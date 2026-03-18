Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP του 2026 ξεκίνησε και από την Ταϊλάνδη οδηγοί και ομάδες βρίσκονται στην Βραζιλία για το 2ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia, 950χλμ βορειοδυτικά του διάσημου Rio De janeiro.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα του MotoGP ξεκινά αργότερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε -5 ώρες διαφορά με την Βραζιλία!

Παρασκευή 20/3

13:55 Moto3 ΕΔ1

14:55 Moto2 ΕΔ1

16:00 MotoGP ΕΔ1

18:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ

19:10 Moto2 ΔΟΚΙΜΕΣ

20:15 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 21/3

13:35 Moto3 ΕΔ2

14:20 Moto2 ΕΔ2

15:05 MotoGP ΕΔ2

15:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

17:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

18:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

19:45 MotoGP Αγώνας Sprint

Κυριακή 22/3

15:35 MotoGP Ζέσταμα

16:45 Moto3 Αγώνας

18:00 Moto2 Αγώνας

19:30 MotoGP Αγώνας