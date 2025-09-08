Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Montesa παρουσίασε την ανανεωμένη γκάμα των Trial μοντέλων της για το 2026 με νέους χρωματικούς συνδιασμούς και συμμόρφωση με το απαιτητικό πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro5+.

Η νέα γκάμα αποτελείται από τρία μοντέλα, τα καθαρόαιμα trial Cota 4RT 301RR και Cota 4RT 260R και το μοντέλο 4Ride που έχει δυνατότητες και για απλές χωμάτινες διαδρομές.

Montesa Cota 4RT 301RR 2026 – Tο κορυφαίο αγωνιστικό Trial της Montesa.

Η κορυφαία Cota 4RT 301RR διατηρεί τις αποκλειστικές προδιαγραφές της που την έχουν κάνει μία από τις σημαντικότερες αγωνιστικές μοτοσυκλέτες trial.

Για το 2026 θα είναι διαθέσιμη σε ένα εντυπωσιακό νέο χρωματικό συνδυασμό σε τιρκουάζ, ματζέντα και λευκό, φέρνοντας μια φρέσκια, μοντέρνα και ξεχωριστή εμφάνιση στον κόσμο των trial.

Το μοντέλο συνεχίζει να προσφέρει επιδόσεις ανταγωνιστικού επιπέδου, χάρη στον ροπάτο τετράχρονο κινητήρα 298cc που προέρχεται από τη μοτοσικλέτα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Trial2.

Διαθέτει εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, πλαίσιο και τελικό εξάτμισης αλουμινίου, φρένα με δίσκους wave (μαργαρίτα) υψηλής απόδοσης και προστατευτικά από ανθρακονήματα.

Montesa Cota 4RT 260R 2026 – Για λάτρεις των αγώνων trial άλλα και ερασιτέχνες

Η Cota 4RT 260R διατηρεί τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με την προηγούμενη έκδοση.

Παραμένει μια άριστα ισορροπημένη μοτοσυκλέτα trial, μοιράζοντας πολλά premium εξαρτήματα με την 301RR, όπως οι αναρτήσεις της Showa, το πλαίσιο και το σιγαστήρα αλουμινίου.

Για το 2026, θα είναι διαθέσιμο σε ένα νέο χρωματικό συνδυασμό που ευθυγραμμίζεται με αυτόν την 301RR αλλά σε μια πιο κλασική χρωματική παλέτα που παραμένει πιστή στο DNA της Montesa: κόκκινο, μαύρο και λευκό.

Montesa 4Ride 2026 – Το πολυχρηστικό μοντέλο της Montesa

Το νέο 4Ride κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά για το 2026.

Όπως και η υπόλοιπη σειρά, τώρα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Euro5+ χάρη σε ένα νέο σύστημα εξάτμισης και έναν αλουμινένιο σιγαστήρα που μοιράζεται με τα καθαρόαιμα trial μοντέλα Cota.

Μια άλλη βασική βελτίωση είναι η υιοθέτηση του πλαϊνού σταντ της Cota ως στάνταρ, ενισχύοντας την άνεση – ειδικά για τους αναβάτες αναψυχής και εκτός δρόμου.

Οπτικά, το 4Ride διαθέτει τώρα ένα νέο ασπρόμαυρο σχέδιο με χρυσές λεπτομέρειες και χρυσές ανοδιωμένες ζάντες, που του δίνουν μια εκλεπτυσμένη και αποκλειστική εμφάνιση.

Αυτές οι αλλαγές κάνουν το 4Ride μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη μοτοσυκλέτα trial ιδανική για εξορμήσεις εκτός δρόμου ή για όσους θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του trial με μια μοτοσυκλέτα που είναι άνετη και πιο εύχρηστη από τα καθαρόαιμα trial.

Όλα τα μοντέλα Montesa κατασκευάζονται αποκλειστικά στο εργοστάσιο της Montesa Honda στη Santa Perpètua de Mogoda (Βαρκελώνη, Ισπανία), όπου κάθε βήμα της διαδικασίας παραγωγής πραγματοποιείται εσωτερικά, από τη συναρμολόγηση του κινητήρα και τα πλαστικά τμήματα έως την κατασκευή του πλαισίου αλουμινίου, της δεξαμενής καυσίμου και του ψαλιδιού.

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που εξασφαλίζει κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Montesa: www.montesa.com