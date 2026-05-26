Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η DS625X είναι η μεσαία Adventure της VOGE που ξεχώρισε από την στιγμή εμφανίστηκε και αυτό φάνηκε από την πολύ καλή θέση που κατέχει στις πωλήσεις μοτοσυκλετών.

Η VOGE DS625X είναι μια μοτοσυκλέτα που καλύπτει τις κυρίες ανάγκες κάθε μοτοσυκλετιστή, από καθημερινή αστική χρήση μέχρι μακρινές εξορμήσεις με δύο άτομα και πλήρες φορτίο, εντός και εκτός ασφάλτου.

Είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε να προσφέρει ένα πολύ καλό συνδυασμό μεταξύ απόδοσης, άνεσης και ευελιξίας σε κάθε είδους οδόστρωμα, σε κάθε είδους οδηγική συνθήκη.

H σημαντική εμπορική του πορεία οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, από τον προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και τα καθαρόαιμα Adventure χαρακτηριστικά μέχρι την εντυπωσιακή εμφάνιση και τον πλουσιότατο εξοπλισμό.

Για το 2026 η DS625X αποκτά τις παρακάτω σημαντικές προσθήκες στον ήδη πολύ καλό εξοπλισμό της:

Θερμαινόμενα γκριπ

Θερμαινόμενη σέλα

Σύστημα “follow me home” (τα φώτα παραμένουν αναμμένα για λίγα δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο του κινητήρα)

Νέοι διακόπτες

Εξοπλισμός

Τα δύο οδηγικά προγράμματα Eco & Sport, το traction control και το δικάναλο Bosch ABS, αμφότερα με δυνατότητα απενεργοποίησης, προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία για την προσαρμογή της μοτοσυκλέτας σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Η επιλογή τοποθέτησης ελαστικών χωρίς αεροθάλαμο κορυφαίων προδιαγραφών (Metzeler Tourance) είναι άλλο ένα σημείο υπέρ της ασφάλειας και της πρακτικότητας.

Ο πλήρης φωτισμός LED με τα φώτα ημέρας DRL προσφέρει ασφάλεια και κάνει τη μοτοσυκλέτα άμεσα αναγνωρίσιμη, μέρα και νύχτα.

Οι δύο έξτρα προβολείς LED του ρύγχους της μοτοσυκλέτας ενισχύουν την ορατότητα και την ασφάλεια.

Το κεντρικό σταντ είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για τη συντήρηση και τη στάθμευση.

Οι νέοι για το 2026 διακόπτες αυξάνουν την ευχρηστία, ενώ οι ρυθμιζόμενες μανέτες μπροστινού φρένου και συμπλέκτη επιτρέπουν στον αναβάτη να προσαρμόσει την εργονομία με βάση τις προτιμήσεις του.

H αεροδυναμική ζελατίνα ρυθμίζεται για να μπορεί να καλύψει όλους τους σωματότυπους, ενώ μια κάμερα HD (Dash Cam), που είναι τοποθετημένη πάνω από τους διπλούς προβολείς, καταγράφει τις διαδρομές που θα επιλέξει ο αναβάτης.

Τα θερμαινόμενα γκριπ και σέλα είναι πλέον στοιχεία του βασικού εξοπλισμού, κάνοντας ακόμα πιο άνετη την οδήγηση τους Χειμερινούς μήνες.

Παράλληλα, το σύστημα “follow me home” είναι αυτό που θα εξυπηρετήσει τον αναβάτη μετά το σβήσιμο του κινητήρα. Κρατάει τα φώτα αναμμένα για λίγα δευτερόλεπτα, κάτι απόλυτα χρήσιμο όταν σταθμεύουμε σε σημεία χωρίς φως.

Η ψηφιακή οθόνη με τεχνολογία IPS δεν είναι μόνο αισθητικά ευχάριστη αλλά και εξαιρετικά λειτουργική, προσφέροντας βέλτιστη αναγνωσιμότητα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.

Η ενσωματωμένη συνδεσιμότητα bluetooth και η δυνατότητα πλοήγησης στροφή προς στροφή μετατρέπουν το DS625X σε ένα πραγματικό όπλο εξερεύνησης, ενώ οι αισθητήρες παρακολούθησης πίεσης ελαστικών προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.

Τέλος, άγκιστρο ασφάλισης κράνους, πρίζα παροχής ρεύματος, θύρα φόρτισης USB, πλευρικά προστατευτικά κάγκελα, προστατευτική ποδιά κινητήρα αλουμινίου και ανοξείδωτη σχάρα συμπληρώνουν το βασικό εξοπλισμό.

Κινητήρας

Η καρδιά του DS625X είναι ένας δοκιμασμένος δικύλινδρος εν σειρά 16βάλβιδος DOHC κινητήρας. Μια σύγχρονη μονάδα υψηλών επιδόσεων που προσφέρει εξαιρετική ισορροπία μεταξύ ισχύος και δυνατότητας διαχείρισης.

Με μέγιστη ισχύ 64Ηp/9.000rpm και 57Nm ροπής στις 6.500rpm ο κινητήρας εγγυάται εξαιρετική απόδοση σε κάθε περίσταση, από την οδήγηση στην πόλη και στους χωματόδρομους έως τα μακρινά ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο.

Η κατανάλωση να περιορίζεται στα 3,8lt/100Km και με τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ στα 17,6 λίτρα, η αυτονομία της μοτοσυκλέτας άνετα ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα!

Το κιβώτιο μετάδοσης έχει 6 σχέσεις και συνεργάζεται με υποβοηθούμενο συμπλέκτη ολίσθησης που εμποδίζει τις αναπηδήσεις του πίσω τροχού και χρειάζεται μικρότερη δύναμη στη μανέτα.

Το ατσάλινο πλαίσιο της DS625X χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως δομικό στοιχείο και προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό μεταξύ ακαμψίας και ευελιξίας, συμβάλλοντας στον εύκολο χειρισμό της μοτοσυκλέτας τόσο στην άσφαλτο όσο και σε πιο απαιτητικά εδάφη.

Η ρυθμιζόμενη ανάρτηση της KYB, με ανάποδο πιρούνι 41mm μπροστά και μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα πίσω κρατάνε την απόσταση από το έδαφος στα 220mm.

Το σύστημα πέδησης της Nissin, με δύο κυματιστούς δίσκους 298mm μπροστά και μονό δίσκο 240mm πίσω, εξασφαλίζει την επιθυμητή ισχύ πέδησης, με το απενεργοποιούμενο Bosch ABS να προσθέτει πόντους στην εκτός δρόμου οδήγηση.

Η τιμή λιανικής του νέου DS625X παραμένει στα 6.795€ και το μοντέλο διατίθεται σε δύο χρωματισμούς, Black Knight και Desert Sand.

Στάνταρ εξοπλισμός Voge DS625X 2026