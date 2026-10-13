του Νεκτάριου Διατσίδη

Η μικρή Triumph Bonneville με τον μονοκύλινδρο κινητήρα των 398 κ.εκ. συνδυάζει κλασική εμφάνιση με σύγχρονη τεχνολογία, φιλοδοξώντας να κερδίσει μια θέση στην κατηγορία των προσιτών ρετρό μοτοσυκλετών.

Η ιστορία δεκαετιών μπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα πλεονέκτημα και βάρος για μια εταιρεία μοτοσυκλετών. Από τη μία πλευρά, προσφέρει τη δυνατότητα να προσελκύσει αγοραστές που νοσταλγούν μια άλλη εποχή, από την άλλη όμως, κάθε απόκλιση από την παράδοση μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις στους πιο πιστούς φίλους της. Οι παραδοσιακοί οπαδοί της Triumph, αναμφίβολα, θα δυσκολευτούν να αποδεχτούν την ιδέα μιας μονοκύλινδρης μοτοσυκλέτας με το όνομα Bonneville. Από εμπορική άποψη, ωστόσο, η νέα T40 μοιάζει να έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία.

Οι Bonneville ήταν πάντοτε δικύλινδρες, ενώ η Triumph θα μπορούσε να επιλέξει ένα άλλο ιστορικό όνομα από το παρελθόν της για τη νέα μονοκύλινδρη μοτοσυκλέτα των 398 κ.εκ., όπως Terrier ή Tiger Cub. Όμως, αυτό θα έχανε την ουσία: το όνομα Bonneville έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση στο αγοραστικό κοινό. Άλλωστε, η Triumph έχει ήδη απομακρυνθεί σε πολλά σημεία από τις αρχικές Bonneville, υιοθετώντας υγρόψυξη, ψεκασμό καυσίμου, δισκόφρενα και πολλές ακόμη σύγχρονες λύσεις. Γιατί, λοιπόν, να μην προσθέσει στη γκάμα και μια προσιτή μονοκύλινδρη έκδοση;

Για όσους έχουν ήδη αποδεχτεί αυτή την ιδέα, ας δούμε τι ακριβώς φέρνει η νέα T40.

Κινητήρας 398 κ.εκ. με έμφαση στις χαμηλές στροφές

Όπως είναι αναμενόμενο, η καρδιά της Bonneville T40 είναι ο κινητήρας της σειράς TR, τον οποίο γνωρίζουμε από τις Speed 400, Scrambler 400 X, Tracker 400 και Thruxton 400. Ωστόσο, δεν πρόκειται ακριβώς για την ίδια έκδοση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα AMCN για τη νέα Bonneville, η Triumph έχει επιλέξει μια πιο ήπια ρύθμιση, περιορίζοντας τη μέγιστη ισχύ στους 31 ίππους (22.8 kW) και τη μέγιστη ροπή στα 36 Nm. Στόχος είναι η ενίσχυση της απόδοσης στις χαμηλές στροφές, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται μικρότερη δύναμη στις υψηλές. Η μέγιστη ισχύς αποδίδεται στις μόλις 7,000 σ.α.λ., δηλαδή 2,000 σ.α.λ. χαμηλότερα από το σημείο όπου αποδίδουν στο μέγιστο οι Thruxton 400 και Tracker 400. Αντίστοιχα, η μέγιστη ροπή εμφανίζεται στις 5,000 σ.α.λ.

Η Triumph έχει μειώσει ακόμη και τις στροφές του κινητήρα στο ρελαντί, ώστε να αναδεικνύεται περισσότερο ο χαρακτηριστικός παλμός του μονοκύλινδρου κινητήρα.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε μια διαφορετική χαρτογράφηση. Η κυλινδροκεφαλή έχει νέα χύτευση και διαθέτει μία επιπλέον σειρά πτερυγίων για ψύξη, κυρίως για αισθητικούς λόγους, καθώς η κλασική εμφάνιση αποτελεί βασικό στοιχείο του χαρακτήρα της T40. Στο εσωτερικό υπάρχουν νέοι εκκεντροφόροι, διαφορετικός χρονισμός και διάρκεια ανοίγματος των βαλβίδων, ενώ έχουν αλλάξει και οι σχέσεις μετάδοσης, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα η λειτουργία του κινητήρα στις χαμηλότερες στροφές.

Ρετρό εμφάνιση, σύγχρονος εξοπλισμός

Παρά την κλασική της εικόνα, η Bonneville T40 είναι μια σύγχρονη μοτοσυκλέτα του 21ου αιώνα. Διαθέτει ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου και ηλεκτρονικό γκάζι ride-by-wire, ενώ προσφέρει τρία προγράμματα οδήγησης: Road, Rain και Eco, καθώς και δύο επιπλέον παραμετροποιήσιμες ρυθμίσεις από τον αναβάτη.

Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται μέσω μιας κυκλικής έγχρωμης οθόνης TFT, η οποία αλλάζει εμφάνιση με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει το σύγχρονο περιβάλλον, με τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων, ή το Heritage Mode, που θυμίζει ταχύμετρο της δεκαετίας του 1950.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης ABS με λειτουργία στις στροφές και traction control ευαίσθητο στη γωνία κλίσης, χάρη στην παρουσία μονάδας αδρανειακής μέτρησης IMU. Πρόκειται για συστήματα που δύσκολα συναντά κανείς σε ορισμένους άμεσους ανταγωνιστές της, όπως οι BSA Bantam 350, Honda GB350S και Royal Enfield Bullet 350.

Επιλέγοντας το σύγχρονο περιβάλλον της οθόνης, ο αναβάτης έχει στη διάθεσή του πλοήγηση με πλήρεις χάρτες, θύρα φόρτισης USB-C και συνδεσιμότητα με smartphone. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη cruise control και φλας με αυτόματη απενεργοποίηση.

Κλασικό πλαίσιο με δύο πίσω αμορτισέρ

Το πλαίσιο της T40 συγγενεύει με εκείνο των υπόλοιπων μονοκύλινδρων μοντέλων της Triumph, αλλά έχει δεχτεί σημαντικές αλλαγές. Διατηρεί την ατσάλινη σωληνωτή κατασκευή, όμως διαθέτει συγκολλημένο πίσω υποπλαίσιο αντί για βιδωτό, επιτρέποντας τη χρήση δύο πίσω αμορτισέρ και προσδίδοντας στη μοτοσυκλέτα την παραδοσιακή σχεδιαστική διάταξη που απαιτεί ο χαρακτήρας της Bonneville.

Μπροστά συναντάμε συμβατικό πιρούνι, ενώ οι ακτινωτοί τροχοί έχουν διάμετρο 18 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω. Φορούν ελαστικά με αεροθάλαμο της Ινδικής MRF.

Ινδικής κατασκευής είναι και οι αναρτήσεις, οι οποίες προέρχονται από την Endurance, έναν προμηθευτή που συνεργάζεται στενά με την Bajaj. Η τελευταία αναλαμβάνει επίσης την παραγωγή της T40 για ορισμένες αγορές, ενώ η μοτοσυκλέτα θα κατασκευάζεται και στα εργοστάσια της Triumph στην Ταϊλάνδη και την Βραζιλία.

Η παραγωγή δεν θα γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη για τη σημερινή Triumph. Για να διατηρηθεί η τιμή σε ανταγωνιστικά επίπεδα σε μια κατηγορία όπου το κόστος παίζει καθοριστικό ρόλο, η επιλογή των μονάδων παραγωγής αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Η επιτυχία των μονοκύλινδρων φέρνει νέες προοπτικές

Η Triumph έχει αναπτυχθεί σημαντικά από την είσοδό της στην κατηγορία των μονοκύλινδρων μοντέλων. Το 2024, την πρώτη χρονιά διάθεσης αυτής της οικογένειας, οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 100,000 μοτοσυκλέτες. Το οικονομικό έτος 2025, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε περισσότερες από 140,000.

Συνδυάζοντας την εμπορική δυναμική των μονοκύλινδρων μοντέλων με την αναγνωρισιμότητα του ονόματος Bonneville, η νέα T40 φιλοδοξεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Δύο εκδόσεις με διαφορετικό χαρακτήρα

Αρχικά, η Bonneville T40 θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η βασική T40 θα προσφέρεται σε τρεις δίχρωμους συνδυασμούς: μπλε/λευκό, μπλε/πορτοκαλί και λευκό/μαύρο. Οι χρωματικές επιφάνειες θα διαχωρίζονται από μια χειροποίητη διακοσμητική γραμμή, που ενισχύει τον κλασικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Η T40 Black θα ξεχωρίζει με σκουρόχρωμα καπάκια κινητήρα, ζάντες και εξατμίσεις, ενώ θα διατίθεται σε δίχρωμη γκρι/μαύρη απόχρωση.

Οι τιμές αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές του 2027, με τις μοτοσυκλέτες να φτάνουν στις αντιπροσωπείες κατά το πρώτο εξάμηνο της ίδιας χρονιάς.