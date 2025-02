Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Indian Motorcycle, η πρώτη εταιρεία μοτοσυκλετών της Αμερικής, ανακοίνωσε τη σειρά μοντέλων του έτους 2025, παρουσιάζοντας τέσσερα νέα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού μοντέλου για τις διεθνείς αγορές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκαίνουργια σειρά Indian Scout Sixty, η υπερ-αποκλειστική Roadmaster Elite και η ειδική έκδοση Indian Springfield – συλλογικά προσφέροντας στυλ εμπνευσμένο από τα custom, προσβασιμότητα για τους αναβάτες και κορυφαία, αμερικανική δεξιοτεχνία.

«Η σειρά μοντέλων του 2025 προσφέρει νέα μοντέλα και ενημερώσεις σε όλα τα επίπεδα για να εξυπηρετήσει την συνεχώς αυξανόμενη κοινότητα των παγκόσμιων αναβατών μας», δήλωσε ο Aaron Jax, Αντιπρόεδρος της Indian Motorcycle. «Η νέα σειρά Scout Sixty βασίζεται στην εμβληματική πλατφόρμα Scout μας και προσφέρει μια πιο προσιτή σειρά για αναβάτες όλων των επιπέδων δεξιοτήτων. Κλείνοντας την παρουσίαση του 2025, επιστρέφει η υπερ-πριμοδοτημένη Roadmaster Elite και η ειδική έκδοση Indian Springfield, και οι δύο σχεδιασμένες με εμμονική προσοχή στη λεπτομέρεια, γεμάτες τεχνολογία που επικεντρώνεται στον αναβάτη, πολυτελή άνεση και αμερικανική χειροτεχνία υψηλής ποιότητας».

RETURN OF THE SCOUT SIXTY

Η Indian Scout είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικογένειας Indian Motorcycle και η πιο επιτυχημένη πλατφόρμα της.

Με την εισαγωγή της ολοκαίνουργιας 2025 Indian Scout και του κινητήρα SpeedPlus νωρίτερα φέτος, τέθηκαν τα θεμέλια για την επανεισαγωγή της Scout Sixty σε διεθνείς σειρές όπου είχε απουσιάσει λόγω αυστηρότερων προδιαγραφών στις εκπομπές ρύπων.

Ελκυόμενοι από τον εμβληματικό του σχεδιασμό, πάνω από το 90% των αγοραστών της Scout είναι νέοι στη μάρκα, και με το ελαφρύ του βάρος, την ευέλικτη οδήγηση και το χαμηλό ύψος σέλας, σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των αγοραστών του Indian Scout είναι νέοι στην οδήγηση.

Η νέα Scout Sixty επεκτείνει αυτή την εμβέλεια προσφέροντας το διαχρονικό αμερικανικό στυλ και τον θρυλικό συνδυασμό ισορροπίας και ελέγχου σε μια πιο προσιτή τιμή.

2025 SCOUT SIXTY LINEUP

Επεκτείνοντας τη θρυλική σειρά Indian Scout, η Indian Motorcycle παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα Scout Sixty.

Με δύο μοντέλα για την Ευρώπη (Scout Sixty Bobber και Scout Sixty Classic) σε διάφορα επίπεδα εξοπλισμού, η οικογένεια Scout Sixty 2025 προσφέρει καθολική προσβασιμότητα, εμβληματικό αμερικανικό σχεδιασμό και θρυλικό ισοζύγιο δύναμης και ελέγχου.

Universal Accessibility

Η ολοκαίνουργια Indian Scout Sixty αντιπροσωπεύει το πιο προσιτό μοντέλο της Indian Motorcycle – σε τιμή που δίνει σε περισσότερους αναβάτες την ευκαιρία να δημιουργήσουν εμπειρίες που αξίζει να μοιραστούν.

Το χαμηλότερο ύψος σέλας στην κατηγορία του προσφέρει αυξημένη εμπιστοσύνη για μοτοσυκλετιστές όλων των μεγεθών και επιπέδων εμπειρίας, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους δίνει στη μοτοσυκλέτα μια ελαφριά αίσθηση όταν κατεβαίνει από το κεντρικό σταντ και εξαιρετική ευελιξία στις χαμηλές ταχύτητες.

Πρότυπα σε όλη τη σειρά είναι τα μεσαία χειριστήρια – κρατώντας τα πόδια των αναβατών σταθερά κάτω για ευκολότερη οδήγηση και καλύτερο έλεγχο.

Το Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος (ABS) είναι στάνταρ σε όλη τη γκάμα, ενώ ο Έλεγχος Πρόσφυσης και οι Λειτουργίες Οδήγησης είναι διαθέσιμες στις εκδόσεις Limited και προαιρετικές στις εκδόσεις Standard.

Όπως και τα άλλα μοντέλα της Indian Motorcycle, οι λειτουργίες οδήγησης του Scout Sixty (Sport, Standard, Rain) παρέχουν τρεις διακριτές αντιδράσεις του γκαζιού για να ταιριάζουν σε διάφορα στυλ οδήγησης και διαφορετικές συνθήκες δρόμου.

Iconic American Design

Το διαχρονικό στυλ και οι τέλειες αναλογίες είναι μέρος του DNA της Indian Scout.

Το σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο της νέας Scout Sixty προσφέρει έναν διαχρονικό στυλ, ενώ η καθαρή και απλή προσέγγιση του σχεδιασμού της επιτρέπει να είναι έτοιμη για διαρκή προσαρμογή.

Όπως κάθε μοτοσυκλέτα Indian, το εξαιρετικό αμερικανικό craftsmanship και η κορυφαία ποιότητα κατασκευής ξεχωρίζουν τη Scout Sixty από τον ανταγωνισμό.

Η ευρωπαϊκή σειρά των Indian Scout Sixty 2025 περιλαμβάνει δύο μοντέλα, που ταιριάζουν σε προσωπικά στυλ και καλύπτουν διάφορες ανάγκες οδήγησης.

Scout Sixty Lineup

Scout Sixty Bobber

Λιτή, με επιθετική εμφάνιση και χαμηλό ύψος σέλας που ηγείται της κατηγορίας, η Scout Sixty Bobber είναι η τέλεια έκφραση του εμβληματικού στυλ bobber.

Τονισμένη με το μαύρο φανάρι, η Scout Sixty Bobber ενισχύει μια μινιμαλιστική αισθητική bobber – διαθέτοντας μονή bobber σέλα, αναρτήσεις 51 mm και τροχούς 16 ιντσών με πέντε ακτίνες..

Scout Sixty Classic

Με σχεδιασμό εμπνευσμένο από την ιστορία, η Scout Sixty Classic προσφέρει premium χρώμιο, κλασικά φτερά Indian Motorcycle και άψογο χρώμα.

Χαλαρή εργονομία, χαμηλό ύψος σέλας και ζάντες 16 ιντσών από χυτό αλουμίνιο προσφέρουν μια εύκολη, άνετη θέση οδήγησης σε κάθε ταχύτητα.

Legendary Balance of Power & Control

Η σειρά Indian Scout Sixty τροφοδοτείται από έναν πλήρως ανασχεδιασμένο κινητήρα SpeedPlus 999cc – που αποδίδει 87 Nm ροπής και 85 ίππους.

Ο μικρότερος, υγρόψυκτος κινητήρας και το πεντατάχυτο κιβώτιο προσφέρουν ένα πιο προσιτό σύστημα μετάδοσης για αναβάτες όλων των επιπέδων.

Κάθε μοντέλο Scout Sixty είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις.

Standard

Η έκδοση Scout Sixty Standard παρέχει στους αναβάτες όλα τα απαραίτητα για να βγουν στον δρόμο.

Μια αρχιτεκτονική ηλεκτρικών συστημάτων επόμενης γενιάς περιλαμβάνει ABS, φωτιστικά LED, νέο δείκτη καυσίμου, νέα χειριστήρια και μεγαλύτερη μπαταρία.

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει αναλογικό όργανο μέτρησης και κλειδί εκκίνησης.

Limited

Ανεβάζοντας τον πήχη με χαρακτηριστικά που επικεντρώνονται στον αναβάτη, τα μοντέλα Limited trim προσφέρουν όλα όσα έχει το Standard trim αλλά προσθέτουν ακόμα περισσότερα.

Το Cruise Control προσφέρει άνετη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, ο έλεγχος πρόσφυσης παρέχει σίγουρη και προβλέψιμη συμπεριφορά, τα Ride Modes προσφέρουν μια προσαρμοζόμενη εμπειρία οδήγησης, και η θύρα φόρτισης USB κρατά τις συσκευές πλήρως φορτισμένες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τα μοντέλα Limited διαθέτουν επίσης αποκλειστική σήμανση κινητήρα και πλαισίου 999cc.

Scout Sixty Accessories

Συμβατά με αξεσουάρ Indian Scout 1250cc, οι αναβάτες της Scout Sixty έχουν πρόσβαση σε πάνω από 100 εργοστασιακά αξεσουάρ.

Οι αναβάτες που επιθυμούν να προσωποποιήσουν και να προσαρμόσουν την εργονομία της οδήγησης έχουν πρόσβαση σε μια ποικιλία επιλογών τιμονιού, διαφορετικών σελών, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγαλύτερης σέλας.

Συνολικά, η Scout Sixty προσφέρει 32 διαφορετικές εργονομικές ρυθμίσεις – επιτρέποντας στους αναβάτες να οδηγούν περισσότερο και για πιο πολλά χιλιόμετρα.

Δημοφιλή αξεσουάρ διαθέσιμα για τη Scout Sixty περιλαμβάνουν τα εξής:

101 mm Touchscreen Display Powered by RIDE COMMAND: Σύγχρονη τεχνολογία μεταμφιεσμένη στην κλασική αισθητική ενός αναλογικού οργάνου.

Η οθόνη αφής 101 mm που τροφοδοτείται από το RIDE COMMAND προσφέρει πλοήγηση GPS*, ελεγχόμενα προγράμματα οδήγησης, σύνδεση Bluetooth® και άλλα.

Quick Release Touring Windshield: Η ζελατίνα Touring της Indian Motorcycle-με γρήγορη ρύθμιση quick release- όχι μόνο προσθέτει εξατομικευμένο στυλ αλλά εκτρέπει τον αέρα και προστατεύει τους αναβάτες από τα στοιχεία της φύσης.

Syndicate Seat: Η σέλα 2-Up Syndicate Seat διαθέτει εσωτερική επένδυση από αφρώδες υλικό για άνεση και στήριξη τόσο για τον αναβάτη όσο και για τον συνεπιβάτη.

Το μαύρο, βινύλιο -με εμφάνιση δέρματος- προσφέρει μακροχρόνια, ανθεκτικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες και προστασία από τη βροχή, την υγρασία και τον έντονο ήλιο.

Ο σχεδιασμός της σέλας 2-Up Syndicate συμπληρώνει τις ρέουσες γραμμές της Scout και τη Scout Sixty.

Touring Saddlebags: Βοηθώντας να διατηρηθούν τα εξαρτήματα και τα προσωπικά αντικείμενα των αναβατών ασφαλή και προστατευμένα, οι Touring Saddlebags διαθέτουν ανθεκτική μαγνητική τεχνολογία Fidlock, μια εύκολη στη χρήση μαγνητική εγγράφα που παρέχει γρήγορο και ασφαλές κλείσιμο.

Οι Touring Saddlebags διαθέτουν επίσης έναν ανθεκτικό εσωτερικό κάδο που διατηρεί το σχήμα του ακόμα και όταν είναι άδειος..

Bobber Saddlebag: Με επιλογή αριστερής και δεξιάς πλευράς, η τσάντα Bobber Saddlebag επιτρέπει στους αναβάτες να συσκευάσουν τα απαραίτητα, ενώ ο πλήρως αδιάβροχος σχεδιασμός της παρέχει επιπλέον προστασία.

Η τσάντα Bobber Saddlebag έχει ένα ακατέργαστο, χωρίς περιττές πολυτέλειες στυλ που συμπληρώνει την επιθετική εμφάνιση του Scout Bobber και του Scout Sixty Bobber.

ROADMASTER ELITE

Με τολμηρή, εντυπωσιακή βαφή, premium σήματα και κορυφαία εξαρτήματα, η νέα Indian Roadmaster Elite 2025 είναι η απόλυτη γιορτή της διαχρονικής κληρονομιάς της Indian Motorcycle και της δέσμευσής της στην παγκόσμιας κλάσης προσοχή στη λεπτομέρεια.

Με μόλις 300 διαθέσιμες παγκοσμίως και μόνο 60 εκτός Βόρειας Αμερικής, η Roadmaster Elite αποδεικνύει ότι είναι πραγματικά αποκλειστική και πραγματικά ελίτ.

Exclusive Styling

Μεταξύ 1914-1918, ο ιδρυτής της Indian Motorcycle Company, George Hendee, είχε επεκτείνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής της Indian Motorcycle στο Σπρίνγκφιλντ, δημιουργώντας την πιο σύγχρονη μονάδα κατασκευής μοτοσικλετών στον κόσμο.

Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες συναρμολόγησαν κάθε μοτοσυκλέτα με προσεκτική προσοχή στη λεπτομέρεια.

Εκτός από το διάσημο κόκκινο χρώμα Indian Motorcycle Red που έκανε το ντεμπούτο του το 1904, το μπλε χρώμα Indian Motorcycle Springfield Blue ήταν το άλλο εμβληματικό χρώμα της εποχής.

Τιμώντας το παρελθόν, η νέα Roadmaster Elite φέρει μια τριών τόνων υπογραφή βαφής, με premium candy φινιρίσματα σε όλη την επιφάνεια.

Η Indian Motorcycle Springfield Blue Candy με το Black Candy Fade πάνω από το Silver συμπληρώνεται από τα λογότυπα Champion Gold περιγραμμένα με το Headdress tank.

Το εντυπωσιακό πακέτο βαφής ολοκληρώνεται με χαρακτηριστικά γραφικά Elite και χειροποίητες χρυσές ρίγες.

Οι χρωμιωμένες επιφάνειες υψηλής ποιότητας λάμπουν από μπροστά ως πίσω και ανεβάζουν την κλασική τέχνη της κατασκευής στο υψηλότερο επίπεδο.

Για να ολοκληρωθούν οι εξατομικευμένες πινελιές, κάθε Roadmaster Elite διαθέτει σειριακά και ατομικά αριθμημένα σήματα Elite, υποδεικνύοντας περαιτέρω την αποκλειστικότητα της μοτοσυκλέτας.

Rider-Centric Technology

Αντίστοιχη με την premium σχεδίαση του Roadmaster Elite είναι η υψηλή τεχνολογία. Πρότυπο στο Roadmaster Elite είναι το PowerBand Audio της Indian Motorcycle με ενίσχυση μπάσων.

Δώδεκα ηχεία τοποθετημένα στο μπροστινό φέρινγκ, τις βαλίτσες και το τουριστικό πορτμπαγκάζ παρέχουν ακόμα περισσότερα μπάσα από το εργοστασιακό ηχοσύστημα του Roadmaster.

Για να λειτουργήσει το σύστημα PowerBand Audio, οι αναβάτες θα απολαύσουν μια οθόνη αφής 146 mm από την RIDE COMMAND.

Μέσω αυτού του συστήματος ψυχαγωγίας, οι αναβάτες έχουν δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, πρόσβαση στην πλοήγηση GPS*, και εργοστασιακά εγκατεστημένο μόντεμ RIDE COMMAND+ για έναν χρόνο δωρεάν συνδεδεμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εντοπιστή μοτοσυκλέτας, έλεγχο υγείας μοτοσυκλέτας, Apple CarPlay® και άλλα.

Η Roadmaster Elite τροφοδοτείται από τον αερόψυκτο, V-twin Thunderstroke 116 κινητήρα της Indian Motorcycle – προσφέροντας 171 Nm ροπής με άφθονη δύναμη προσπέρασης σε κάθε ταχύτητα.

Τρεις τρόποι οδήγησης (Tour, Standard και Sport) επιτρέπουν στους αναβάτες να προσωποποιήσουν την οδήγησή τους προσαρμόζοντας την απόκριση του γκαζιού σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Η βελτίωση της νυχτερινής ορατότητας και η προσθήκη ακόμα πιο εντυπωσιακού στυλ τη νύχτα είναι το Adaptive LED Headlight της Indian Motorcycle.

Ο προσαρμοστικός προβολέας LED παρέχει ακόμη περισσότερη φωτεινότητα από τους εργοστασιακούς προβολείς, καθώς η πατενταρισμένη, προηγμένη τεχνολογία βελτιστοποιεί την ορατότητα του αναβάτη παρακολουθώντας τη γωνία κλίσης της μοτοσικλέτας για να βελτιστοποιήσει τον φωτισμό του δρόμου μπροστά.

Luxury Comfort

Είτε πρόκειται για μια ημερήσια βόλτα είτε για ένα σαββατοκύριακο γεμάτο μεγάλες διαδρομές στον αυτοκινητόδρομο, η Indian Motorcycle σχεδίασε το 2025 Roadmaster Elite με απαράμιλλη πολυτέλεια και άνεση.

Η νέα θερμαινόμενη και ψυχόμενη διπλή σέλα της μοτοσυκλέτας προσφέρει απαράμιλλη άνεση τόσο στον αναβάτη όσο και στον επιβάτη, καθώς το υλικό «γραφενίο» βελτιστοποιεί τη κατανομή της θερμότητας ή της ψύξης διατηρώντας παράλληλα την ανώτερη άνεση.

Ευρύχωρα πατώματα και υποβραχιόνια επιβατών είναι επίσης στάνταρ στο Roadmaster Elite 2025.

Προσθέτοντας στυλ εμπνευσμένο από το προσωπικό γούστο και προσφέροντας πολυτελή άνεση είναι η ρυθμιζόμενη ζελατίνα Flare Windshield.

Ένας διακόπτης τοποθετημένος στο τιμόνι θα ανεβάσει ή θα κατεβάσει το παρμπρίζ κατά τέσσερις ίντσες (περίπου 10cm) – επιτρέποντας στους αναβάτες να επιλέξουν το επιθυμητό ύψος του παρμπρίζ για περισσότερη ή λιγότερη ροή αέρα στο πρόσωπο και το κράνος.

Τέλος, η Roadmaster Elite 2025 διαθέτει σαμάρια με κλείδωμα από απόσταση και μια βαλίτσα ταξιδιού.

Οι αναβάτες μπορούν απλά να πατήσουν ένα κουμπί στην κονσόλα ή το τηλεχειριστήριο, και οι αποσκευές κλειδώνουν με ασφάλεια.

INDIAN SPRINGFIELD SPECIAL EDITION – Select International markets only

Με διαχρονική ομορφιά, άψογη βαφή, premium χρωμιοποίηση και θρυλική δύναμη Thunderstroke, η Indian Springfield Special Edition έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που είναι περήφανοι να επιδεικνύουν την εμβληματική ιστορία της Indian Motorcycle.

Η Ειδική Έκδοση Indian Springfield είναι ένας φόρος τιμής στην θρυλική κληρονομιά της Indian Motorcycle με άψογο στυλ και σχεδίαση.

Last chance to own an icon

Από το 1901, η Indian Motorcycle είναι η πρωτοπόρος δύναμη στην αμερικανική μοτοσυκλέτα. Αυτή η εμβληματική κληρονομιά συνδυάζεται με θρυλική απόδοση και σύγχρονες ανέσεις για τον αναβάτη στο απόλυτο cruiser που αναδεικνύει τον διαχρονικό αμερικανικό στυλ.

Με μια επιβλητική παρουσία, ακριβή εφαρμογή και φινίρισμα, και άψογες βαφές και χρωμιωμένα φινιρίσματα, η Indian Springfield Special Edition επαναπροσδιορίζει τον ορισμό του τι να περιμένετε σε μια premium αμερικάνικη κλασική.

Κατασκευασμένη για να είναι το απόλυτο σε στυλ κληρονομιάς, αποκλειστικότητας και άνεσης, μόλις 50 μονάδες θα είναι διαθέσιμες σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές και είναι η τελευταία ευκαιρία να αποκτήσετε την εμβληματική Indian Springfield σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

The Ultimate in American Style

Τιμώντας το παρελθόν, η Indian Springfield Special Edition φέρει ένα δίχρωμο σχέδιο βαφής που περιλαμβάνει Ivory Cream και το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα της Indian Motorcycle του 1904, με λογότυπα χρυσού μεταλλικού χρώματος να κοσμούν το ρεζερβουάρ και χρυσές μεταλλικές γραμμές σε όλο το σώμα της μοτοσυκλέτας.

Η καφέ γνήσια δερμάτινη σέλα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και είναι η τέλεια προσθήκη για να αναδείξει το αμερικανικό στυλ της Indian Motorcycle.

Εμβληματικά φτερά με φωτιζόμενο λογότυπο μπροστά κάνουν μια δήλωση που μας γυρίζει πίσω στη δεκαετία του 1940, όταν η ηγεσία του σχεδιασμού της Indian Motorcycle μετέτρεψε την αμερικανική μοτοσυκλέτα.

Οι χρωμιωμένες επιφάνειες που μοιάζουν με κοσμήματα λάμπουν σε όλα τα σωστά σημεία.

Για να ολοκληρωθούν οι εξατομικευμένες πινελιές, κάθε άκρο της σειράς Indian Springfield Special Edition διαθέτει μια σειριακή ετικέτα κινητήρα που είναι αριθμημένη ξεχωριστά για να διακρίνεται περαιτέρω η premium αποκλειστικότητά της.

Legendary Thunderstroke Power

Στην καρδιά του απόλυτου αμερικανικού cruiser βρίσκεται ο θρυλικός Thunderstroke 116 αερόψυκτος V-twin. Με 171 Nm ροπής κατευθείαν από το εργοστάσιο, ο Thunderstroke 116 προσφέρει εξαιρετική δύναμη σε χαμηλές στροφές και ομαλή οδήγηση σε οποιαδήποτε ταχύτητα με την ευαισθησία και τη δύναμη προσπέρασης που επιθυμούν οι αναβάτες των cruiser.

Τρεις ξεχωριστές λειτουργίες οδήγησης — Τουριστική, Κανονική ή Σπορ — και η απενεργοποίηση του πίσω κυλίνδρου ενισχύουν περαιτέρω την εμπειρία οδήγησης, προσφέροντας σύγχρονη απόδοση και λειτουργία χωρίς να θυσιάζουν το διαχρονικό στυλ.

Unmatched Comfort

Η απόλυτη κομψότητα και αποκλειστικότητα! Η Indian Springfield Special Edition έρχεται πλήρως εξοπλισμένη από το εργοστάσιο με αποθηκευτικούς χώρους και άνεση.

Ένα παρμπρίζ quick release διαχειρίζεται καλύτερα τη ροή του αέρα για να μειώσει την κόπωση του αναβάτη, αλλά αποσπάται σε δευτερόλεπτα για να αναδείξει περαιτέρω την καθαρή και εμβληματική εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.

Οι σκληρές βαλίτσες αποσκευών με τηλεχειρισμό και χρώμα αυτό της μοτοσικλέτας, ολοκληρώνουν το συνολικό κλασικό σχέδιο και παρέχουν ασφαλή αποθήκευση στην πόλη ή για γρήγορες αποδράσεις.

Η άνεση του επιβάτη είναι προτεραιότητα με μια άνετη σέλα και μια γρήγορη απελευθέρωση της μπάρας στήριξης του επιβάτη που έρχονται όλα στάνταρ.

Για να ενισχυθεί περαιτέρω η πολυτελώς άνετη οδήγηση, τόσο οι πλατφόρμες του αναβάτη όσο και του επιβάτη είναι ρυθμιζόμενες, και οι χρωμιωμένη μπάρα αυτοκινητόδρομου παρέχει ακόμη περισσότερες επιλογές άνεσης σε μεγαλύτερες διαδρομές.

Ολοκληρώνοντας το πακέτο, μια μακρά λίστα τεχνολογιών που επικεντρώνονται στον αναβάτη, όπως η εκκίνηση χωρίς κλειδί, το cruise control και η φόρτιση μέσω USB, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συμβιβασμοί στη σύγχρονη λειτουργικότητα σε αυτό το αποκλειστικό και διαχρονικό σχέδιο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Indian Motorcycle επισκεφθείτε το www.IndianMotorcycle.eu