για τον ίδιο, καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή του.

Ο Aldeguer θα έχει και νέο συναθλητή αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ο αστέρας του WorldSBK Iker Lecuona αντικαθιστά τον Alex Marquez στο Balaton.

Ο ACOSTA ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΑΚΟΜΗ ΨΗΛΟΤΕΡΑ

Αν υπάρχει αναβάτης που τα δίνει όλα, αυτός είναι ο Pedro Acosta.

Ο #37 εξάντλησε κάθε διαθέσιμο περιθώριο απόδοσης της RC16 στο Mugello και ανταμείφθηκε με την 6η θέση, έπειτα από σκληρές μάχες με τον Marc Marquez και άλλους κορυφαίους αναβάτες.

Όμως αυτό δεν αρκεί για τον περσινό 2ο του Ουγγρικού GP. Αν κρίνουμε από το 2025, ο Acosta αναμένεται να βρεθεί ξανά στη μάχη για τη νίκη.

Μετά την 11η θέση στην Ιταλία, ο συναθλητής του Brad Binder δήλωσε ότι η το Balaton Park ταιριάζει καλύτερα στην RC16 απ’ ό,τι το Mugello.

Την ίδια στιγμή, ο Enea Bastianini μετάνιωσε για δύο πτώσεις που πιθανότατα του στέρησαν δύο αποτελέσματα εντός δεκάδας.

Θα μπορέσουν ο Νοτιοαφρικανός, ο Ιταλός και ο Maverick Vinales – που συνεχίζει την επιστροφή του – να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις μαζί με τον Acosta;

Ο MOREIRA ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΑ

Μπορεί να μην ήταν ένα τέλειο Σαββατοκύριακο για τον rookie Diogo Moreira, όμως ήταν μακράν το καλύτερό του μέχρι σήμερα.

Πρώτη συμμετοχή στις Κατατακτήριες 2, καλύτερη θέση στις Κατατακτήριες, προσπέρασμα στον Marc Marquez, πρώτη είσοδος στην πρώτη δεκάδα την Κυριακή και κορυφαίος αναβάτης της Honda. Σημαντική πρόοδος πριν από την Ουγγαρία.

Οι Joan Mir και Luca Marini θα θέλουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από εκείνα του Mugello. Ιδιαίτερα ο Marini, που είχε πετύχει στο Balaton την 5η θέση, ισοφαρίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμά του για το 2025.

Παράλληλα, για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, ο τρεις φορές νικητής MotoGP Cal Crutchlow θα αγωνιστεί με τα χρώματα της Castrol Honda LCR, αντικαθιστώντας τον τραυματία Johann Zarco.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Η γρήγορη χάραξη και η πολύ μεγάλη ευθεία του Mugello αποτελούσαν πάντα δύσκολη πρόκληση για τη νέα Yamaha.

Ο Jack Miller ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Yamaha στην Ιταλία έπειτα από μονομαχία στον τελευταίο γύρο με τον Toprak Razgatlioglu, ο οποίος τελικά έχασε μία θέση.

Έτσι, ο Miller χάρισε τον μοναδικό βαθμό στην Yamaha.

Από την άλλη, η απευθείας πρόκριση του Alex Rins στις Κατατακτήριες 2 την Παρασκευή ήταν θετικό σημάδι.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο συναθλητής του στην Monster Energy Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo, αναζητούν πολύ καλύτερες επιδόσεις στην Ουγγαρία, όπου η έλλειψη επιπλέον ισχύος δεν αναμένεται να αποτελέσει τόσο μεγάλο πρόβλημα.

Η εντελώς διαφορετική χάραξη της πίστας Balaton Park θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εντελώς νέα εικόνα για την Yamaha αυτό το Σαββατοκύριακο.

Από τους λόφους της Τοσκάνης στις όχθες της λίμνης Balaton, το MotoGP επιστρέφει άμεσα στη δράση με ακόμη ένα συναρπαστικό αγωνιστικό τριήμερο. Μην χάσετε το Grand Prix της Ουγγαρίας! Στην COSMOTE TV βέβαια από την Παρασκευή στις 9:55!