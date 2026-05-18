Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το MSX125 Grom του 2026 ολοκληρώνει μια γεμάτη χρονιά ανακοινώσεων και αναβαθμίσεων μοντέλων για τη Honda.

Η δημοφιλής mini fun μοτοσυκλέτα MSX125 Grom της Honda αποτελεί το τελευταίο βήμα της ανανέωσης της γκάμας 26YM, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με τη σημαντικά αναβαθμισμένη CB125F.

Το ανανεωμένο MSX125 Grom υου 2026 δείχνει έτοιμο να συνεχίσει την εμπορική επιτυχία των προκατόχων του.

Από την παρουσίασή του το 2012, έχουν πωληθεί παγκοσμίως 863.289 μονάδες, εκ των οποίων σχεδόν 618.000 μόνο στην Ταϊλάνδη.

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν ακόμη 93.000 μονάδες, ενώ στην Ευρώπη περισσότερες από 50.000 έχουν βρει ιδιοκτήτες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δημοτικότητα του μοντέλου.

Οι αλλαγές για το νέο μοντέλο αφορούν τρεις νέες επιλογές χρωματισμών και γραφικών, που αναδεικνύουν τον sport επανασχεδιασμό των πλαστικών του μέσα στο 2025.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που στηρίζουν τη διαχρονική επιτυχία του Grom παραμένουν αναλλοίωτα: compact διαστάσεις, ξεχωριστή εμφάνιση και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού.

Ο compact LCD ψηφιακός πίνακας οργάνων περιλαμβάνει στροφόμετρο και ένδειξη σχέσης κιβωτίου, μαζί με ταχύμετρο, διπλό μερικό χιλιομετρητή, δείκτη καυσίμου και ρολόι.

Το δισκόφρενο με έλεγχο από τη μονάδα IMU προσφέρει επιπλέον αίσθηση ασφάλειας κατά την οδήγηση.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση συνοδεύεται από εξαιρετικά χαμηλή, 65,7 χιλιομέτρων ανά λίτρο, κατανάλωση καυσίμου.

Ο αερόψυκτος κινητήρας 125cc, SOHC, 2 βαλβίδων, συνεχίζει να προσφέρει χρηστική απόδοση στις καθημερινές διαδρομές και το κιβώτιο 5 σχέσεων βοηθάει σημαντικά στις εκτός πόλης εξορμήσεις.

Το δοκιμασμένο πλαίσιο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τροχούς 12 ιντσών σε συνδυασμό με ανεστραμμένο πιρούνι USD, προσφέροντας αίσθηση ελέγχου και οδικής συμπεριφοράς μεγαλύτερης μοτοσυκλέτας σε compact διαστάσεις.

Το 26YM MSX125 Grom θα είναι διαθέσιμο στις παρακάτω τρεις ολοκαίνουργιες χρωματικές επιλογές: