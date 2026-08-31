του Νεκτάριου Διατσίδη

Στην πίστα MotorLand Aragón, όπου ο άνεμος μεταφέρει συχνά άμμο και λεπτά σωματίδια χώματος στην επιφάνειά της, οι αναβάτες και οι συνεργάτες της Michelin βρήκαν γρήγορα την ιδανική αγωνιστική γραμμή. Αφού το πρωινό της Παρασκευής αφιερώθηκε στις αρχικές εργασίες ρύθμισης, ο ρυθμός αυξήθηκε σημαντικά το απόγευμα, με τρεις αναβάτες να κινούνται κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ γύρου. Στο τέλος των Δοκιμών, μόλις 0.038 δευτερόλεπτα χώριζαν τους τρεις πρώτους αναβάτες, αποτελώντας ρεκόρ μικρής διαφοράς για αυτή τη διαδικασία.

Το πρωί του Σαββάτου, στις Κατατακτήριες 2, οκτώ αναβάτες βελτίωσαν το ρεκόρ γύρου του 2025, υπογραμμίζοντας τόσο την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τις μοτοσυκλέτες όσο και την αποτελεσματική υποστήριξη που παρέχει η Michelin. Το πακέτο ελαστικών, το οποίο περιλάμβανε μαλακό πίσω ελαστικό με ελαφρώς πιο σκληρή γόμα πέλματος, συνέβαλε σε αυτή την αύξηση της απόδοσης, καθώς και στον ταχύτερο ρυθμό που παρατηρήθηκε στην πίστα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Γνωστό στις ομάδες, το συγκρότημα της MotorLand Aragón αποτελεί μέρος του ημερολογίου του MotoGP™ από το 2010. Η πίστα μήκους 5.077 χιλιομέτρων διαθέτει 17 στροφές, 10 αριστερές και 7 δεξιές. Ιδιαίτερα αγαπητή στους αναβάτες, η πίστα αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να αναδείξουν τις ικανότητές τους, με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, το ενθουσιώδες κοινό και τις εξαιρετικές επιδόσεις να συμβάλλουν σε ένα αξέχαστο αγωνιστικό τριήμερο.

Piero Taramasso, Διευθυντής της Michelin Two-Wheel Motorsport:

«Μπορούμε πραγματικά να χαρακτηρίσουμε αυτό το αγωνιστικό τριήμερο ως φανταστικό και ως μια μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με μοτοσυκλέτες στην Αραγονία. Είχαμε προβλέψει πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην πίστα και η ζέστη ήταν πράγματι έντονη, αλλά σε επίπεδα που επέτρεψαν στους συνεργάτες μας να λειτουργήσουν τα ελαστικά μας μέσα στα ιδανικά παράθυρα λειτουργίας».

«Όταν το ρεκόρ της πίστας καταρρίπτεται ήδη από την Παρασκευή, αυτό σημαίνει ότι έχουν συνδυαστεί αρκετοί θετικοί παράγοντες, τόσο όσον αφορά τις συνθήκες της πίστας – οι οποίες ήταν πάντως δύσκολες στην αρχή του αγωνιστικού τριημέρου – όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι μοτοσυκλέτες μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την απόδοσή τους».

«Το πακέτο ελαστικών μας ήταν ιδιαίτερα κατάλληλο για τις συνθήκες και το μαλακό πίσω ελαστικό στο οποίο είχαμε μια ελαφρώς πιο σκληρή γόμα πέλματος, έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία. Στο εμπρός μέρος, η μεσαία γόμα ήταν ο πρωταγωνιστής του αγωνιστικού τριημέρου, προσφέροντας αυτοπεποίθηση χάρη στη σταθερότητά της σε όλες τις συνθήκες. Στο πίσω μέρος, το Σάββατο είδαμε έναν συνδυασμό μεσαίων και μαλακών ελαστικών, ενώ κάθε αναβάτης επέλεξε μεσαίο εμπρός και πίσω για το Grand Prix. Ήταν η καλύτερη επιλογή, προσφέροντας τόσο αυτοπεποίθηση όσο και σταθερή απόδοση σε ολόκληρη τη διάρκεια του Αγώνα. Φεύγουμε από την πίστα MotorLand Aragón εξαιρετικά ικανοποιημένοι».

Το απόγευμα του Σαββάτου, το Tissot Sprint κέρδισε ο Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), μπροστά από τον αδελφό του Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) και τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Οι Marc και Alex Márquez είχαν επιλέξει μεσαία ελαστικά εμπρός και πίσω, ενώ ο Marco Bezzecchi επέλεξε μαλακό πίσω, αποδεικνύοντας ότι διαφορετικοί συνδυασμοί ελαστικών μπορούσαν να προσφέρουν απόδοση επιπέδου βάθρου.

Την Κυριακή, ο Marc Márquez πήρε και πάλι τη νίκη στο Grand Prix, μπροστά από τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Team) και τον Marco Bezzecchi. Αυτή τη φορά, όλοι οι αναβάτες επέλεξαν τη μεσαία γόμα τόσο εμπρός όσο και πίσω.

Για το MICHELIN Grand Prix της Αραγονίας, οι συνεργάτες της Michelin μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο συμμετρικές προδιαγραφές MICHELIN Power Slick για το εμπρός μέρος: μαλακό και μεσαίο.

Στο πίσω μέρος, οι ασύμμετρες γόμες μαλακή και μεσαία, με ενισχυμένη την αριστερή πλευρά, επέτρεπαν στους αναβάτες να δώσουν προτεραιότητα είτε σε υψηλότερο επίπεδο πρόσφυσης είτε σε μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Και στις δύο περιπτώσεις, τα ελαστικά της Michelin συνέβαλαν στο θέαμα της πίστας και βοήθησαν στην επίτευξη νέων ρεκόρ.

Τα νέα ρεκόρ της Michelin στην MotorLand Aragón

Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) κατέχει πλέον το απόλυτο ρεκόρ γύρου. Βελτίωσε το προηγούμενο σημείο αναφοράς του Marc Márquez, 1’45.704, που είχε σημειωθεί το 2025, με χρόνο 1’44.962 στις Κατατακτήριες.

Ο νέος χρόνος-ρεκόρ για το Tissot Sprint είναι 19’37.995, έναντι του προηγούμενου ρεκόρ των 19’43.026, το οποίο με τη σειρά του αποτελούσε βελτίωση κατά 7 δευτερόλεπτα σε σχέση με το 2024 (19’50.03). Κατά τη διάρκεια του Tissot Sprint του 2026, αρκετοί αναβάτες διατήρησαν εξαιρετικά υψηλό ρυθμό και βελτίωσαν επανειλημμένα τον ταχύτερο γύρο αγώνα που είχε σημειωθεί στο Grand Prix του 2025.

Ο συνολικός χρόνος του Grand Prix, ο οποίος είχε ήδη βελτιωθεί κατά περισσότερα από 24 δευτερόλεπτα το 2025 (41’11.195), μειώθηκε εκ νέου. Οι 23 γύροι του Grand Prix του 2026 ολοκληρώθηκαν σε 41’10.969.

Το ρεκόρ ταχύτερου γύρου αγώνα, που σημειώθηκε το 2025, παραμένει στο 1’46.704. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Marc Márquez, ο οποίος έλεγχε τον Αγώνα από την 1η θέση, σημείωσε χρόνο 1’46.736 στον 14ο από τους 23 γύρους, αναδεικνύοντας τη σταθερή απόδοση των ελαστικών της Michelin σε όλη την απόσταση του Αγώνα.

Το ρεκόρ τελικής ταχύτητας των 356.4 χλμ./ώρα, που σημειώθηκε από τον Brad Binder το 2025, παραμένει επίσης αμετάβλητο.

Ο 14ος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία, στην πίστα του Misano, για το Red Bull Grand Prix του San Marino και της Rimini Riviera.