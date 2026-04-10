Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Ο Έλληνας αναβάτης Γιάννης Περιστεράς συμμετέχει στο απαιτητικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSPB και μάλιστα έχει εντυπωσιακές επιδόσεις. Είναι μόλις 21 ετών (γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 2005) και οδηγεί μοτοσυκλέτα από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Η καριέρα του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκίνησε το 2010 και από τότε η πορεία του είναι συνεχώς ανοδική. Η πρώτη του street αγωνιστική επαφή ήταν το 2014 στο Minigp1 CUP (με Honda NSF) ενώ το 2015 συμμετείχε σε αγώνες δύο κατηγοριών, στο Minigp1 Cup με μοτοσυκλέτα Honda NSF και στο KidGP με μοτοσυκλέτα Blata, κατακτώντας την 3η και την 2η θέση της τελικής βαθμολογίας αντίστοιχα. To 2016 στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία MiniGP καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ.

Από το 2017, όταν και η εξαιρετική του απόδοση τράβηξε το ενδιαφέρον μιας από τις κορυφαίες ομάδες του Ιταλικού Πρωταθλήματος CIV στην κατηγορία Ohvale, ο Γιάννης είναι διαρκώς σε επαφή με τα διεθνή αγωνιστικά δρώμενα των δύο τροχών.

Κάθε αγωνιστική δραστηριότητα κυρίως σε αγώνες στο εξωτερικό έχει πολλά έξοδα, αφού είναι αγώνες απαιτήσεων. Στο πλευρό του Γιάννη Περιστερά που ανεβάζει την ελληνική παρουσία σε υψηλότερο επίπεδο βρίσκονται οι εταιρίες Alpha Group Service, Soul Estate και Phalanx Elite Protection οι οποίες αποδεικνύουν και έμπρακτα ότι πιστεύουν στην προσπάθεια και στο ταλέντο του Γιάννη Περιστερά. Με τη δική τους στήριξη βάζουν το δικό τους λιθαράκι σε ένα ταξίδι με υψηλές ταχύτητες, μεγάλες απαιτήσεις και διεθνείς προκλήσεις.

