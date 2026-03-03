Η Ελληνική αγορά δικύκλου αποκτά έναν νέο, διεθνή «παίκτη», καθώς η Muvus αναλαμβάνει την αποκλειστική εκπροσώπηση της TVS Motor Company στη χώρα μας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο του Ινδικού ομίλου στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να επιλέγεται ως μία από τις πρώτες αγορές στρατηγικής σημασίας.

Η TVS Motor συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές δικύκλων και τρικύκλων παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες.

Πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο κατασκευαστή δικύκλων στην Ινδία και έναν από τους πέντε μεγαλύτερους διεθνώς, με τέσσερις μονάδες παραγωγής και έντονη δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Η εταιρεία έχει επίσης συνδεθεί με τη συμμετοχή της σε αγώνες υψηλού επιπέδου, όπως το Rally Dakar, ενισχύοντας το τεχνολογικό και αγωνιστικό της προφίλ.

Η επιλογή της ελληνικής αγοράς και της Muvus ως «πύλης» για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη του ομίλου αποτυπώνει αφενός το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αφετέρου τη δυναμική που εμφανίζει ο κλάδος των δύο τροχών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Muvus αναλαμβάνει και την επίσημη αντιπροσώπευση της Norton Motorcycles, της ιστορικής βρετανικής φίρμας που ανήκει πλέον στον όμιλο TVS.

Η Norton, με μακρά αγωνιστική και κατασκευαστική παράδοση, τοποθετείται στην κατηγορία των premium μοτοσυκλετών και αναμένεται να απευθυνθεί σε ένα πιο εξειδικευμένο κοινό αναβατών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η στρατηγική ανάπτυξης στην Ελλάδα θα βασιστεί σε πλήρη γκάμα μοντέλων – από scooter έως μοτοσυκλέτες μεγαλύτερου κυβισμού – με έμφαση στη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών και ασφάλειας.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η δημιουργία οργανωμένου δικτύου πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Για τη Muvus, η συμφωνία αυτή διευρύνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της, στο οποίο περιλαμβάνονται ήδη εταιρείες όπως η CFMoto, η Polaris και η Royal Enfield.

Η είσοδος της TVS Motor στην Ελλάδα αναμένεται να επηρεάσει τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στην κατηγορία των μικρομεσαίων μοντέλων, όπου η σχέση τιμής – εξοπλισμού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.