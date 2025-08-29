του Δημήτρη Διατσίδη

Πάνω από 200 αναβάτες από περισσότερες από 45 χώρες μοιράστηκαν τις ταξιδιωτικές τους ιστορίες με την Multistrada V4

Από ομαδικά ταξίδια έως τις πιο περιπετειώδεις διαδρομές: 6 Multistradisti επιλέχθηκαν ως νικητές στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Οι νικητήριες ιστορίες θα εμπνεύσουν την παγκόσμια κοινότητα μέσω της δημοσίευσής τους στα επίσημα κανάλια της Εταιρείας.

Το Multistrada V4 Voyagers 2025, η πρώτη έκδοση του Διεθνούς διαγωνισμού αφιερωμένου σε όλους τους λάτρεις των ταξιδιών με την Multistrada V4, έφτασε στο τέλος της.

Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε πάνω από 200 Multistradisti από περισσότερες από 45 χώρες, από την Αμερικανική ήπειρο έως την Ασία, οι οποίοι μοιράστηκαν ιστορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα ταξίδια τους με τις μοτοσυκλέτες του Borgo Panigale.

Μια εσωτερική επιτροπή της Εταιρείας επέλεξε 6 νικητές από όλους τους συμμετέχοντες, με βάση ισάριθμες κατηγορίες που δημιουργήθηκαν για να αναδείξουν διαφορετικούς τύπους ταξιδιών.

Ο νικητής της κατηγορίας για το “πιο περιπετειώδες ταξίδι” ήταν ο Ταϊλανδός Rolf Pontus Hagen, ο οποίος, με την Multistrada V4 Rally, πραγματοποίησε ένα επικό ταξίδι από την Ταϊλάνδη διασχίζοντας το Λάος και την Κίνα. Αντιμετωπίζοντας ακραίες καιρικές συνθήκες, από δριμύ ψύχος έως ξαφνικές καταιγίδες, έφτασε σε εντυπωσιακό υψόμετρο 5,200 μέτρων, στους πρόποδες του Έβερεστ. «Με χωρητικότητα 30 λίτρων στο ρεζερβουάρ, η Multistrada V4 Rally είναι ο ιδανικός σύντροφος για τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές περιπέτειες».

Ο Werner Klaus Philipp από τη Γερμανία κέρδισε στο “ομαδικό ταξίδι”. Ξεκινώντας από την Γερμανία μαζί με άλλους 15 μοτοσικλετιστές, διέσχισε τις ανατολικές περιοχές της Ιστορικής Διαδρομής του Μεταξιού έως την Κίνα, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στην Ταϊλάνδη. Ο ίδιος δήλωσε: «Αξιοπιστία, χωρητικότητα και ανάρτηση. Για μένα δεν υπήρχε άλλη επιλογή εκτός από την Multistrada V4 Rally».

Το βραβείο για το “πιο συγκινητικό ταξίδι Ducati Official Club” απονεμήθηκε στην Sandra Frutos Espinosa από την Ισπανία. Μαζί με το D.O.C. της Μούρθια, η Sandra διένυσε περίπου 3,600 χλμ. με την Multistrada V4 S, ταξιδεύοντας σε όλο το Μαρόκο, από την Καζαμπλάνκα μέχρι τις περιοχές Rachidia-Fez-Chauen. «Γνωρίσαμε έναν διαφορετικό πολιτισμό και διασκεδάσαμε στις αμμόλοφους της ερήμου. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να απολαύσεις ένα ταξίδι»!

Ο Antoine Frédéric Hutter από την Γαλλία και η Multistrada V4 Rally διένυσαν συνολικά 22,000 χιλιόμετρα, κατακτώντας την κατηγορία “μεγαλύτερο ταξίδι σε χιλιόμετρα”. Ξεκινώντας από την Ισπανία, πέρασε από τα χωμάτινα μονοπάτια της Πορτογαλίας ως το Ακρωτήρι Δυτικά, συνέχισε στο Νότιο Ακρωτήρι (Ταρίφα) και έπειτα διέσχισε τις Βαλτικές χώρες μέχρι το Βόρειο Ακρωτήρι. Από εκεί ξεκίνησε την επιστροφή του, περνώντας από τη Σκανδιναβία και διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, με τελικό προορισμό το Βέλγιο. «Η μοτοσυκλέτα μπορεί να μας πάει παντού με εξαιρετικό χειρισμό σε άσφαλτο, σε χώμα και σε χαλίκι».

Ο νικητής στην κατηγορία “μοναχικό ταξίδι” ήταν ο Oscar Ivan Garcia Medina από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος ταξίδεψε μόνος με ένα επιπλέον σετ ελαστικών: «Το καλοκαίρι του 2024 ξεκίνησα μια μοναχική αποστολή από την Αμερικανική Ενδοχώρα προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, διανύοντας πάνω από 12,000 χιλιόμετρα με την Multistrada V4 S». Φτάνοντας στον προορισμό του δήλωσε: «Σταμάτησα δίπλα στον ωκεανό, με καλωσόρισαν οι Ινουβιαλούιτ και θαύμασα τις φάλαινες μπελούγκα. Η απεραντοσύνη και το τοπίο έκαναν αυτό το ταξίδι αξέχαστο».

Τέλος, μία ακόμη κατηγορία αφορούσε την ιστορία που ενσάρκωσε περισσότερο τις αξίες της μάρκας. Το βραβείο αυτό κέρδισε ο Βραζιλιάνος Lúcio Prado Wander, ο οποίος μαζί με τον γιο του ταξίδεψε από την Βραζιλία στην Έρημο Ατακάμα της Χιλής, ο καθένας με τη δική του Multistrada V4 S. Δύο γενιές ενωμένες από ένα κοινό πάθος: «Εμπιστέψου τη Multistrada σου, θα σε φροντίσει. Και πάνω απ’ όλα, ταξίδεψε με ελαφριά καρδιά. Οι δρόμοι θα διαμορφώσουν την ψυχή σου».

Όλοι οι νικητές θα λάβουν ένα αποκλειστικό και προσωποποιημένο τρόπαιο, καθώς και ένα σετ επίσημων αξεσουάρ που περιλαμβάνει: Redline T5 Trolley, Beauty Case, Θερμός Black 24B, Πιάτο ταξιδιού Ducati Corse, περιλαίμιο Skyline και μπρελόκ Ducati.

Οι ιστορίες των συμμετεχόντων θα αποτελέσουν μέρος του αρχείου της Εταιρείας και όσες επιλεγούν θα δημοσιευτούν στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας και στα επίσημα κοινωνικά δίκτυά της, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για την παγκόσμια κοινότητα που μοιράζεται το ίδιο πάθος για τα ταξίδια.

Το Multistrada V4 Voyagers θα επιστρέψει το 2026 με νέα έκδοση, νέες κατηγορίες, νέους δρόμους και νέες συγκινήσεις.