Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η MV Agusta, επίσημος χορηγός της 2ης έκδοσης της Milano Watch Week, του Διεθνούς γεγονότος αφιερωμένου στην υψηλή ωρολογοποιία, παρουσίασε δύο ρολόγια Jumbostar που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τη Wyler Vetta.

Η ιστορική Ελβετική εταιρία με Ιταλική ψυχή και ο θρυλικός κατασκευαστής μοτοσυκλετών από την Schiranna ενώθηκαν για να δημιουργήσουν μια αποκλειστική συλλογή που γιορτάζει τα 80 χρόνια της MV Agusta, συνδυάζοντας σχεδιασμό, ακρίβεια και κοινό πάθος για τη μηχανική.

Η συνεργασία προέρχεται από κοινές αξίες όπως η εμμονική προσοχή στη μηχανική λεπτομέρεια, η δέσμευση στην έρευνα και μια πλούσια Ιταλική ιστορία νικών, σχεδίου και αριστείας. Το πρότζεκτ συνδυάζει την αισθητική και ωρολογιακή τεχνογνωσία της Wyler Vetta με τις γραμμές, τα υλικά και τους χρωματικούς κώδικες που έχουν κάνει τη MV Agusta θρύλο των μοτοσυκλετών.

Η συνάντηση αυτών των δύο εικονικών ονομάτων δίνει ζωή σε δύο αποκλειστικά ρολόγια Jumbostar:

Ένα χρονογράφο, με μηχανισμό ETA 2894 BICOMPAX, με απόθεμα ενέργειας 42 ωρών, σε περιορισμένη έκδοση 80 κομματιών, προς τιμήν των 80 χρόνων της MV Agusta.

Ένα ρολόι αυτόματο μόνο με ένδειξη ώρας, διαθέσιμο σε 500 τεμάχια, εξοπλισμένο με μηχανισμό La Joux‑Perret G100, προσφέροντας απόθεμα ενέργειας 68 ωρών.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου 40 mm. Η έμπνευση και για τα δύο ρολόγια προέρχεται από τη MV 98, την πρώτη μοτοσυκλέτα παραγωγής της MV Agusta, σε συνδυασμό με τη λιτή σχεδιαστική γλώσσα που υιοθετήθηκε για την Superveloce 98 Limited Edition, το επετειακό μοντέλο που γιορτάζει τον πρώτο κινητήρα της εταιρείας.

«Αυτή η συνεργασία γεννιέται από τη συνάντηση δύο κόσμων που οδηγούνται από πάθος για αριστεία και δημιουργικότητα. Η Wyler Vetta, εμπνευσμένη εδώ και καιρό από τον κόσμο των motorsports και ευθυγραμμισμένη με το πνεύμα της αδρεναλίνης και της ακρίβειας, ενώνει την ωρολογιακή της τεχνογνωσία με το θρυλικό όνομα της MV Agusta. Μαζί σχεδιάσαμε ρολόγια που μετατρέπουν τη μηχανική σε συναίσθημα, γιορτάζοντας το στυλ, την απόδοση και την Ιταλική κληρονομιά», σχολίασε ο Beppe Ambrosini, Εταίρος και Senior Advisor της Wyler Vetta.

Ο Filippo Bassoli, Chief Brand & Marketing Officer της MV Agusta, πρόσθεσε: «Κάθε μοτοσυκλέτα MV Agusta γεννιέται από τη σύντηξη ακραίας μηχανικής και εμβληματικού σχεδίου. Η συνεργασία με την Wyler Vetta μας επέτρεψε να μεταφέρουμε την ίδια φιλοσοφία στα ρολόγια: η ακρίβεια, το στυλ και ο δυναμισμός γίνονται μια απτή εμπειρία που φοριέται στον καρπό, σαν κάθε στιγμή να ήταν τόσο έντονη όσο ένας αγώνας».

Η κομψότητα, η εμμονική προσοχή στη λεπτομέρεια, η μηχανική ακρίβεια, η φροντίδα στα εξαρτήματα όπως τα κιτ που συνοδεύουν τις πιο κορυφαίες μοτοσυκλέτες και η υπερηφάνεια της πλήρως Ιταλικής κατασκευής έχουν συχνά ευθυγραμμίσει την MV Agusta με τον κόσμο της ωρολογοποιίας, καθιστώντας τη μάρκα με έδρα τo Varese τον ιδανικό συνεργάτη για την Milano Watch Week. Το γεγονός, που για δεύτερη χρονιά μετατρέπει το Μιλάνο σε παγκόσμιο κόμβο για λάτρεις και συλλέκτες, αποδείχθηκε η ιδανική σκηνή για να παρουσιαστεί αυτή η επιπλέον γιορτή των 80 χρόνων της MV Agusta.

ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ:

Στην καρδιά των νέων ρολογιών Wyler Vetta x MV Agusta βρίσκεται το καντράν, σχεδιασμένο ως άμεσο φόρο τιμής στον κόσμο των αγώνων. Στο κέντρο, το φυσικό ανθρακονήμα θυμίζει το υλικό επιλογής για τις υψηλής απόδοσης μοτοσυκλέτες, ελαφρύ, ισχυρό και σύμβολο ακραίας απόδοσης.

Το χρώμα Rosso Verghera που επιλέχθηκε για το φόντο αναφέρεται στην ιστορική βαφή της MV Agusta, ένας τόνος που χρησιμοποιείται επίσης στην Superveloce 98 Limited Edition. Οι αριθμοί και οι ενδείξεις καλύπτονται με βαφή Super‑LumiNova, εξασφαλίζοντας βέλτιστη αναγνωσιμότητα ακόμη και σε πολύ δυναμικές συνθήκες, όπως στον πίνακα οργάνων των αγωνιστικών μοτοσυκλετών.

Μια χρυσή λεπτομέρεια ξεχωρίζει στο καντράν: ο αριθμός «37», μεταξύ των ωρών 7 και 8, τιμώντας τους 37 παγκόσμιους τίτλους της MV Agusta — ένα μοναδικό ρεκόρ στον κόσμο της μοτοσυκλέτας.

Ο χρονογράφος Wyler Vetta x MV Agusta διαθέτει στεφάνη με ταχυμετρική κλίμακα και ασημί υποκαντράν, σχεδιασμένα για να παραπέμπουν στον πίνακα οργάνων των αγωνιστικών μοτοσυκλετών, ενώ η έκδοση για την ανάγνωση μόνο της ώρας, παρουσιάζει μια ασημί κλίμακα λεπτών που ενισχύει την καθαρότητα και ισορροπία του σχεδίου. Στα δύο μοντέλα:

Το λογότυπο Wyler Vetta τοποθετείται στην ώρα 12.

Το λογότυπο MV Agusta εμφανίζεται στην ώρα 6.

Οι δείκτες από ατσάλι με ένθετα Super‑LumiNova θυμίζουν την αεροδυναμική μορφή των βελών των ταχυμέτρων.

Ο δείκτης για τα δευτερόλεπτα έχει αγωνιστικό κόκκινο χρώμα.

Η κορώνα στις 3 η ώρα αντανακλά το σχήμα του γραναζιού στο λογότυπο της MV Agusta και φέρει χάραξη. Τα μπουτόν του χρονογράφου εμπνέονται από τις βίδες Torx που βρίσκονται στις τάπες καυσίμου της MV Agusta.

Η πίσω όψη με βιδωτό καπάκι και διαφανές κρύσταλλο ζαφειριού αποκαλύπτει τον αυτόματο μηχανισμό που είναι μια πραγματική μηχανή σε θέα. Το βαρόμετρο φέρει το λογότυπο MV στο κέντρο και ταυτίζεται με το χρώμα του ανωδιωμένου ρότορα των μοτοσυκλετών MV, μαζί με το λογότυπο Wyler Vetta.

WYLER VETTA × MV AGUSTA CHRONOGRAPH (REF. WV0401)

Περιορισμένη έκδοση 80 κομματιών παγκοσμίως

Πλαίσιο: Ανοξείδωτο ατσάλι, 40 mm, πάχος 12,6 mm

Μηχανισμός: ETA 2894 bicompax, απόθεμα ενέργειας 42 ωρών

Καντράν: Φυσικό ανθρακόνημα στον πυρήνα, φόντο burgundy, ταχυμετρική στεφάνη, ασημί υποκαντράν, δείκτες από ατσάλι με Super‑LumiNova, χρυσή λεπτομέρεια «37» προς τιμή των παγκόσμιων τίτλων της MV

Κρύσταλλο: Κυρτό αντιθαμβωτικό ζαφείρι

Πίσω καπάκι: Βιδωτό, διαφανές ζαφείρι

Λουριά: Καφέ δερμάτινο με γρήγορο άνοιγμα και εναλλακτικό ατσάλινο μπρασελέ

Αντοχή στο νερό: 10 ATM

Τιμή: 3,900 €

WYLER VETTA × MV AGUSTA TIME‑ONLY (REF. WV0419)

Περιορισμένη έκδοση 500 κομματιών παγκοσμίως

Πλαίσιο: Ανοξείδωτο ατσάλι, 40 mm, πάχος 10,9 mm

Μηχανισμός: La Joux‑Perret G100 αυτόματος, απόθεμα ενέργειας 68 ωρών

Καντράν: Φυσικό ανθρακόνημα στον πυρήνα, φόντο Rosso Verghera, ασημί κλίμακα λεπτών, δείκτες και αριθμοί από ατσάλι με Super‑LumiNova, χρυσή λεπτομέρεια «37» προς τιμή των παγκόσμιων τίτλων της MV

Κρύσταλλο: Κυρτό αντιθαμβωτικό ζαφείρι

Πίσω καπάκι: Βιδωτό, διαφανές ζαφείρι

Λουριά: Καφέ δερμάτινο με γρήγορο άνοιγμα και δεύτερο διάτρητο μαύρο λαστιχένιο λουρί

Αντοχή στο νερό: 10 ATM

Τιμή: 1,900 €