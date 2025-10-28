του Νεκτάριου Διατσίδη

Η MV Agusta παρουσιάζει την Sartoria Meccanica, το πιο προηγμένο και αποκλειστικό πρόγραμμα εξατομίκευσης που έχει αναπτύξει ποτέ η μάρκα της Schiranna. Ένα εξειδικευμένο atelier για αληθινούς γνώστες, που απαιτούν απόλυτη αποκλειστικότητα, όπου κάθε μοτοσυκλέτα μετατρέπεται σε ένα μοναδικό αριστούργημα, προσαρμοσμένο σύμφωνα με το γούστο και το όραμα του πελάτη.

Η παρουσίαση της Sartoria Meccanica συνοδεύεται από τη λειτουργία του νέου MV Agusta Centro Stile, το οποίο πλέον λειτουργεί πλήρως μέσα στα ιστορικά κεντρικά γραφεία της μάρκας στην Schiranna. Το MV Agusta Centro Stile αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο αριστείας στο σχεδιασμό μοτοσυκλέτας και, όλα αυτά τα χρόνια, έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της μοτοσυκλέτας.

Όλη η σχεδιαστική και μηχανολογική τεχνογνωσία του MV Agusta Centro Stile συγκλίνει στο πρόγραμμα Sartoria Meccanica, το οποίο συνδυάζει την Ιταλική δεξιοτεχνία με την αιχμή της τεχνολογίας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις ανώτατου επιπέδου. Κάθε εξάρτημα και κάθε λεπτομέρεια — από τα υλικά έως τις επιφάνειες, από τα χρώματα έως τις τεχνικές λύσεις — σχεδιάζεται προσεκτικά για να ικανοποιήσει τις πιο εκλεπτυσμένες απαιτήσεις, μετατρέποντας κάθε μοτοσυκλέτα σε ένα μοναδικό έργο τέχνης.

Η εμπειρία Sartoria Meccanica ξεκινά με μια άμεση και εις βάθος συνάντηση μεταξύ του πελάτη και της ομάδας σχεδιαστών της MV Agusta. Κανένα στοιχείο δεν αφήνεται σε απρόσωπους ψηφιακούς διαμορφωτές και κάθε έργο αναπτύσσεται μέσω μιας διαδικασίας άμεσου διαλόγου, εξασφαλίζοντας ένα ασύγκριτο επίπεδο εξατομίκευσης.

Κάθε μοτοσυκλέτα που δημιουργείται από το τμήμα Sartoria Meccanica αποτελεί την έκφραση της τέχνης της απεριόριστης εξατομίκευσης, καθώς δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορεί να δημιουργήσει ένας πελάτης μαζί με την αφοσιωμένη ομάδα της MV Agusta:

Unique Color, Trim and Graphic: Μοναδικά σχέδια βαφής, εξατομικευμένοι χρωματικοί συνδυασμοί και γραφικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την κληρονομιά της μάρκας ή το προσωπικό όραμα του πελάτη

Advanced Materials: Ανθρακονήματα, τιτάνιο, κατεργασμένο αλουμίνιο και εκλεκτά δέρματα επιλέγονται για τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ελαφρότητας και αισθητικής

Special Components: Η χρήση ειδικών εξαρτημάτων MV Agusta, καθώς και η δημιουργία μοναδικών κομματιών, βρίσκονται στον πυρήνα της διαδικασίας Sartoria Meccanica

Hand-Finished Detailing: Επιμελημένα στοιχεία από τους καλύτερους Ιταλούς τεχνίτες, όπως χειροποίητες σέλες, εξαρτήματα κατεργασμένα σε CNC και εξαιρετικά ακριβή εξαρτήματα από ανθρακονήματα

Το πρόγραμμα MV Agusta Sartoria Meccanica προσφέρει τρία επίπεδα εξατομίκευσης που μπορούν να εφαρμοστούν σε ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων της MV Agusta:

Sartoria Meccanica Essenziale: Επιτρέπει τη δημιουργία αποκλειστικών χρωματικών συνδυασμών και γραφικών, δίνει τη δυνατότητα επιλογής υλικών για τη σέλα, χωρίς κανέναν περιορισμό στη γραφική εξατομίκευση

Sartoria Meccanica Ricercato: Ανυψώνει την εξατομίκευση σε επίπεδο μεγαλύτερης πολυπλοκότητας και αποκλειστικότητας. Οι πελάτες μπορούν να προσαρμόσουν γραφικά σε τεχνικά εξαρτήματα όπως το πλαίσιο, το ψαλίδι και τη βάση του πιρουνιού, καθώς και να επιλέξουν τις προτιμώμενες ζάντες για τη μοτοσυκλέτα τους

Sartoria Meccanica Iconico: Το ανώτατο επίπεδο εξατομίκευσης, πραγματικά χωρίς όρια. Το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες επιλογές και εμπλουτίζεται με τη δυνατότητα επιλογής ειδικών εξαρτημάτων υψηλών επιδόσεων, μοναδικών τεχνικών λύσεων, κράνους σχεδιασμένου να ταιριάζει με τα γραφικά της μοτοσυκλέτας, καθώς και εξατομικευμένης βάσης paddock. Το επίπεδο Iconico μετατρέπει τα μοντέλα MV Agusta σε λευκό καμβά, όπου οι πελάτες, μαζί με τους σχεδιαστές και μηχανικούς της εταιρίας, μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους μοναδικό έργο Μοτοσυκλετιστικής Τέχνης.



Κάθε αίτημα αξιολογείται σχολαστικά και, εφόσον είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, εκτελείται με απόλυτη ακρίβεια.

Οι μοτοσυκλέτες που κατασκευάζονται μέσω του προγράμματος MV Agusta Sartoria Meccanica δεν είναι απλά οχήματα, είναι αληθινά έργα τέχνης. Δημιουργημένες για όσους αναζητούν το ανώτατο επίπεδο αποκλειστικότητας, κάθε δημιουργία συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας και πλακέτα με το έμβλημα Sartoria Meccanica, που την αναγνωρίζει ως ένα αυθεντικό One-of-One αριστούργημα.

Ολόκληρη η διαδικασία Sartoria Meccanica προσφέρει μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της εξατομίκευσης μοτοσυκλετών και ενσωματώνει τη σύντηξη υψηλής μηχανολογικής απόδοσης και Ιταλικής χειροτεχνίας — εκεί όπου η μηχανική τελειότητα μετατρέπεται σε μορφή τέχνης.

Luca Martin, CEO της MV Agusta Motor S.p.A.:

«Στην MV Agusta, οι πελάτες μας βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μας ενέργειας. Η Sartoria Meccanica αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε όχι μόνο εξαιρετικές μοτοσυκλέτες, αλλά και πραγματικά μοναδικές εμπειρίες, προσαρμοσμένες στο πάθος και το όραμα κάθε ατόμου. Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για τη δημιουργία μοναδικών μηχανών, για εκείνους που θέλουν να μετατρέψουν τα όνειρά τους για μοτοσυκλέτες σε πραγματικότητα».

Όλες οι μοτοσυκλέτες Sartoria Meccanica καλύπτονται από την τυπική 5ετή εργοστασιακή εγγύηση MV Agusta.