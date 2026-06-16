του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Brembo, παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία για την κινητικότητα, παρουσιάζει για πρώτη φορά την τεχνολογία Hyction™, τον καινοτόμο ανθρακο-κεραμικό δίσκο φρένων της, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike Motul FIM, με έναρξη από τη σεζόν του 2027.

Πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή: τη μετάβαση από τους χαλύβδινους δίσκους σε μια καινοτόμο λύση που εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα απόδοσης, καλύτερο έλεγχο και αυξημένη ανθεκτικότητα, σε ένα περιβάλλον όπου κάθε λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.

Για πρώτη φορά σε αγωνιστικό πρωτάθλημα μοτοσυκλετών βασισμένο σε μοντέλα παραγωγής, το ανθρακο-κεραμικό υλικό κάνει το ντεμπούτο του στο WorldSBK μέσω του Hyction™ – ένα όνομα που προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων “hyper” και “action” – επιβεβαιώνοντας το Πρωτάθλημα ως κορυφαία πλατφόρμα ανάπτυξης των πιο προηγμένων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Brembo θα γίνει ο αποκλειστικός προμηθευτής συστημάτων πέδησης για όλο το grid, εισάγοντας ένα νέο τεχνολογικό πρότυπο και συμβάλλοντας στον επαναπροσδιορισμό της εξέλιξης του φρεναρίσματος στο Πρωτάθλημα.

Mauro Piccoli, Chief Marketing Officer της Brembo

«Στο WorldSBK, η απόδοση δοκιμάζεται υπό πίεση, σε κάθε στροφή. Με το Hyction™, εισάγουμε μια τεχνολογία σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει στους αναβάτες μια πιο άμεση και προβλέψιμη σχέση με το φρενάρισμα».

«Η ανάληψη του ρόλου του αποκλειστικού προμηθευτή από το 2027 σημαίνει ότι συμμετέχουμε ενεργά στην τεχνική εξέλιξη του Πρωταθλήματος, συμβάλλοντας στον καθορισμό των νέων του προτύπων».

«Το WorldSBK είναι το ιδανικό εργαστήριο για εμάς: εδώ συνεργαζόμαστε στενά με τους καλύτερους αναβάτες και ομάδες στον κόσμο, και ό,τι αναπτύσσουμε στην πίστα τροφοδοτεί άμεσα την καινοτομία για εφαρμογές στο δρόμο».

Gregorio Lavilla, Εκτελεστικός Διευθυντής του WorldSBK

«Το WorldSBK αντιπροσωπεύει τον στενότερο σύνδεσμο μεταξύ των αγώνων και των μοτοσυκλετών που οδηγούν οι λάτρεις της μοτοσυκλέτας σε όλο τον κόσμο».

«Με την επέκταση της συνεργασίας μας με την Brembo σε αυτό το νέο τεχνικό κεφάλαιο, ενισχύουμε τη σημασία του Πρωταθλήματος ως πλατφόρμας όπου η καινοτομία που αναπτύσσεται μέσω των αγώνων συμβάλλει στο μέλλον των μοτοσυκλετών παραγωγής».

«Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους κατασκευαστές, τις ομάδες και την FIM για τη συνεργασία και τη στήριξή τους στον καθορισμό μιας τεχνικής κατεύθυνσης που διατηρεί το WorldSBK σε στενή ευθυγράμμιση με την εξέλιξη της βιομηχανίας μοτοσυκλέτας».

Από το ατσάλι στο Hyction™: μια νέα γενιά επιδόσεων

Η μετάβαση στους ανθρακοκεραμικούς δίσκους Hyction™ αποτελεί σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις χαλύβδινες λύσεις που χρησιμοποιούνταν έως το 2026.

Η τεχνολογία αυτή προσφέρει:

Μεγαλύτερη σταθερότητα απόδοσης σε όλη τη διάρκεια της φάσης φρεναρίσματος

Υψηλότερη δυνατότητα προοδευτικής ρύθμισης (modulation) για πιο ακριβή και ελεγχόμενη αίσθηση

Αυξημένη ανθεκτικότητα των εξαρτημάτων, με μειωμένη φθορά

Πιο σταθερό και προβλέψιμο φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες

Το αποτέλεσμα είναι πιο αποτελεσματική και ασφαλής διαχείριση του φρεναρίσματος, επιτρέποντας στους αναβάτες να ξεπερνούν τα όρια με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Η εισαγωγή του Hyction™ αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Brembo: ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα και μεταφορά των πλεονεκτημάτων τους σε εφαρμογές παραγωγής.

Από τον κόσμο των πιο απαιτητικών οχημάτων δρόμου έως τους αγώνες, η καινοτομία γεννιέται μέσα από την άμεση εμπειρία στην πίστα.

Υπό αυτή την έννοια, το WorldSBK αποτελεί το ιδανικό πεδίο δοκιμών: ένα Πρωτάθλημα στο οποίο μοτοσυκλέτες προερχόμενες από μοντέλα παραγωγής οδηγούνται στα όριά τους από τους καλύτερους αναβάτες του κόσμου, παράγοντας πολύτιμα δεδομένα και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των τεχνολογιών του μέλλοντος.

Μια στρατηγική επιλογή για το μέλλον του Πρωταθλήματος

Με την εισαγωγή του Hyction™ και την αποκλειστική προμήθεια από το 2027, η Brembo και το WorldSBK πραγματοποιούν μαζί ένα αποφασιστικό βήμα προς μια νέα εξελικτική φάση του Πρωταθλήματος.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη διασφάλιση τεχνολογικής ομοιομορφίας, τον έλεγχο του κόστους και τη μεγαλύτερη ανάδειξη του ταλέντου των αναβατών, ενώ παράλληλα εισάγει μια καινοτόμο λύση που προορίζεται να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τα συστήματα πέδησης μοτοσυκλετών.

Η εισαγωγή του Hyction™ αποτελεί σημείο καμπής, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ευκαιρίες εξέλιξης και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον κεντρικό ρόλο της Brembo στην προώθηση της καινοτομίας στις λύσεις υψηλών επιδόσεων.

Μάλιστα στη διάρκεια της σχετικής συνέντευξης τύπου στο Misano μάθαμε ότι το κόστος του νέου συστήματος φρένων για κάθε ομάδα είναι ακριβώς το ίδιο με το κόστος των ατσάλινων δίσκων που αντικαθιστούν, καθώς η φθορά είναι μικρότερη και συνολικά θα χρειάζονται λιγότεροι δίσκοι στη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς!

Να θυμίσουμε ότι το σύστημα αυτών των φρένων πρωτοπαρουσιάστηκε πριν λίγο καιρό Ducati Superleggera V4 Centenario των 220,000€!