Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Multistrada V4 Pikes Peak ανανεώνεται με μια εντυπωσιακή νέα χρωματική σχεδίαση, εμπνευσμένη από τις Desmosedici GP και Panigale V4 R των εργοστασιακών ομάδων και σχεδιασμένη από το Centro Stile Ducati σε συνεργασία με την Drudi Performance.

Μέσω του προγράμματος Ducati Factory Made, η Pikes Peak μπορεί να εξατομικευτεί με εργονομικές επιλογές, εξαρτήματα από ανθρακονήματα και διαφορετικές χρωματικές επιλογές για διάφορα τεχνικά μέρη.

Στη χρονιά της εκατονταετηρίδας της, η Ducati παρουσιάζει μια νέα χρωματική σχεδίαση για την Multistrada V4 Pikes Peak, αντλώντας έμπνευση από τις Desmosedici GP και Panigale V4 R των εργοστασιακών ομάδων της Ducati στο MotoGP και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike.

Η V4 Pikes Peak είναι η Multistrada που τιμά την επιτυχία στον θρυλικό Αγώνα ανάβασης και αποτελεί άμεσο απόγονο της αρχικής φιλοσοφίας της Multistrada 1200. Πρόκειται για ένα μοντέλο crossover υψηλών επιδόσεων, με την “καρδιά” μιας Ducati Superbike, τροχούς 17 ιντσών, μονόμπρατσο ψαλίδι, σπορ αναρτήσεις με μεγάλες διαδρομές, προστατευτικά τμήματα του αμαξώματος και εργονομία που επιτρέπει την τοποθέτηση αποσκευών, καθιστώντας την κατάλληλη και για ταξίδια.

Ο σπορ χαρακτήρας της Multistrada V4 Pikes Peak ενισχύεται πλέον από έναν ακόμη πιο έντονο δεσμό με τις εργοστασιακές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Ducati από το Borgo Panigale. Η αποκλειστική χρωματική σχεδίαση, που δημιουργήθηκε από το Centro Stile Ducati σε συνεργασία με την Drudi Performance, συνδυάζει χαρακτηριστικά στοιχεία από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Ducati στο MotoGP και το Superbike, αναδεικνύοντας τον αγωνιστικό της χαρακτήρα. Οι χρωματικοί συνδυασμοί και οι επεξεργασίες των επιφανειών παραπέμπουν στην αγωνιστική αισθητική της Ducati, δημιουργώντας μια έντονη αίσθηση κίνησης σε ολόκληρη τη μοτοσυκλέτα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό και άμεσα αναγνωρίσιμο γραφιστικό σύνολο, που εκφράζει το αγωνιστικό DNA του μοντέλου σε κάθε λεπτομέρεια.

Για να τονιστεί ακόμη περισσότερο η έμφυτη σπορτίφ φύση της, η Multistrada V4 Pikes Peak διαθέτει πολλά εξαρτήματα από ανθρακονήματα, καθώς και τελικό εξάτμισης Akrapovič από τιτάνιο με έγκριση για χρήση στον δρόμο. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται η χαμηλή φιμέ ζελατίνα, τα χαρακτηριστικά χρυσά ανοδιωμένα καλάμια του πιρουνιού Öhlins, η σέλα με το λογότυπο V4 και το σήμα Ducati Corse τοποθετημένο στο “ράμφος”.

Χάρη στο πρόγραμμα Ducati Factory Made, η Multistrada V4 Pikes Peak μπορεί να διαμορφωθεί με σχεδόν εξατομικευμένη προσέγγιση, χωρίς να απαιτούνται μεταγενέστερες μετατροπές με aftermarket εξαρτήματα. Για την Pikes Peak, οι πελάτες μπορούν να συνδυάσουν τη χρωματική σχεδίαση με κόκκινους σφυρήλατους τροχούς και ασορτί κόκκινες (ή μαύρες) δαγκάνες φρένων, να επιλέξουν σέλες διαφορετικού ύψους, να επεκτείνουν το πακέτο ανθρακονημάτων ή να τοποθετήσουν πρόσθετα φώτα και πλήρες σετ αποσκευών, με πλαϊνές βαλίτσες και top case.

Σπορ DNA

Η V4 Pikes Peak είναι η Ducati για όσους αγαπούν την πιο δυναμική πλευρά της Multistrada, απολαμβάνοντας τις επιδόσεις της σε ορεινές διαδρομές με στροφές και τη γοητεία του μονόμπρατσου ψαλιδιού και των τροχών 17 ιντσών με ελαφριές σφυρήλατες ζάντες. Είναι η Multistrada για τους αναβάτες που αναζητούν ένα μοντέλο crossover με συναρπαστική οδηγική συμπεριφορά, χωρίς να θυσιάζουν την κομψότητα και την άνεση.

Για τον σκοπό αυτό, το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας βασίζεται σε εμπρός τροχό 17 ιντσών, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια και άμεση απόκριση στις εντολές του αναβάτη. Η μοτοσυκλέτα εξοπλίζεται με sport-touring ελαστικά Pirelli Diablo Rosso IV, διαστάσεων 120/70 εμπρός και 190/55-17 πίσω, καθώς και με πεντάμπρατσες σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου.

Οι αναρτήσεις Öhlins Smart EC 2.0 προσφέρουν υποστήριξη στη σπορ οδήγηση, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν αυξημένη άνεση στις ταξιδιωτικές διαδρομές. Το σύστημα λειτουργεί με λογική «event-based», αντίστοιχη με εκείνη των Panigale V4 S και Streetfighter V4 S, προσαρμόζοντας αυτόματα τη λειτουργία του ανάλογα με τη συγκεκριμένη φάση της οδήγησης.

Τέλος, το Electronic Combined Braking System εφαρμόζει στρατηγική πέδησης από εμπρός προς τα πίσω, ενεργοποιώντας και το πίσω φρένο ακόμη και όταν χρησιμοποιείται μόνο η εμπρός μανέτα.

Ο κινητήρας V4 Granturismo των 1.158 κ.εκ. αποδίδει 170 CV (125 kW) στις 10,750 rpm και 123.8 Nm στις 9,000 rpm, με ιδιαίτερα γραμμική καμπύλη ροπής για ομαλή και προοδευτική απόκριση σε όλο το εύρος στροφών.

Χάρη στον στροφαλοφόρο άξονα με αντίθετη φορά περιστροφής – τεχνολογία που προέρχεται από την εμπειρία της Ducati Corse στο MotoGP – ο οποίος λειτουργεί «κόντρα» στη γυροσκοπική αδράνεια των τροχών, ο κινητήρας συμβάλλει στη βελτίωση της συμπεριφοράς της V4 Pikes Peak, κάνοντας τη sport οδήγηση ακόμη πιο απολαυστική.

Το Race Riding Mode αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα της Multistrada V4 Pikes Peak. Η Race χαρτογράφηση εφαρμόζει αγωνιστικού τύπου ρύθμιση στον κόφτη στροφών, ο οποίος επεμβαίνει πιο προοδευτικά σε σχέση με την απλή Multistrada V4, προειδοποιώντας νωρίτερα τον αναβάτη και επιτρέποντας αποτελεσματικότερες αλλαγές σχέσεων στο άνω τμήμα του εύρους στροφών.

Το quickshifter διαθέτει ειδική ρύθμιση που επιτρέπει ιδιαίτερα επιθετικά κατεβάσματα σχέσεων, σε συνδυασμό με ακόμη πιο άμεση απόκριση στο γκάζι στη λειτουργία High Power Mode.

Εργονομία

Η Multistrada V4 Pikes Peak διαθέτει εργονομία ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει μέγιστο έλεγχο και να βελτιστοποιεί τις γωνίες κλίσης. Η θέση οδήγησης διαφέρει από εκείνη της Multistrada V4, με τα μαρσπιέ τοποθετημένα ψηλότερα και πιο πίσω, ώστε να αυξάνεται η μέγιστη γωνία κλίσης και να διευκολύνονται οι κινήσεις του σώματος.

Το τιμόνι είναι χαμηλότερο, στενότερο και με πιο επίπεδη καμπύλη. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός εργονομικών χαρακτηριστικών προσφέρει καλύτερη αίσθηση στη σπορ οδήγηση, διατηρώντας παράλληλα ένα καλό επίπεδο άνεσης.

Ασφάλεια και τεχνολογία

Η Multistrada V4 Pikes Peak διατηρεί φυσικά το προηγμένο ηλεκτρονικό πακέτο της Multistrada V4 S. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό τεχνολογία radar εμπρός και πίσω, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία Adaptive Cruise Control (ACC) και Blind Spot Detection (BSD), καθώς και τη νέα λειτουργία Forward Collision Warning.

Η Multistrada V4 Pikes Peak έχει επίσης σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στους Ducatisti να ταξιδεύουν χωρίς περιορισμούς και με απόλυτη ηρεμία, χάρη στα κορυφαία διαστήματα συντήρησης της κατηγορίας, με έλεγχο διακένων βαλβίδων κάθε 60,000 χλμ, καθώς και στα προγράμματα 4EVER Ducati και Roadside Assistance.

Το πρώτο προσφέρει 4ετή εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων*. Το πρόγραμμα Roadside Assistance, που διατίθεται σε όλα τα μοντέλα Multistrada V4, συμπληρώνει την τυπική εγγύηση με οδική βοήθεια, μεταφορά αναβάτη και συνεπιβάτη, παροχή μοτοσυκλέτας αντικατάστασης και διαμονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της κάλυψης.

Όλα αυτά υποστηρίζονται από το δίκτυο περισσότερων από 800 επίσημων αντιπροσώπων της Ducati σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως.

Διαθεσιμότητα

Η Multistrada V4 Pikes Peak 2027 είναι ήδη διαθέσιμη στους Ευρωπαϊκούς αντιπροσώπους και μπορεί να διαμορφωθεί μέσω της ιστοσελίδας της Ducati.

Multistrada V4 Pikes Peak

Χρωματικές επιλογές

Χρωματική σχεδίαση “Pikes Peak” με πεντάμπρατσες σφυρήλατες ζάντες

Προαιρετικοί κόκκινοι τροχοί μέσω του προγράμματος DFM

Κύριος βασικός εξοπλισμός Multistrada V4 Pikes Peak