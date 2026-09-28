Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Piaggio Hellas ανακοίνωσε μια νέα προωθητική ενέργεια για τη γκάμα Piaggio Beverly, προσφέροντας όφελος 300€ σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου.

Το Piaggio Beverly αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των σκούτερ με μεγάλους τροχούς και μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις, συνδυάζοντας την ευελιξία και την πρακτικότητα για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη με την άνεση, την ασφάλεια και τις επιδόσεις που χρειάζονται οι μεγαλύτερες διαδρομές.

Χάρη στους μεγάλους τροχούς, το στιβαρό πλαίσιο, την ποιοτική κύλιση και τον σύγχρονο εξοπλισμό του, το Βeverly συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός σκούτερ με χαρακτηριστικά που συναντώνται σε μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες.

Η οικογένεια Βeverly διατίθεται στις εκδόσεις 310 κ.εκ. και 400 κ.εκ., καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης χωρίς συμβιβασμούς σε άνεση, στυλ και οδηγική απόλαυση.

Η νέα προωθητική ενέργεια αφορά το σύνολο της γκάμας Βeverly, προσφέροντας όφελος 300€ σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν την έκδοση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, η απόκτηση του Beverly μπορεί να συνδυαστεί με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα DreamRide Now, το οποίο προσφέρει πρόσθετη ευελιξία και επιτρέπει στον πελάτη να γνωρίζει από την αρχή την εγγυημένη μελλοντική αξία του οχήματός του στο τέλος της χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προωθητική ενέργεια και τα διαθέσιμα μοντέλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το επίσημο δίκτυο συνεργατών Piaggio σε όλη την Ελλάδα.