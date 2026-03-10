Μοτοσυκλετιστικές Λέσχες από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα Οργάνωσαν Μοτοπορεία Μνήμης στην Κυριακή ο Μαρτίου 2026 για την 3η επέτειο της Σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η συνάντηση είχε προγραμματισθεί στα διόδια των Μαλγάρων και από εκεί οι μοτοσυκλετιστές που συμμετείχαν, περίπου 400 μοτοσυκλέτες με 750 αναβάτες, ξεκίνησαν όλοι μαζί για το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και αγώνας δρόμου στη μνήμη των θυμάτων, από τον Σύλλογο Δρομέων Φαλάνη, με τερματισμό στο σημείο της τραγωδίας.