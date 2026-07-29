Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ανανεωμένη εμφάνιση για τρία από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Honda, με νέα χρώματα για τη γκάμα του 2027.

Η Honda ανοίγει την αυλαία της γκάμας των μοντέλων δρόμου για τα μοντέλα έτους 2027 (27YM), παρουσιάζοντας νέες χρωματικές επιλογές για τα δημοφιλή X-ADV, Forza 750 και NC750X.

Παρότι οι αλλαγές περιορίζονται στην εμφάνιση, και τα τρία μοντέλα εξακολουθούν να βασίζονται στον δοκιμασμένο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 745 κ.εκ., ο οποίος συνδυάζει πλούσια ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Τα X-ADV και Forza 750 διατίθενται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Honda Dual Clutch Transmission (DCT), ενώ το μοντέλο NC750X συνεχίζει να προσφέρεται τόσο με DCT όσο και με συμβατικό χειροκίνητο κιβώτιο.

Ίδια φιλοσοφία, διαφορετικός χαρακτήρας

Οι X-ADV και Forza 750 διατηρούν το ποιοτικό πλαίσιο και τα δυναμικά χαρακτηριστικά που τους χαρίζουν αίσθηση μεγάλου κυβισμού, ενώ η NC750X συνεχίζει να ξεχωρίζει χάρη στον πρακτικό αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται στη θέση του συμβατικού ρεζερβουάρ, προσφέροντας μοναδική ευχρηστία στην καθημερινότητα.

Με έμφαση στη βιωσιμότητα

Και τα τρία μοντέλα χρησιμοποιούν εξωτερικά πλαστικά μέρη κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα και βιολογικής προέλευσης υλικά, υποστηρίζοντας τον στόχο της Honda να χρησιμοποιεί αποκλειστικά βιώσιμα υλικά έως το 2050.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει το Durabio™, ένα καινοτόμο βιοπλαστικό που πρωτοεμφανίστηκε το 2024 στη ζελατίνα της Africa Twin. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως εξωτερικό πάνελ στην X-ADV, ενώ η NC750X έγινε η πρώτη μοτοσυκλέτα παγκοσμίως που ενσωμάτωσε χρωματισμένα πάνελ από Durabio™. Σήμερα, το υλικό χρησιμοποιείται πλέον και στα τρία μοντέλα της σειράς.

Η επιτυχία συνεχίζεται

Η δημοτικότητα των τριών μοντέλων παραμένει ιδιαίτερα υψηλή στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το Honda X-ADV ήταν και το 2025 το πιο εμπορικό crossover/on-off μοντέλο της Honda στην Ευρώπη, με περισσότερες από 16,100 ταξινομήσεις.

Η NC750X έχει ξεπεράσει τις 120,000 πωλήσεις από την παρουσίασή της το 2012.

Το Forza 750 σημείωσε περισσότερες από 6,000 πωλήσεις μόνο μέσα στο 2025.

Νέα χρώματα για το 2027

Για τα μοντέλα έτους 2027, η Honda υιοθετεί μια πιο εκλεπτυσμένη χρωματική παλέτα με ουδέτερους τόνους, αναδεικνύοντας τον εξαιρετικό χαρακτήρα και τη σύγχρονη σχεδίαση των τριών μοντέλων.

Honda X-ADV 2027

Το νέο X-ADV θα διατίθεται στα εξής χρώματα:

Νέο Mat Warm Ash Metallic

Νέο Pearl Deep Mud Gray

Νέο Grand Prix Red

Νέο Mat Ballistic Black Metallic

Honda Forza 750 2027

Το Forza 750 θα είναι διαθέσιμο στις αποχρώσεις:

Νέο Gunmetal Black Metallic

Νέο Mat Iridium Gray Metallic

Mat Warm Ash Metallic

Honda NC750X 2027

Η NC750X αποκτά επίσης νέα χρώματα:

Νέο Glint Wave Blue Metallic

Νέο Mat Deep Mud Gray

Earth Black

Earth Khaki

Με αυτές τις αισθητικές ανανεώσεις, η Honda διατηρεί αναλλοίωτα τα μηχανικά χαρακτηριστικά των τριών επιτυχημένων μοντέλων, δίνοντας έμφαση στην ανανέωση της εικόνας τους και στην ενίσχυση του premium χαρακτήρα τους ενόψει της νέας εμπορικής χρονιάς.