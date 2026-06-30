Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η νέα Multistrada V2 της Ducati είναι τώρα πιο προσιτή, χάρη στο προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης Ducati Now με επιτόκιο 2,9%, σε συνδυασμό με δώρο γνήσιο εξοπλισμό Ducati αξίας έως 1.500€, για τη μοτοσυκλέτα ή τον αναβάτη

Η νέα Multistrada V2 & V2 S αποτελεί το μοντέλο εισόδου στον κόσμο των adventure touring μοτοσυκλετών της Ducati και είναι εξοπλισμένη με προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του αναβάτη.

Η Multistrada V2 με βάρος μόλις 199 kg είναι εξοπλισμένη με το νέο κινητήρα Ducati V2 – τον ελαφρύτερο δικύλινδρο V2 που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία και προσφέρει κορυφαία ευελιξία, άνεση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

Το όφελος που φθάνει μέχρι και τα 1.500€ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε νέο ιδιοκτήτη να διαμορφώσει τη μοτοσυκλέτα του σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Μπορεί να επιλέξει γνήσια αξεσουάρ, όπως πλαϊνές βαλίτσες, top case, θερμαινόμενα γκριπ και άλλο ταξιδιωτικό εξοπλισμό, ή εξοπλισμό αναβάτη, από κράνος και μπουφάν έως γάντια, μπότες και τεχνικό ρουχισμό Ducati.

Συνδυάζοντας το πρόγραμμα Ducati Now με επιτόκιο 2,9% και το δώρο εξοπλισμού, η απόκτηση της νέας Multistrada V2 & V2 S γίνεται τώρα πιο εύκολη, προσφέροντας παράλληλα στον ιδιοκτήτη της τη δυνατότητα να ξεκινήσει πλήρως εξοπλισμένος.

Ενδεικτικά, η Ducati Multistrada V2, με λιανική τιμή από 17.800€, μπορεί να αποκτηθεί με προκαταβολή 5.400€, μηνιαία δόση από 380€ για 48 μήνες και προνομιακό επιτόκιο 2,9% και γνήσιο εξοπλισμό Ducati αξίας έως 1.500€.

Η ειδική ενέργεια ισχύει έως και τις 31 Ιουλίου 2026, μέσω του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Ducati.