του Νεκτάριου Διατσίδη

Η MV Agusta παρουσιάζει την MV Agusta Brutale 1000 ABT, ένα αποκλειστικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής που γεννήθηκε από τη συνεργασία δύο εμβληματικών ονομάτων της Ευρωπαϊκής μηχανικής υψηλών επιδόσεων: της MV Agusta και της ABT Sportsline. Με παραγωγή μόλις 130 αριθμημένων μονάδων παγκοσμίως, η Brutale 1000 ABT αποτελεί την απόλυτη σύνθεση Ιταλικής καλλιτεχνίας μοτοσυκλέτας και Γερμανικής ακρίβειας επιδόσεων.

Αυτή η συνεργασία ενώνει δύο μάρκες που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία — την αδιάκοπη αναζήτηση της καινοτομίας, την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευής και τη φιλοδοξία να μετατρέπουν τη μηχανολογική υπεροχή σε μια συναισθηματική εμπειρία οδήγησης. Ο αριθμός παραγωγής τιμά τα 130 χρόνια της ABT Sportsline, σηματοδοτώντας περισσότερο από έναν αιώνα αγωνιστικής κληρονομιάς.

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η συνεργασία μεταξύ MV Agusta και ABT αποτελεί τη φυσική σύγκλιση δύο εταιρειών που διαρκώς επαναπροσδιορίζουν τα όρια των επιδόσεων στους αντίστοιχους κλάδους τους. Η σχεδιαστική κληρονομιά και το αγωνιστικό DNA της MV Agusta συναντούν τη φημισμένη τεχνογνωσία της ABT στη μηχανική αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, δημιουργώντας μια μοτοσυκλέτα που ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια της κατηγορίας.

Η Brutale 1000 ABT δεν είναι απλώς μια ειδική έκδοση, αλλά μια δήλωση προθέσεων — μια μοτοσυκλέτα όπου η προηγμένη τεχνολογία, η αποκλειστικότητα και το σχεδιαστικό συναίσθημα συνυπάρχουν σε απόλυτη ισορροπία.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Brutale 1000 ABT διαθέτει μια ξεχωριστή και δυναμική εμφάνιση με συνδυασμό Nero Carbonio Metallizzato και Rosso Fuoco, εκφράζοντας ταυτόχρονα επιθετικότητα και κομψότητα, ενώ οπτικά ενώνει τις ταυτότητες των δύο εταιρειών.

Όλα τα γραφικά εφαρμόζονται με τεχνολογία premium water decal, δημιουργώντας φινίρισμα μηδενικού προφίλ κάτω από το διάφανο βερνίκι. Η διαδικασία περιλαμβάνει ακριβή χειροκίνητη εφαρμογή, ελεγχόμενους κύκλους σκλήρυνσης και τελικό διάφανο φινίρισμα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντοχή, προστασία UV και άψογη ενσωμάτωση με τις βαμμένες επιφάνειες.

Στα δύο πλαϊνά της μοτοσυκλέτας αναπτύσσεται μια αφηγηματική λεπτομέρεια:

η Γερμανική σημαία με το σύνθημα της ABT «FROM THE RACETRACK TO THE ROAD»

και η Ιταλική σημαία με το εμβληματικό σύνθημα της MV Agusta «MOTORCYCLE ART»

δημιουργώντας έναν οπτικό διάλογο μεταξύ Γερμανικής μηχανικής ακρίβειας και Ιταλικής καλλιτεχνικής δεξιοτεχνίας.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ SUPERCARS

Η Brutale 1000 ABT αντλεί ξεκάθαρη έμπνευση από τον κόσμο των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, ενσωματώνοντας λειτουργικά στοιχεία προερχόμενα από αγωνιστική τεχνολογία.

Η σέλα διαθέτει μοτίβο κυψελοειδούς υφής (honeycomb), σχεδιαστική γλώσσα συνυφασμένη με τα εσωτερικά πολυτελών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων.

Οι μπροστινές δαγκάνες Brembo Stylema είναι βαμμένες μαύρες με κόκκινα λογότυπα Brembo, ακολουθώντας την αισθητική των αυτοκινήτων όπου τα φρένα λειτουργούν τόσο ως τεχνικό όσο και ως σχεδιαστικό σημείο αναφοράς.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το carbon κάλυμμα της πίσω ζάντας, εμπνευσμένο από τις αγωνιστικές ζάντες turbofan. Πέρα από την έντονη αισθητική του παρουσία, μειώνει ενεργά τις αεροδυναμικές αναταράξεις γύρω από τον πίσω τροχό, συμβάλλοντας σε καλύτερο συντελεστή οπισθέλκουσας και μεταφέροντας τεχνολογία motorsport σε μετρήσιμα οφέλη στον δρόμο.

ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Στην καρδιά της Brutale 1000 ABT βρίσκεται ο διάσημος τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας 1000 κ.εκ. της MV Agusta, αναβαθμισμένος ώστε να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές Euro 5+ χωρίς να θυσιάζει τις κορυφαίες επιδόσεις της μάρκας.

Η μοτοσυκλέτα εξοπλίζεται με εξάτμιση Arrow Titanium Slip-on τεσσάρων εξόδων, διαθέσιμη στο ειδικό racing kit (μόνο για χρήση πίστας).

Βασικές αναβαθμίσεις:

νέοι εκκεντροφόροι

βελτιωμένη χαρτογράφηση κινητήρα

βελτιωμένη απόκριση γκαζιού

βελτιστοποιημένες σχέσεις κιβωτίου

κοντύτερη τελική μετάδοση για ισχυρότερη επιτάχυνση

Επιδόσεις:

201 hp στις 13,500 rpm (στάνταρ εξάτμιση)

208 hp στις 14,000 rpm (έκδοση Racing Kit με ECU map)

116 Nm στις 11,000 rpm

Το ειδικό racing kit περιλαμβάνει Arrow Titanium τετραπλή εξάτμιση και ειδική χαρτογράφηση ECU (μόνο για αγωνιστική χρήση).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ÖHLINS

Η Brutale 1000 ABT εξοπλίζεται με κορυφαίες ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αναρτήσεις Öhlins:

Nix EC ανεστραμμένο πιρούνι με επικάλυψη TiN

EC TTX προοδευτικό πίσω αμορτισέρ

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σταμπιλιζατέρ τιμονιού με δυνατότητες ρυθμίσεων και αυτόματες λειτουργίες

Το σύστημα επιτρέπει ηλεκτρονική ρύθμιση συμπίεσης και επαναφοράς, εξασφαλίζοντας ακριβές στήσιμο για κάθε συνθήκη οδήγησης.

ΣΦΥΡΗΛΑΤΕΣ ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Οι σφυρήλατες ζάντες εμπρός και πίσω προσφέρουν υψηλή ακαμψία με μειωμένο μη αναρτώμενο βάρος, βελτιώνοντας την ευελιξία και την αίσθηση χειρισμού.

Το carbon κάλυμμα της πίσω ζάντας, εμπνευσμένο από την αεροδυναμική αγωνιστικών αυτοκινήτων, μειώνει τις αναταράξεις και βελτιώνει την αεροδυναμική απόδοση.

Η εμπρός ζάντα διαθέτει διακριτικές κόκκινες λεπτομέρειες που συνδέονται οπτικά με το χρώμα Rosso Fuoco.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Το σύστημα πέδησης ενσωματώνει δίσκους 320 mm Braking Batfly (μόνο για χρήση πίστας), σχεδιασμένους με ειδική γεωμετρία καναλιών για ανώτερη απαγωγή θερμότητας και συνεχή αυτοκαθαρισμό.

Σε συνδυασμό με τις μονομπλόκ δαγκάνες Brembo Stylema, το σύστημα προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα φρεναρίσματος, αίσθηση και απόδοση επιπέδου πίστας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΑ ALCANTARA®

Η Brutale 1000 ABT διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη σέλα επενδεδυμένη με Alcantara, υλικό γνωστό για την εξαιρετική υφή του και τη στενή σχέση του με supercars υψηλών επιδόσεων.

Με κυψελοειδές καπιτονέ μοτίβο και υπόστρωμα αφρού 5 mm, η Alcantara συνδυάζει κορυφαία αισθητική, άνεση και εργονομική υποστήριξη μεγάλης διάρκειας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

19 εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανθρακονήματα plain weave, μεταξύ των οποίων:

βάσεις εμπρός φτερού

κάλυμμα φίλτρου αέρα

αεραγωγοί

πλαϊνά ρεζερβουάρ

πάνελ κάτω από τη σέλα με λογότυπα MV Agusta και ABT

καλύμματα προβολέων

εμπρός spoiler

θερμικές ασπίδες

κάλυμμα πίσω ζάντας

καπάκια κινητήρα

carbon κάλυμμα συνεπιβάτη

πίσω belly fairing

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κάθε Brutale 1000 ABT συνοδεύεται από αποκλειστικό πακέτο ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει:

Arrow Titanium Slip-on με ειδική ECU map*

Braking Batfly εμπρός δίσκους*

βαμμένο carbon κάλυμμα συνεπιβάτη

πλάκες ρύθμισης ψαλιδιού

ειδική κουκούλα μοτοσυκλέτας

welcome kit και πιστοποιητικό αυθεντικότητας

ειδικό κουτί εξαρτημάτων και οδηγιών

* Εξαρτήματα αποκλειστικά για χρήση πίστας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η MV Agusta Brutale 1000 ABT θα παραχθεί σε μόλις 130 αριθμημένες μονάδες, ενισχύοντας τον συλλεκτικό της χαρακτήρα ως μια μοτοσυκλέτα που συνδυάζει προηγμένη μηχανική, αποκλειστικότητα και σχεδιαστική υπεροχή.

Τιμή Ιταλίας:

40,990 €

Έναρξη παραγωγής:

Τελευταίο τρίμηνο του 2026