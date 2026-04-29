Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Από το 2011, που πρωτοεμφανίστηκε, το Vision 110 έχει εκτιμηθεί θετικά από την αγορά χάρη στην κλασική ποιότητα κατασκευής της Honda, την εξαιρετική σχέση αξίας/τιμής και την αξιοπιστία του.

Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα, οι συνολικές πωλήσεις του στην Ευρώπη να ξεπεράσουν τις 110.500 μονάδες, με την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία να αποτελούν τις μεγαλύτερες αγορές.

Η επιτυχία του βασίζεται το ότι σχεδιάστηκε εξαρχής ως ένα εύχρηστο και πρακτικό μέσο μετακίνησης που συνδυάζει την ποιότητα κατασκευής της Honda, με κομψό σχεδιασμό που μοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά με τη σειρά scooter SH.

Για το 2026, οι ανανεωμένες χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν ένα νέο χρώμα και δύο αναθεωρημένους συνδυασμούς, διατηρώντας το Vision 110 σύγχρονο και επίκαιρο.

Μηχανικά αμετάβλητο για το 26YM, το Vision 110 εξακολουθεί να εξοπλίζεται με τον κινητήρα 109cc enhanced Smart Power (eSP), δίβαλβιδο, αερόψυκτο, με ψεκασμό και έναν εκκεντροφόρο επικεφαλής, συμβατό με προδιαγραφές Euro5+.

Το Vision 110 26YM θα διατίθεται στις παρακάτω χρωματικές επιλογές: