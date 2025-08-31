του Δημήτρη Διατσίδη

Τα Bonneville Motorcycle Speed Trials (BMST) – που αποτελούν μέρος της κατηγορίας FIM Land Speed World Records (LSWR) – ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη (28 Αυγούστου), μετά από 6 ημέρες παραμονής στις παγκοσμίως γνωστές Αλυκές του Bonneville στην πολιτεία Utah των ΗΠΑ.

Τέσσερα Παγκόσμια Ρεκόρ FIM στη Στεριά καταγράφηκαν στις φημισμένες Αλυκές του Bonneville

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες διέκοψαν την προσπάθεια του Chris Rivas για το απόλυτο Παγκόσμιο Ρεκόρ FIM

Η Lisa Cipolla από την πολιτεία Washington ανακηρύχθηκε “η πιο γρήγορη βιβλιοθηκάριος στον κόσμο”

Από όλες τις κατηγορίες στο ημερολόγιο της FIM, η LSWR είναι ίσως η πιο εξαρτώμενη από τον καιρό και η διακοπτόμενη βροχή, οι απρόβλεπτες θερμοκρασίες και οι περιστασιακοί ισχυροί άνεμοι περιόρισαν τον αριθμό των νέων ρεκόρ FIM που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και ανάγκασαν την ακύρωση ολόκληρου του προγράμματος της Δευτέρας λόγω λιμνάζοντος νερού στον δρόμο πρόσβασης 8 χιλιομέτρων.

Ωστόσο, παρόλο που οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την προσπάθεια για το απόλυτο Παγκόσμιο Ρεκόρ FIM, τέσσερα νέα Παγκόσμια Ρεκόρ – που βρίσκονται υπό επίσημη επικύρωση – καταγράφηκαν από τρεις τολμηρούς αναβάτες.

Η διοργάνωση BMST περιλαμβάνει δύο διαδρομές – την Mountain Track και τη μεγαλύτερη International Track – και παρότι οι βροχοπτώσεις ήταν σχετικά ήπιες και ακανόνιστες μέσα στην εβδομάδα, δεν υπήρχε πάντα αρκετός ήλιος για να στεγνώσουν οι λιμνούλες, με αποτέλεσμα να κλείσει η International Track για λόγους ασφαλείας κατά διαστήματα και εντελώς την τελευταία ημέρα.

Αυτό σήμαινε πως χωρίς την απαραίτητη μεγάλη απόσταση επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, τα ταχύτερα οχήματα – συμπεριλαμβανομένου της BUB Seven Streamliner του Denis Manning, με τον οποίο ο Chris Rivas στόχευε να σπάσει το επίσημο Παγκόσμιο Ρεκόρ FIM των 376.156mph (605.697km/h) – δεν μπορούσαν καν να επιχειρήσουν απόπειρα ρεκόρ.

Παρά την απογοήτευση, ο Rivas – πρωταθλητής Drag Racer – παρέμεινε ψύχραιμος:

«Ο στόχος, ίσως όχι στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά στο τέλος του πρότζεκτ, είναι τα 400mph», είπε. «Κανείς δεν πιέζει γιατί η ασφάλεια είναι προτεραιότητα, οπότε δεν πρόκειται να βιαστούμε, και όπως βλέπετε, όλοι είναι χαλαροί αλλά πολύ συγκεντρωμένοι».

Η δράση στην Mountain Track, ωστόσο, ήταν έντονη, με την πρώτη νέα καταγραφή Παγκόσμιου Ρεκόρ FIM να γίνεται το πρωί της Τρίτης από την Liane Langlois, μια 50χρονη HR Manager από την Alberta του Καναδά.

Όλες οι κατηγορίες ρεκόρ είναι ουδέτερες ως προς το φύλο και βασίζονται στον τρόπο ώθησης της μοτοσυκλέτας, την αεροδυναμική της, την πηγή ενέργειας, τον κυβισμό και τον αριθμό κυλίνδρων.

Οι χρόνοι μετρώνται τόσο στο χιλιομετρικό σκέλος όσο και σε μίλια και μετά την αρχική διαδρομή, οι αναβάτες έχουν δύο ώρες για να πραγματοποιήσουν την επιστροφή, με τον μέσο όρο των δύο διαδρομών να καθορίζει την επίσημη ταχύτητα.

Η Langlois οδήγησε την γυμνή, τρικύλινδρη 2012 JKR Powersports 2295 κ.εκ. Triumph Rocket III Roadster με πλευρικό καλάθι και πέτυχε Παγκόσμιο Ρεκόρ FIM με 136.331mph (219.404km/h) στο χιλιομετρικό σκέλος.

«Είναι πολύ ωραίο», είπε η Langlois, που συμμετέχει στα BMST από το 2014. «Κάναμε μια δοκιμή πριν λίγες μέρες με 130mph, αλλά ένιωθα αναταράξεις. Σήμερα η διαδρομή μου ήταν καλύτερη. Στην επιστροφή δεν είχα μεγάλη πρόσφυση, αλλά κατάφερα να μείνω πάνω από τα 135mph για το ρεκόρ. Είμαι ενθουσιασμένη».

Ο Dale Zlock, που μαζί με τον αδελφό του Dan έχει την Zlock Racing LCC, ταξιδεύει στις Αλυκές από την Washington State από το 2014 και κατέχει πολλά Παγκόσμια Ρεκόρ FIM.

Την Τρίτη, οδηγώντας την μερικώς καλυμμένη αεροδυναμικά, δικύλινδρη 2004 Zlock Racing LCC 600 κ.εκ. Suzuki SV, ο 69χρονος πέτυχε ταχύτητα 151.100mph (243.172km/h) στο χιλιομετρικό σκέλος, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του κατά 22.681mph (36.501km/h).

«Η μοτοσυκλέτα λειτούργησε όπως την είχα φανταστεί», είπε. «Ανεβάζεις ταχύτητες μέχρι την 6η. Ξέρω ότι δεν τραβάει μέχρι το κόκκινο στην 6η μέχρι να ανοίξεις το νίτρο. Όταν πέφτουν οι στροφές, πατάς το NOS και το νιώθεις αμέσως. Είχαμε σωστό σασμάν, γιατί ανέβασε μέχρι την κορυφή της ισχύος και έμεινε εκεί. Δεν είναι το πρώτο μου ρεκόρ, αλλά νιώθω υπέροχα».

Τα δύο τελευταία Παγκόσμια Ρεκόρ FIM πέτυχε η 56χρονη Lisa Cipolla, βιβλιοθηκάριος για τη νεολαία από την πολιτεία Washington, με την τετρακύλινδρη 2012 Zlock Racing LCC 600 κ.εκ. Kawasaki ZX6R.

Την Τρίτη πέτυχε νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ FIM με 146.799mph (236.251km/h) στο χιλιομετρικό σκέλος έχοντας μερικώς αεροδυναμική κάλυψη. Την επόμενη μέρα, αφαίρεσε τα αεροδυναμικά καλύμματα και πέτυχε ρεκόρ “unfaired” με 135.466mph (217.979km/h).

«Πάντα είναι υπέροχο στις αλυκές, αλλά ήμουν πολύ αγχωμένη (την Τρίτη)», είπε. «Η διαδρομή προς τα κάτω ήταν καλή, αλλά η επιστροφή όχι τόσο – ίσως είχε άνεμο – οπότε προσπαθούσα να ελέγχω το γκάζι. Ήθελα πραγματικά 160mph, αλλά δεν πειράζει.

Μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πράγματα και δεν είχα οδηγήσει ξανά “unfaired” μοτοσυκλέτα, δεν ήξερα πώς θα με επηρεάσει ο άνεμος, αλλά η διαδρομή ήταν διασκεδαστική. Έκανα λάθος και ανέβασα ταχύτητα σε 5η χωρίς αρκετές στροφές. Την επιστροφή την έκανα καλύτερα μένοντας στην 4η και έφτασα 13,000 σ.α.λ. στο μετρημένο μίλι.

Οι “faired” μοτοσυκλέτες είναι σαν να οδηγείς σφαίρα, αλλά αυτή ήταν περισσότερο σαν μοτοσυκλέτα. Ήδη σχεδιάζουμε να επιστρέψουμε του χρόνου με “unfaired” και νίτρο»!

Με αναβάτες από Ιαπωνία και Αυστραλία να ταξιδεύουν για να αγωνιστούν αλλά να μην μπορούν να επιχειρήσουν λόγω καιρού, θα περίμενε κανείς απογοήτευση στο paddock. Όμως το αντίθετο συνέβη – το μοναδικό «πνεύμα του Bonneville» συνοψίστηκε τέλεια από τον Michael Garcia, που ταξίδεψε από την Αλάσκα.

Ο Garcia κατέχει δύο Παγκόσμια Ρεκόρ FIM – ένα από αυτά στην Βολιβία με 265.037mph. Ήρθε στην Utah για να σπάσει το ρεκόρ του Jamie Williams των 226.667mph (364.785km/h) με την Garcia/Sims Racing Suzuki Hayabusa του, αλλά εμποδίστηκε από το κλείσιμο της International Track.

«Είναι πάθος, απλώς το λατρεύω», είπε. «Δεν μπορέσαμε να τρέξουμε στη μεγάλη διαδρομή λόγω καιρού, αλλά παίρνεις ό,τι σου δίνεται και αγωνίζεσαι στην πίστα που μπορείς. Αρκεί που μπορώ και αγωνίζομαι».

Μπορεί τα Bonneville Motorcycle Speed Trials να απέτυχαν να δώσουν εντυπωσιακά παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας, αλλά σίγουρα η προσπάθεια όλων θα συνεχιστεί με στόχο την επόμενη χρονιά. Άλλωστε το απόλυτο ρεκόρ των 376.156mph (605.697km/h) κρατάει από το 2020!