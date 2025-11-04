Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το 2026, η Yamaha ενισχύει και επεκτείνει τη μεγάλη γκάμα των δίτροχων με την κυκλοφορία της νέας on-off adventure WR125R.

H νέα on-off WR125R, που χρησιμοποιεί τον οικονομικό και ροπάτο κινητήρα VVA, έχει σχεδιαστεί για να κάνει τον κόσμο της ”περιπέτειας” πιο προσιτό, στους νεοεισερχόμενους στον κόσμο της μοτοσυκλέτας.

Η κορυφαία στην κατηγορία της οικογένεια μοντέλων Adventure της Yamaha κυριαρχεί από το 2019 που κυκλοφόρησε η νέας γενιάς Ténéré 700.

Για 2026, αυτή η σημαντική κατηγορία καλωσορίζει την ανανεωμένη και αναβαθμισμένη Ténéré 700 World Raid, η οποία είναι μια απίστευτα αποδοτική και ευέλικτη μοτοσυκλέτα μεγάλων αποστάσεων που διαθέτει ολοκληρωμένες προδιαγραφές και απευθύνεται σε αναβάτες που θέλουν να εξερευνήσουν τον Επόμενο Ορίζοντα.

Μετά την διάθεση σαν επιλογή του Y-AMT (Αυτόματο Σειριακό Σύστημα Μετάδοσης Yamaha) στις TRACER 9, TRACER 9 GT και TRACER 9 GT+, τώρα είναι πλέον διαθέσιμο και στα μοντέλα μεσαίου κυβισμού TRACER 7 και TRACER 7 GT.

Το Y-AMT είναι ένα πλήρως αυτόματο σύστημα μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής ταχυτήτων με το δάκτυλο του χεριού, το οποίο προσφέρει στους αναβάτες την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία αλλαγής ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη, τόσο σε πλήρως αυτόματη όσο και σε ημιαυτόματη λειτουργία.

Με τον πλούσιο σε ροπή κινητήρα CP3, την όμορφη αγωνιστική σχεδίαση και το αγωνιστικό DNA της Yamaha, η XSR900 GP απέκτησε ένα πιστό αριθμό αναβατών από την κυκλοφορία της.

Η προσθήκη του νέου χρωματισμού Legend Yellow για το 2026 ξυπνά αναμνήσεις από τις νικηφόρες μοτοσυκλέτες GP της Yamaha από τη δεκαετία του 1970 και υπογραμμίζει τη διαχρονική γοητεία αυτής της κορυφαίας Sport Heritage μοτοσυκλέτας.

Με την επιθετική σπορ εμφάνιση και τους κινητήρες «Masters of Torque», τα μοντέλα MT της Yamaha είναι σταθερά δημοφιλή σε αναβάτες όλων των ηλικιών και κάθε επιπέδου εμπειρίας.

Οι υψηλές επιδόσεις της σειράς Hyper Naked συναρπάζουν όλους τους αναβάτες, αρχάριους και έμπειρους.

Από την κυκλοφορία του το 2001, το θρυλικό Sport Scooter TMAX της Yamaha έχει πετύχει περισσότερες από 340.000 πωλήσεις στην Ευρώπη.

Αυτό το εντυπωσιακό μοντέλο γιορτάζει την 25η επέτειό του το 2026.

Για τη νέα χρονιά, τα TMAX, XMAX 300, XMAX 125 και NMAX 125 θα είναι διαθέσιμα σε έναν δυναμικό νέο χρωματισμό Icon Blue, ενώ τα ανανεωμένα μοντέλα Tech MAX θα προσφέρονται στον επίσης νέο χρωματισμό Crystal Graphite.

Κάθε μοτοσυκλέτα και σκούτερ της Yamaha έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια μοναδική εμπειρία οδήγησης που εμπνέει, συναρπάζει και ικανοποιεί τον αναβάτη.

Από την πρωτοποριακή Supersport R9 και την εντυπωσιακή Hyper Naked MT-09 SP μέχρι το εμβληματικό Sport Scooter TMAX και την Sport Heritage XSR900 GP, κάθε μοντέλο που φέρει περήφανα το διάσημο λογότυπο των τριών διαπασών, διαθέτει το καθαρόαιμο DNA της Yamaha και χαρακτηρίζεται από την κορυφαία ποιότητα κατασκευής του.

Σειρά Adventure

Για το μοντέλο του 2026, η κορυφαία κατηγορία Adventure δυναμώνει ολοένα και περισσότερο με την εισαγωγή της αναβαθμισμένης Ténéré 700 World Raid, η οποία διαθέτει ανασχεδιασμένη εμφάνιση και νέο χρώμα, καθώς και νέας γενιάς τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου και βελτιωμένο, premium σύστημα ανάρτησης των τροχών.

Το 2026 παρουσιάζεται και η νέα WR125R, η οποία είναι ένα συναρπαστικό νέο μοντέλο που προσφέρει στην επόμενη γενιά αναβατών, ένα προσιτό σημείο εισόδου στον συναρπαστικό κόσμο της περιπέτειας.

Ténéré 700 World Raid 2026 (Redline White και Midnight Black)

WR125R 2026 (Icon Blue και Yamaha Black)

Σειρά Sport Heritage

Η σειρά Sport Heritage της Yamaha αποτίει φόρο τιμής στα πιο εμβληματικά μοντέλα του εργοστασίου από μια προηγούμενη εποχή, προσφέροντας παράλληλα στον αναβάτη την πιο σύγχρονη τεχνολογία κινητήρα, πλαισίου και σχεδίασης.

Η ναυαρχίδα της σειράς είναι η εξαιρετική XSR900 GP, μια πραγματικά εντυπωσιακή μοτοσυκλέτα εμπνευσμένη από τις νικηφόρες αγωνιστικές μοτοσυκλέτες Grand Prix της Yamaha από το παρελθόν.

Διαθέσιμη τώρα στο νέο χρώμα Legend Yellow παράλληλα με το ήδη υπάρχον Legend Red, αυτή η μοτοσυκλέτα συνδυάζει το αυθεντικό χάρισμα μιας ρετρό αγωνιστικής μοτοσυκλέτας με ασυναγώνιστες επιδόσεις.

XSR900 GP 2026 (Legend Yellow και Legend Red)

Σειρά Sport Touring

Διαθέτοντας κινητήρες με τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό crossplane και εξοπλισμένα με αεροδυναμική σχεδίαση και προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου, τα μοντέλα TRACER 9 και TRACER 7 της Yamaha έχουν κατασκευαστεί για να διανύουν μεγάλες αποστάσεις με εξαιρετική άνεση.

Για το 2026, το εντυπωσιακό σύστημα Y-AMT (Αυτοματοποιημένο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων της Yamaha) εμφανίζεται τώρα στα μοντέλα TRACER 7 και TRACER 7 GT.

Μετά την επιτυχημένη του κυκλοφορία το 2025 στις TRACER 9, TRACER 9 GT και TRACER 9 GT+, αυτό το σύστημα χωρίς συμπλέκτη αναβαθμίζει την εμπειρία Sport Touring.

TRACER 7 Y-AMT 2026 (Redline και Midnight Black)

TRACER 7 GT Y-AMT 2026 (Icon Performance και Tech Black)

Σειρά Sport Scooter

Η σειρά σπορ σκούτερ της Yamaha παρέχει κορυφαία, σπορ και δυναμικά σκούτερ σχεδιασμένα για να προσφέρουν στους αναβάτες MAX άνετες και απολαυστικές διαδρομές.

Το TMAX θέτει τα πρότυπα στην κατηγορία των maxi scooter εδώ και 25 χρόνια, ενώ το NMAX συνεχίζει να είναι το best seller, συμπληρώνοντας τη γκάμα μαζί με το ευέλικτο XMAX.

Για το 2026, όλα τα μοντέλα TMAX, XMAX και NMAX προσφέρονται πλέον στο εμπνευσμένο από τους αγώνες χρώμα Icon Blue της Yamaha που ενισχύει τη δυναμική και σπορ συμπεριφορά τους.

Επίσης, η κορυφαία σειρά Tech MAX και Tech MAX+ διατίθεται σε ένα αποκλειστικό νέο Crystal Graphite.

Το νέο NMAX 155 Tech MAX είναι εξοπλισμένο με την πρωτοποριακή τεχνολογία YECVT (Ηλεκτρικό συνεχώς μεταβλητό κιβώτιο ταχυτήτων της Yamaha) που προσφέρει μια συναρπαστική νέα εμπειρία οδήγησης.

Το YECVT επιτρέπει την επιλογή προγράμματος λειτουργίας του κινητήρα «Sport» ή «Town» ανάλογα με την περίσταση.

Με νέα λειτουργία κατεβάσματος ταχυτήτων, η οποία παρέχει μεγαλύτερη επιτάχυνση και ισχυρότερο φρενάρισμα από τον κινητήρα.

TMAX Tech MAX 2026 (Ceramic Grey και Crystal Graphite)

TMAX 2026 (Icon Blue και Tech Kamo)

XMAX 300 Tech MAX+ 2026 (Ceramic Grey και Crystal Graphite)

XMAX 300 Tech MAX 2026 (Ceramic Grey και Crystal Graphite)

XMAX 300 2026 (Icon Blue και Tech Kamo)

XMAX 125 Tech MAX+ 2026 (Ceramic Grey και Crystal Graphite)

XMAX 125 Tech MAX 2026 (Ceramic Grey και Crystal Graphite)

XMAX 125 2026 (Icon Blue και Tech Kamo)

NMAX 155 Tech MAX 2026 (Crystal Graphite και Midnight Black)

NMAX 125 Tech MAX 2026 (Ceramic Grey και Crystal Graphite)

NMAX 125 2026 (Icon Blue και Crystal Graphite)

Τιμές και διαθεσιμότητα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των νέων 2026 μοντέλων, επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα προϊόντων Yamaha Motor στην περιοχή σας.