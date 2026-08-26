του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Suzuki παρουσίασε την πρώτη της μοτοσυκλέτα flex-fuel, την Gixxer SF 250 FFV, η οποία μπορεί να λειτουργεί με απλή βενζίνη, E20 ή E85, δηλαδή καύσιμο με έως και 85% αιθανόλη. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα MCN, η FFV προορίζεται κυρίως για την Ινδία και αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Suzuki να συνεχίσει την εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης, παράλληλα με τα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα.

Ένας κινητήρας για διαφορετικά καύσιμα

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι η μοτοσυκλέτα προσαρμόζεται αυτόματα στο καύσιμο που βρίσκεται στο ρεζερβουάρ. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιεί βενζίνη, E20 ή E85 χωρίς αλλαγές από τον αναβάτη.

Η Suzuki αναφέρει ότι οι πωλήσεις από το 2025 παραμένουν σταθερές, αλλά η περιορισμένη διαθεσιμότητα E85 στην Ινδία αποτελεί ακόμη εμπόδιο.

Η αιθανόλη προέρχεται κυρίως από ανανεώσιμες πηγές, όπως ζαχαροκάλαμο, καλαμπόκι και γεωργικά υπολείμματα. Παρότι παράγει CO₂ κατά την καύση, το συνολικό αποτύπωμα μπορεί να είναι χαμηλότερο από εκείνο των ορυκτών καυσίμων.

Για να αντέχει το καύσιμο E85, η Suzuki έχει τροποποιήσει τα μπεκ και την αντλία καυσίμου, χρησιμοποιώντας ανθεκτικότερα υλικά και μεγαλύτερη παροχή. Παράλληλα, ένα σύστημα δύο φίλτρων προστατεύει από ρύπους και φραγές.

Τα ηλεκτρονικά προσαρμόζουν τον κινητήρα

Ο αισθητήρας O₂ υπολογίζει την περιεκτικότητα σε αιθανόλη και η μονάδα ECU προσαρμόζει συνεχώς την τροφοδοσία. Υπάρχει όμως ένα μειονέκτημα: η αιθανόλη δυσκολεύεται περισσότερο να εξατμιστεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Για αυτό η Suzuki χρησιμοποιεί ψηφιακό πίνακα οργάνων με προειδοποιήσεις, ενημερώνοντας τον αναβάτη όταν οι συνθήκες απαιτούν περισσότερο ποσοστό βενζίνης.

Κινητήρας και επιδόσεις

Η SF 250 FFV χρησιμοποιεί μονοκύλινδρο κινητήρα SOHC 250 κ.εκ., σύστημα ψύξης λαδιού SOCS και τεχνολογία Suzuki Eco Performance, σε συνδυασμό με κιβώτιο έξι σχέσεων.

Με E85 αποδίδει 27.9 ίππους στις 9,300 σ.α.λ., ενώ με E20 φτάνει τους 27.2 ίππους. Η ροπή ανέρχεται στα 22.5 Nm στις 7,300 σ.α.λ.

Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθανόλη αυξάνει τα οκτάνια και επιτρέπει πιο ελεγχόμενη καύση, αν και η κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί λόγω της χαμηλότερης ενεργειακής πυκνότητας.

Το μεγάλο εμπόδιο είναι οι υποδομές

Η Suzuki θεωρεί ότι η τεχνολογία flex-fuel είναι μόνο ένα μέρος της λύσης. Παράλληλα εξελίσσει αποδοτικότερους κινητήρες, ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, καθώς και λύσεις CNG και βιοαερίου.

Το βασικό πρόβλημα για την εξάπλωση των FFV είναι η διαθεσιμότητα και η τιμή του E85. Η Γαλλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς διαθέτει ήδη περισσότερα από 4,000 πρατήρια E85.

Η χαμηλότερη τιμή του καυσίμου μπορεί να αντισταθμίσει την αυξημένη κατανάλωση και να κάνει την τεχνολογία οικονομικά ελκυστική.

Μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής

Η Suzuki δεν είναι η μόνη εταιρεία που πιστεύει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης μπορεί να έχει μέλλον με διαφορετικά καύσιμα. Η Triumph εξελίσσει αγωνιστικό καύσιμο E40 με υψηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη, με στόχο στο μέλλον ένα πλήρως ανανεώσιμο E100.

Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία εξετάζει πολλές εναλλακτικές: συνθετικά e-fuels, υδρογόνο, ηλεκτρική ενέργεια και υβριδικά συστήματα.

Καμία λύση δεν είναι τέλεια. Τα ηλεκτρικά μοντέλα αντιμετωπίζουν ζητήματα αυτονομίας, βάρους και φόρτισης, το υδρογόνο έχει προβλήματα αποθήκευσης, ενώ τα συνθετικά καύσιμα παραμένουν ακριβά και δύσκολα στην παραγωγή μεγάλης κλίμακας.

Θα έρθει στην Ευρώπη;

Η Suzuki δεν αποκλείει την Eυρωπαϊκή αγορά, αλλά δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο σχέδιο. Η εξάπλωση θα εξαρτηθεί από την παραγωγή αιθανόλης, τις κυβερνητικές πολιτικές, τη φορολογία και κυρίως το δίκτυο πρατηρίων.

Η SF 250 FFV δείχνει, πάντως, ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ίσως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Με καθαρότερα καύσιμα, θα μπορούσε να συνεχίσει να αποτελεί μέρος του μέλλοντος της μοτοσυκλέτας, μαζί με τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά μοντέλα.