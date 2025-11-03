του Νεκτάριου Διατσίδη

Η απαράμιλλη αγωνιστική Supermoto μοτοσυκλέτα της KTM, η KTM 450 SMR, δέχεται στοχευμένες αναβαθμίσεις και μια φρέσκια εμφάνιση για το 2026. Το χρονόμετρο ήδη ανυπομονεί.

Η KTM 450 SMR ακολουθεί την κληρονομιά και το πνεύμα της KTM. Η μοτοσυκλέτα είναι ένα εξαιρετικά εξελιγμένο εργαλείο πίστας για τρεις σκοπούς: να κατακτά τις καρό σημαίες, να συντρίβει ρεκόρ γύρων και να προκαλεί τον αναβάτη να γίνεται καλύτερος και ταχύτερος κάθε μέρα. Καθαρή απόδοση με καθαρούς στόχους. Χρειάζεται υπενθύμιση για τη γενεαλογία της KTM SMR;

Πρώτον, ο συνδυασμός του ελαφρύ, δυνατού κινητήρα SOHC 450 κ.εκ.

Δεύτερον, το ευέλικτο και ευκίνητο πλαίσιο που προσφέρει εξαιρετικό χειρισμό και εργονομία προσανατολισμένη στον σπορ χαρακτήρα.

Τρίτον, η ανάρτηση XACT WP για αυξημένη αίσθηση και σταθερότητα στο πίσω μέρος.

Τέταρτον, τα τεχνικά χαρακτηριστικά: ηλεκτρονικά με traction control και launch control, ισχυρά φρένα Brembo, εξαρτήματα CNC, ζάντες ALPINA, ελαστικά Metzeler και πολλά άλλα.

Η KTM έχει ενισχύσει αυτή τη φοβερή αγωνιστική πλατφόρμα με σημαντικές βελτιώσεις που υποδηλώνουν την έκδοση του 2026. Η KTM 450 SMR είναι η πιο πρόσφατη εκδοχή της απόλυτης Supermoto εμπειρίας.

Για το 2025, η FIM έχει θεσπίσει νέο όριο θορύβου στα 109 dB. Η 2026 KTM 450 SMR έχει επανασχεδιαστεί με τροποποιήσεις στο σύστημα ψεκασμού EFI, εισαγωγές αέρα και προσαρμογές στην εξάτμιση ώστε να πληροί αυτή τη ρύθμιση, χωρίς να επηρεάζεται αισθητά η εκρηκτική της ισχύς. Οι αναβάτες μπορούν να πιέσουν τα όρια χωρίς δισταγμό, γνωρίζοντας πως η KTM 450 SMR του 2026 παραμένει ο πιο δυνατός «παίκτης» στη γραμμή εκκίνησης — απλώς είναι λίγο πιο ήσυχη για το πόσο καλή είναι.

Οι αναβάτες μπορούν επίσης να είναι σίγουροι για ταχύτερη και πιο αποτελεσματική συντήρηση, καθώς και για αυξημένη αξιοπιστία του καλύμματος του ψυγείου, χάρη σε ένα νέο εξάρτημα και σύστημα κλεισίματος. Περισσότερος χρόνος στην ταχύτητα και λιγότερος στα pits.

Η KTM 450 SMR του 2026 διαθέτει διαφορετικό μονωτικό καπάκι για τον συνδετήρα καυσίμου CPC. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερη προστασία από χτυπήματα ή θραύσματα, αλλά και καλύτερη ασπίδα ενάντια στη βρωμιά ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση του κινητήρα και τη ροή από το ρεζερβουάρ των 7.2 λίτρων. Το φίλτρο καυσίμου στον σωλήνα παραμένει σταθερό και εύκολα προσβάσιμο.

Η KTM 450 SMR μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με το Connectivity Unit Offroad (CUO). Το μοντέλο του 2026 έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει το CUO ως πρόσθετο KTM PowerPart, το οποίο προσφέρει περισσότερες δυνατότητες ρυθμίσεων μέσω της εφαρμογής KTMConnect σε smartphone. Το CUO μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στους τριπλούς σφιγκτήρες CNC, με τον αισθητήρα GPS συνδεδεμένο στο μπροστινό φτερό. Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση, η διαχείριση του κινητήρα, οι ρυθμίσεις της ανάρτησης και τα χιλιόμετρα μπορούν να προσαρμόζονται και να παρακολουθούνται με μερικά απλά αγγίγματα στην οθόνη. Οι δυνατότητες GPS της KTM 450 SMR του 2026 επιτρέπουν πλέον περαιτέρω ανάλυση του στυλ οδήγησης και των επιδόσεων σε οποιαδήποτε ημέρα ή πίστα.

2026, μια νέα χρονιά, ένα νέο μοντέλο και ένα νέο στυλ. Η KTM 450 SMR θα είναι μια ακόμη πιο δυναμική πορτοκαλί μοτοσυκλέτα χάρη στα χρώματα και τα γραφικά του 2026, με ανθεκτικά αλλά ευέλικτα in-molded πλαστικά. Μια ρετρό πινελιά μωβ που ταιριάζει με το πορτοκαλί είναι η μόνη αναφορά στο παρελθόν, ενώ η χαρακτηριστική απόχρωση της KTM τονίζεται με ένα επιβλητικό μαύρο στο πλαίσιο και στις ζάντες.

Η 2026 KTM 450 SMR είναι διαθέσιμη σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους KTM από τον Οκτώβριο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την KTM.com.