του Νεκτάριου Διατσίδη

BRABUS και KTM παρουσιάζουν την επόμενη εξέλιξη της συνεργασίας τους στον χώρο των πολυτελών Hyper Naked μοτοσυκλετών – “1 of 100” Limited Edition

Η ολοκαίνουργια BRABUS 1400 R SIGNATURE EDITION είναι η διάδοχος της BRABUS 1300 R και η πιο ισχυρή εξέλιξη αυτής της μοναδικής σειράς μοντέλων. Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 100 μονάδες παγκοσμίως.

Χρησιμοποιώντας την KTM 1390 SUPER DUKE R EVO του 2025 ως τεχνολογική βάση, η BRABUS 1400 R SIGNATURE EDITION αποτελεί μια δήλωση ωμής δύναμης και σύγχρονης κομψότητας, ορισμένη από την χαρακτηριστική αισθητική “Black and Bold” της BRABUS και εξοπλισμένη με αποκλειστικό WIDESTAR bodywork, εξαρτήματα από ανθρακονήματα υψηλής ακρίβειας και το χρώμα “Midnight Veil” της BRABUS.

Σχεδίαση & Εμφάνιση

Στο εμπρός μέρος, η δυναμική εμφάνιση ενισχύεται από το μοναδικό carbon fiber εμπρός φτερό και τη μονάδα LED προβολέα με daytime running light εμπνευσμένο από τις χαρακτηριστικές γραμμές της BRABUS. Οι λεπτομέρειες από το ίδιο υλικό συνεχίζουν στα πλευρικά φτερά WIDESTAR, στο κάλυμμα ρεζερβουάρ και στην κάτω ποδιά από ανθρακονήματα, δημιουργώντας ένα προφίλ με το λεγόμενο άμεσο “1-Second-Wow” αποτέλεσμα.

Εξοπλισμένη με τον υπερσύγχρονο LC8 V-Twin 1,350 cc κινητήρα, η BRABUS 1400 R SIGNATURE EDITION αποδίδει 190 HP και 145 Nm ροπής. Η διπλή κάτω από τη σέλα εξάτμιση αναδεικνύει τη χαρακτηριστική εμφάνιση της πολυτελούς Hyper Naked μοτοσυκλέτας και τον εντυπωσιακό ήχο της, ενώ η ανυψωμένη διάταξή της τονίζει τους τροχούς των 17 ιντσών BRABUS Monoblock II EVO “PLATINUM EDITION” τριών ακτίνων.

Όπως κάθε δημιουργία που φέρει το έμβλημα BRABUS, η μοτοσυκλέτα διαθέτει επένδυση από BRABUS MASTERPIECE leather και Dinamica microfiber, με ανάγλυφα λογότυπα BRABUS που ενισχύουν τον χαρακτήρα της.

Η ενδεικτική τιμή λιανικής για την BRABUS 1400 R SIGNATURE EDITION ανέρχεται σε 41,933 ευρώ (στην Γερμανία, χωρίς ΦΠΑ 19%).

Η νέα εποχή της BRABUS και της KTM

Τρία χρόνια μετά την είσοδο της BRABUS στον παγκόσμιο χώρο των πολυτελών μοτοσυκλετών, η Γερμανική μάρκα συνδυάζει ξανά δεκαετίες σχεδιαστικής εμπειρίας με τη φιλοσοφία υψηλών επιδόσεων της Αυστριακής KTM.

Η BRABUS 1400 R SIGNATURE EDITION είναι η πρώτη πολυτελής Hyper Naked μοτοσυκλέτα μιας ολοκαίνουργιας σειράς — με νέο “signature design” και περισσότερη ισχύ από ποτέ.

Το concept WIDESTAR bodywork, συνδυασμένο με το φινίρισμα “Midnight Veil”, αποτίει φόρο τιμής στον κόσμο των supercars υψηλών επιδόσεων της BRABUS.

Carbon λεπτομέρειες & Premium φινίρισμα

Ακολουθώντας το στιλ της BRABUS, η μοτοσυκλέτα διαθέτει αμάξωμα από ανθρακονήματα υψηλής ακρίβειας, κατασκευασμένο με prepreg τεχνολογία για μέγιστη αντοχή και τέλεια επιφάνεια. Κάθε εξάρτημα έχει υποστεί high-gloss φινίρισμα για το επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.

Ο εμπρός προβολέας LED με Signature Stripes DRL είναι πλαισιωμένος από custom carbon mask, η οποία ενσωματώνεται με το ram-air intake για βελτιστοποιημένη ροή αέρα.

Τα πλαϊνά φτερά WIDESTAR με περίτεχνα τμήματα ανθρακονημάτων τονίζουν τη σιλουέτα, ενώ το κάλυμμα του ρεζερβουάρ διαθέτει Dinamica grips για επιπλέον αίσθηση πολυτέλειας. Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται και στη σέλα, χειροποίητη από BRABUS MASTERPIECE leather και Dinamica microfiber, με ανάγλυφα λογότυπα BRABUS στο κέντρο.

Αεροδυναμικά φτερά ολοκληρώνουν τη ροή του αέρα στο πίσω μέρος.

Ισχύς & Επιδόσεις

Κάτω από τη σέλα, ο LC8 V-Twin 1,350 cc αποδίδει 190 ίππους και 145 Nm ροπής, λειτουργώντας σε απόλυτη αρμονία με τη διπλή εξάτμιση carbon undertray. Ο ήχος είναι συναρπαστικός, ενώ η ανυψωμένη διάταξη προβάλλει τους εντυπωσιακούς τροχούς BRABUS Monoblock II EVO “PLATINUM EDITION” 17 ιντσών.

Κατασκευασμένοι με forging και CNC machining τεχνολογία, οι τροχοί προσφέρουν χαμηλό βάρος, βέλτιστη ακαμψία και κορυφαία σταθερότητα στις στροφές. Συμπληρωματικά εξαρτήματα από ανθρακονήματα όπως το πίσω φτερό και τα προστατευτικά καλύμματα του μονού ψαλιδιού, ενισχύουν την εξαιρετική εικόνα.

Τεχνολογία & Οδήγηση

Η BRABUS 1400 R SIGNATURE EDITION διαθέτει το κορυφαίο σύστημα φρένων Brembo HYPURE Four-Piston Monoblock, με 320 mm κυματιστούς δίσκους μπροστά και 240 mm πίσω, προσφέροντας αυξημένη απόδοση πέδησης και βελτιωμένη απαγωγή θερμότητας.

Η ανάρτηση WP APEX Semi-Active Technology (SAT) με ηλεκτρονικά ελεγχόμενες μαγνητικές βαλβίδες επιτρέπει μεταβλητή απόσβεση, από απόλυτη άνεση έως track-ready ακαμψία. Ο συνδυασμός με το πίσω αμορτισέρ WP APEX SAT εγγυάται εξαιρετική δυναμική συμπεριφορά.

5 Ride Modes προσαρμόζουν τον χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας σε κάθε περίσταση:

STREET Mode – πλήρης ισχύς με ελεγχόμενο traction control και απόκριση γκαζιού

SPORT Mode – πιο άμεση απόκριση για σπορ οδήγηση

RAIN Mode – αυξημένη λειτουργία traction control για ασφαλή συμπεριφορά σε βρεγμένο δρόμο

PERFORMANCE / TRACK Modes – ρυθμίσεις για μέγιστη απόδοση και εξατομίκευση στην χρήση σε πίστα

Η μεγάλη TFT οθόνη πλήρους χρώματος προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις μέσω φωτιζόμενων χειριστηρίων στο τιμόνι, με αποκλειστικό BRABUS interface και start-up animation.

Αποκλειστικά αξεσουάρ & συλλεκτική παρουσίαση

Κάθε μονάδα της BRABUS 1400 R SIGNATURE EDITION συνοδεύεται από αποκλειστικά εξαιρετικά αξεσουάρ:

Προσαρμοσμένο κάλυμμα υψηλής ποιότητας

BRABUS exhibition carpet

Δερμάτινο κάλυμμα κλειδιού και κουτί από ανθρακονήματα με κατεργασμένο σε CNC συλλεκτικό έμβλημα “1 of 100”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BRABUS 1400 R SIGNATURE EDITION, επισκεφθείτε την KTM.com