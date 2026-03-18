Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP του 2026 ξεκίνησε και από την Ταϊλάνδη οδηγοί και ομάδες βρίσκονται στην Βραζιλία για το 2ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia, 950χλμ βορειοδυτικά του διάσημου Rio De janeiro.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα του MotoGP ξεκινά αργότερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε -5 ώρες διαφορά με την Βραζιλία!
Παρασκευή 20/3
13:55 Moto3 ΕΔ1
14:55 Moto2 ΕΔ1
16:00 MotoGP ΕΔ1
18:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ
19:10 Moto2 ΔΟΚΙΜΕΣ
20:15 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ
Σάββατο 21/3
13:35 Moto3 ΕΔ2
14:20 Moto2 ΕΔ2
15:05 MotoGP ΕΔ2
15:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
17:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
18:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
19:45 MotoGP Αγώνας Sprint
Κυριακή 22/3
15:35 MotoGP Ζέσταμα
16:45 Moto3 Αγώνας
18:00 Moto2 Αγώνας
19:30 MotoGP Αγώνας