Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με τον Manuel Lettenbichler ήδη καθ’ οδόν προς το 5ο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro, το όπλο της επιλογής του, η KTM 300 EXC HARDENDURO, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.

Ωστόσο, για το 2026, η KTM 300 EXC HARDENDURO διαθέτει σημαντικές αναβαθμίσεις, με την ανάρτηση, το σύστημα ψύξης και τον συνολικό σχεδιασμό να έχουν δεχτεί σημαντικές βελτιώσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την κυριαρχία της σε ακραία εδάφη.

Από την κυκλοφορία της το 2024, η KTM 300 EXC HARDENDURO έχει εξελιχθεί στο κορυφαίο μοντέλο της Enduro σειράς της KTM, φέρνοντας την τεχνογνωσία του Factory Racing και την αγωνιστική κληρονομιά πρωταθλημάτων κατευθείαν στην αντιπροσωπεία.

Ως η απόλυτη μοτοσυκλέτα αγώνων Enduro, η KTM 300 EXC HARDENDURO του 2026 αποκτά νέο πακέτο γραφικών, με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί της KTM να τονίζεται από λευκές και μαύρες αποχρώσεις, πορτοκαλί γυαλιστερό πλαίσιο και χαρακτηριστικά πορτοκαλί ανοδιωμένα KTM PowerParts.

Ωστόσο, είναι οι αναβαθμίσεις στο μηχανικό σκέλος που θα ενθουσιάσουν τους φανατικούς των αγώνων, ξεκινώντας από τη βελτιωμένη εμπρός ανάρτηση WP XACT Closed Cartridge 48 mm, με νέους ρυθμιστές προφόρτισης στη βάση της βαλβίδας και ανανεωμένο πίσω αμορτισέρ WP XPLOR PDS, για ιδανική ισορροπία.

Το πιρούνι διαθέτει νέες ρυθμίσεις απόσβεσης, ελαφρύτερα και κοντύτερα ελατήρια, καθώς και νέο δοχείο πίεσης προσαρμοσμένο στη νέα γεωμετρία της υποδοχής του ελατηρίου.

Ένα νέο, μονοκόμματο υδραυλικό stop ολοκληρώνει τις αναβαθμίσεις στο εμπρός πιρούνι, μειώνοντας το βάρος κατά 200 γραμμάρια συνολικά.

Στο κομμάτι της τροφοδοσίας, προστέθηκε νέο προστατευτικό καπάκι στον σύνδεσμο παροχής καυσίμου CPC, το οποίο προσφέρει επιπλέον προστασία από εξωτερικές φθορές και αποτρέπει την είσοδο σκόνης από τα πλάγια του συνδέσμου.

Το σύστημα ψύξης έχει επίσης αναβαθμιστεί με νέο καπάκι ψυγείου με σπείρωμα συμβατό με πρότυπα, που επιτρέπει πιο εύκολο και γρήγορο άνοιγμα, ενώ ο ανεμιστήρας ψυγείου περιλαμβάνεται πλέον στον στάνταρ εξοπλισμό.

Όπως προδίδει και το όνομά της, η KTM 300 EXC HARDENDURO έχει σχεδιαστεί για να κατακτά τα πιο σκληροτράχηλα εδάφη, διαθέτοντας μια σειρά από εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για HARDENDURO, που την ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη σειρά KTM Enduro.

Κύρια χαρακτηριστικά KTM 300 EXC HARDENDURO:

Πορτοκαλί πλαίσιο

Ζάντες Factory (μαύρα στεφάνια, μαύρες ακτίνες, πορτοκαλί κέντρα & πορτοκαλί βίδες ακτινών)

Σετ προστατευτικών πλαισίου Factory

Σέλα τύπου Factory με γραμμώσεις

Διακόπτης επιλογής χαρτογράφησης

Σχεδίαση προστατευτικού τιμονιού HARDENDURO

Γκριπ ODI lock-on εξαιρετικά μαλακά σε γκρι χρώμα

Κλειστές χούφτες προστασίας χεριών

Ανεμιστήρας ψυγείου

Πλάκες μπροστινού συστήματος κατεργασμένες σε CNC και μαύρη ανοδίωση

Εμπρός πιρούνι WP XACT Closed Cartridge με ρυθμιστές προφόρτισης

Προστατευτική ποδιά

Πλωτός δίσκος φρένου μπροστά

Προστατευτικό εμπρός δίσκου φρένου

Συμπαγής πίσω δίσκος φρένου

Προστατευμένο σωληνάκι πίσω φρένου

Προστατευτικό πίσω δίσκου φρένου

Πορτοκαλί τάπα λαδιού

Προστατευτικά κυλίνδρου συμπλέκτη σε πορτοκαλί χρώμα

Ιμάντες έλξης

Μαύρες ανοδιωμένες βάσεις κινητήρα

Η 2026 KTM 300 EXC HARDENDURO είναι η κορύφωση πολλών ετών έρευνας και εξέλιξης στις πιο απαιτητικές συνθήκες αγώνων Hard Enduro, φέρνοντας αγωνιστικές επιδόσεις, εργονομία με στόχευση στον αναβάτη και κορυφαία τεχνολογία στην γραμμή εκκίνησης, με έγκριση Euro 5+.

Οι πρώτες μονάδες αναμένεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής στο Mattighofen τον Σεπτέμβριο του 2025.

Αναμένουμε η νέα KTM 300 EXC HARDENDURO του 2026 να είναι σύντομα διαθέσιμη στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα KTM.com.