Aφιέρωμα: Μοτοσυκλέτες από 5.000€ έως 7.500€

του Νίκου Βιτσιλάκη

Στα χρήματα του τίτλου υπάρχουν σχεδόν τριάντα προτάσεις στην αγορά και θα τις δείτε όλες παρακάτω. Είναι μοτοσυκλέτες ικανές να καλύψουν πολλές ανάγκες και ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες, επίσης ικανές να ικανοποιήσουν κάθε γούστο. Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή σχέση αξίας/τιμής ξεχωρίσαμε οκτώ από αυτές, τις οποίες και σας παρουσιάζουμε αναλυτικότερα. Σύντομα θα ακολουθήσει και ένα ανάλογο αφιέρωμα για τις μοτοσυκλέτες της αγοράς με τιμή από 7.500€ έως 10.000€, οπότε μείνετε συντονισμένοι πριν προχωρήσετε στην επόμενη αγορά σας!





BMW

- G 310 R - 5.100€

- G 310 GS - 5.950€

BENELLI

- TRK502 – 6.500€

- TRK502X – 6.800€

- Leoncino – 6.500€

CFMOTO

- 650MT - 6.190€

- 650MT Tourer - 6.590€

HONDA

- CRF 250L/Rally – 5.550€/6.490€

- CB 300R – 5.990€

- CB 500F – 6.770€

- CMX 500 Rebel – 6.990€

- CBR 500R – 7.100€

- CB 500X – 7.150€

HUSQVARNA

- 401 Vitpilen - 6.980€

- 401 Svartpilen – 6.990€

KAWASAKI

- KLX 250S - 5.290€

- Ζ300 - 5.190€

- Versys X 300 – 5.990€



- Ninja 300/KRT Edition - 5.890€/6.090€

- Ninja 400/KRT Edition - 6.490€/6.690€

- Z650 - 7.390€

KTM

- 390 Duke - 5.690€

SUZUKI

- V-Strom 250 – 5.295€

- SV 650 – 6.895€

- SV 650X – 7.495€

ΥΑΜΑΗΑ

- ΜΤ03 – 5.690€

- MT07 – 7.100€







BMW G310GS

Βασισμένο στην έκδοση R, το νέο G310GS απευθύνεται στο κοινό που θέλει χαρακτηριστικά σκληροτράχηλης κατασκευής χωρίς να πληρώσει μια περιουσία. Σχεδιαστικά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ικανότητα για να ανακαλύψει κανείς την ταυτότητα ενός πραγματικού μοντέλου GS και αυτό σίγουρα πpοσθέτει πόντους επιτυχίας όσον αφορά στις πωλήσεις (που ήδη πάνε πολύ καλά). Κινητήρια μονάδα είναι ένας νέος υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας 313cc με τετραβάλβιδη κεφαλή, 2 ΕΕΚ και “ανάποδη” τοποθέτηση, καθώς ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του παραμένει ο κεκλιμένος προς τα πίσω κύλινδρος και η περιστροφή της κεφαλής του κατά 180 μοίρες. Η εξαγωγή βρίσκεται στο πίσω του μέρος και ο λαιμός της εξάτμισης είναι τοποθετημένος σχεδόν κάθετα κάτω από τη σέλα. Η απόδοσή του αρκετά καλή στους 34 ίππους και στα 28Nm ροπής. To συνολικό βάρος ανέρχεται στα 169,5 κιλά, δηλαδή περί τα 10 παραπάνω σε σχέση με την έκδοση δρόμου R και όπως όλα τα μοντέλα της βαυαρικής φίρμας διαθέτει στάνταρ δικάναλο ABS με δυνατότητα απενεργοποίησής του. Τα φρένα -αν μη τι άλλο για την κατηγορία- είναι εντυπωσιακών προδιαγραφών, περιλαμβάνοντας δίσκο 300mm και ακτινική τετραπίστονη δαγκάνα της Brembo μπροστά. Οι ζάντες είναι 17 και 19” χυτές αλουμινένιες και τα ελαστικά διπλής χρήσης Metzeler Tourance.

ΚΑΤΗΓΟΡIA: ON-OFF

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 1K/4Τ/ΥΨ - 34Hp

TIMH: 5.950€







Honda CB300R

Θέλει να θυμίζει τον μεγάλο αδερφό CB1000R και ξέρει πως πίσω από τη σχεδίαση φέρνει μαζί του πρωτόγνωρες για τη Honda εφαρμογές στην κατηγορία. Το νέο μικρό “streetfighter” της Honda χρησιμοποιεί τον γνωστό υγρόψυκτο μονοκύλινδρο των 286cc από τη σειρά CB300F/CBR300R, με αυξημένη κατά σχεδόν μισό ίππο απόδοση (31Hp συνολικά). Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν, βλέποντας ριζοσπαστικές -για μικρό σε κυβισμό Honda- εφαρμογές. Όπως για παράδειγμα μονάδα αδρανειακής μέτρησης, προκειμένου να κατανέμεται καλύτερα η ισχύς του φρεναρίσματος μέσω του στάνταρ δικάναλου ABS. Όπως επίσης ένα ανεστραμμένο πιρούνι 41mm και μια τετραπίστονη δαγκάνα μπροστά, αλλά και ένα ατσάλινο πλαίσιο τύπου χωροδικτύωμα από συνδυασμό σωληνωτών και πρεσσαριστών κομματιών. Ο φωτισμός, που είναι τεχνολογίας full LED και η ευμεγέθης οθόνη LCD στα όργανα δεν θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο, κάτι παρόμοιο ισχύει με το εντυπωσιακό σε όψη τελικό εξάτμισης με τους δύο θαλάμους. Οι 31 ίπποι έχουν να αντιμετωπίσουν μόλις 143 κιλά βάρος και αυτό σημαίνει ότι στην όλη υπόθεση υπεισέρχεται και ο παράγοντας “fun to ride”. Σίγουρα στόχος του δεν είναι να μπει σε κόντρες με τον ισχυρότερο (από πλευράς ιπποδύναμης) ανταγωνισμό, αλλά να αποτελέσει μια κατηγορία μόνο του όσον αφορά στην οικονομία καυσίμου και στην ευρύτερη χρηστικότητα.

ΚΑΤΗΓΟΡIA: STREET NAKED

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 1K/4Τ/ΥΨ – 31Hp

TIMH: 5.990€







Husqvarna Svarpilen 401

Svartpilen στα Σουηδικά σημαίνει μαύρο βέλος και προσδιορίζει ένα μοντέλο που έχει εμπνευστεί από θρυλικά μοντέλα του παρελθόντος της Husqvarna, όπως τα Svartkvarna, Drombagen και Silverpilen της δεκαετίας του ’50 και του ’60. Σπαρτιάτικη, με τα απολύτως απαραίτητα, είναι μια πραγματική μοτοσυκλέτα, χωρίς παραπανίσια gadgets και με ισορροπημένες αισθητικές ακροβασίες. Είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αντανακλά τη διαχρονική αυθεντικότητα μιας νέας σκηνής στο χώρο της μοτοσυκλέτας, αυτής των modern classics. Τα μηχανικά μέρη προέρχονται από το KTM 390 Duke, καθώς είναι γνωστό πλέον πως η Husqvarna ανήκει στην ΚΤΜ εδώ και έξη χρόνια. O υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας με τους 2 ΕΕΚ έχει χωρητικότητα 375cc και μια ιδιαίτερα υψηλή απόδοση 44Hp και 37Nm ροπής. Ο συμπλέκτης είναι ολίσθησης (slipper), το πλαίσιο ατσάλινο χωροδικτύωμα, οι ρυθμιζόμενες αναρτήσεις της WP (ανάποδο πιρούνι 43mm και μονό αμορτισέρ), τα δισκόφρενα της Bybre (θυγατρική της Brembo) και το στάνταρ δικάναλο ABS της Bosch. Σαν μοντέλο που εντάσσεται στην οικογένεια των scrambler, το Svartpilen διαθέτει τρακτερωτά ελαστικά, ακτινωτές ζάντες και ψηλό “εντουράδικο” τιμόνι. Οι 17αρες αλουμινένιες ζάντες, το ρεζερβουάρ των 9,5 λίτρων, τα φώτα LED και η φηφιακή μινιμαλιστική οθόνη συνδυάζονται αρμονικά με την ποδιά του κινητήρα, την προστατευτική σίτα στον προβολέα και τη σχάρα πάνω στο περίτεχνο δοχείο καυσίμου.

ΚΑΤΗΓΟΡIA: SCRAMBLER

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 1K/4Τ/ΥΨ – 44 Hp

TIMH: 6.990€







Honda CB 500X

Το μέχρι στιγμής best seller της εγχώριας αγοράς βελτιώνεται διαρκώς και γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές. Στην τελευταία του έκδοση διαφοροποιείται ως προς το ψηλότερο φέρινγκ κατά 10cm, τη ρυθμιζόμενη ζελατίνα, το νέο πιρούνι που διαθέτει πλέον και ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου, το μεγαλύτερο δοχείο καυσίμου (από 17,3 στα 17,5lt), τις ρυθμιζόμενες μανέτες και τον επανασχεδιασμένο επιλογέα ταχυτήτων για ευκολότερες αλλαγές. Το συνολικό βάρος της κατασκευής στα 185 κιλά άδεια δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ η αίσθηση που προσφέρει στον αναβάτη –ειδικά στις χαμηλές ταχύτητες που φαίνεται η διαφορά– είναι ζυγισμένη σε τέτοιο βαθμό που κάνει τη μοτοσυκλέτα πιο ευέλικτη από αυτό που θα περίμενε κανείς. Η ευκολία και η ευελιξία τόσων κιλών δεν επιτυγχάνεται εύκολα και εδώ μπαίνει η τεχνογνωσία της μεγάλης γιαπωνέζικης εταιρίας. Ο δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση και τη γραμμικη λειτουργία. Με ιπποδύναμη στους 47Ηp προσφέρει επιτάχυνση 0-400 μέτρα σε 14,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 175 km/h. Το μεσαίο crossover της Honda είναι ένα ευχάριστο, ευέλικτο και διασκεδαστικό δίτροχο για πλήθος αναβατών, έμπειρων ή/και αρχάριων, που θέλουν να κάνουν πολλά πράγματα πάνω σε μια μοτοσυκλέτα και να την οδηγούν με ευχαρίστηση. Χωρίς άγχος, χωρίς ζόρι, χωρίς κόπο, όλο το χρόνο και για πολλά χρόνια…

ΚΑΤΗΓΟΡIA: ON-OFF

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 2K/4Τ/ΥΨ – 47Hp

TIMH: 7.150€







KTM 390 Duke

Για πολλούς μοτοσυκλετιστές, οι Δούκες της ΚΤΜ είναι οι εκπρόσωποι μιας κατηγορίας όπου η έννοια “οδηγική απόλαυση” βρίσκεται στην κορυφή των χαρακτηριστικών τους. Και επειδή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες πέραν της απόλυτης ιπποδύναμης που μπορούν να τους συγκινήσουν, η αυστριακή φίρμα έχει επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τη γκάμα στα μικρότερα κυβικά, προσφέροντας λιλιπούτειους Δούκες με κορυφαία περιφερειακά που τιμούν επάξια τη φιλοσοφία “Ready to Race” του εργοστασίου. To Duke 390 του 2018 έχει την ικανότητα να φέρει το χαμόγελο στα χείλη ακόμα και αναβατών που θέλουν να το χρησιμοποιούν όλη μέρα κάθε μέρα. Αναβατών που θέλουν κάθε στιγμή να χαίρονται την οδήγηση, είτε μέσα στην πόλη είτε στα στροφιλίκια γύρω από αυτή. Το μοντέλο έχει δεχθεί σημαντικές βελτιώσεις με σκοπό να παραμείνει στην κορυφή των πωλήσεων, προσφέροντας σχεδίαση α λα Super Duke R και περιφερειακά από ράφια υψηλών προδιαγραφών. Έχει αλλάξει σχεδίαση, διαθέτει πλουσιότερο εξοπλισμό και έχει ραφιναριστεί σε καίρια σημεία, αποκτώντας περισσότερο χρηστικό χαρακτήρα και -παράλληλα- βελτιώνοντας ακόμα πιο πολύ τα δυναμικά του χαρακτηριστικά. Nέο πιρούνι με τεχνολογία open cartridge, νέο (μονό) αμορτισέρ με πιστόνι διαχωρισμού του λαδιού από τον αέρα, νέο ατσάλινο τιμόνι τύπου fat bar, νέο -και αφαιρούμενο πλέον- υποπλαίσιο, TFT έγχρωμη οθόνη, ΚΤΜ Μy Ride σύστημα bluetooth διασύνδεσης με το κινητό, συμπλέκτης ολίσθησης και ηλεκτρονικό γκάζι Ride by wire είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια σημαντική ανανέωση για τον μικρό Δούκα.

ΚΑΤΗΓΟΡIA: STREET NAKED

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 1K/4Τ/ΥΨ – 44 Hp

TIMH: 5.690€







Kawasaki Versys-X 300

Προικισμένο με τα χαρίσματα της οικογένειας Versys, έχοντας δυνατό κινητήρα, όρθια θέση οδήγησης και touring δυνατότητες, το Versys-X 300 κάνει προσβάσιμη τη συγκεκριμένη κατηγορία σε ένα ευρύτερο κοινό αναβατών. Στην καρδιά της μοτοσυκλέτας πάλλεται ένας δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας 296cc με 2ΕΕΚ και τετραβάλβιδες κεφαλές, που αποδίδει 40Hp/11.500rpm και 37Νm/10.000rpm. Είναι ρυθμισμένος για αυξημένη απόδοση στις χαμηλές/μεσαίες στροφές και εξοπλισμένος με συμπλέκτη Assist & Slipper. H εργονομικά σχεδιασμένη θέση οδήγησης, το χαμηλό ύψος σέλας, ο σχεδιασμός του ρεζερβουάρ και το φαρδύ τιμόνι ευνοούν την ευκολία χειρισμού της μοτοσυκλέτας και διευκολύνουν την πρόσβαση στο έδαφος. Ο πίνακας οργάνων περιλαμβάνει ενδείξεις για την επιλεγμένη σχέση ταχύτητας, την τρέχουσα και μέση κατανάλωση καυσίμου, την αυτονομία υπολειπόμενου καυσίμου, δύο μερικούς χιλιομετρητές, καθώς και δείκτη οικονομικής οδήγησης που βοηθά τον αναβάτη να επιτύχει αυτονομία πάνω από 400 χλμ. Το νέο ατσάλινο πλαίσιο τύπου backbone χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως δομικό στοιχείο, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη ακαμψία και αυξημένη αντοχή σε οδήγηση εκτός δρόμου. Οι αναρτήσεις επιτρέπουν στο μικρό Versys να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά σε διάφορες οδηγικές συνθήκες, με τις ακτινωτές ζάντες (19'' εμπρός, 17'' πίσω) και τα ελαστικά διπλής χρήσης να διευρύνουν περαιτέρω τις off-road δυνατότητές του. Σίγουρα αποτελεί μια πολυαναμενόμενη προσθήκη στην καθιερωμένη οικογένεια των Versys.

ΚΑΤΗΓΟΡIA: ON-OFF

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 1K/4Τ/ΥΨ – 40Hp

TIMH: 5.990€







Suzuki SV 650

Με δεδομένη την επιστροφή των γυμνών μοτοσυκλετών δρόμου στο προσκήνιο, η Suzuki αναβίωσε ένα μοντέλο που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Το SV 650 του σήμερα είναι αισίως η τρίτη γενιά του μοντέλου και -ούτε λίγο ούτε πολύ- έχει δεχθεί αλλαγές και βελτιώσεις σε 140 σημεία, τα 60 εκ των οποίων βρίσκονται στον V-2 κινητήρα των 645 κ.εκ. με τους 2 ΕΕΚ, τα δύο μπουζί ανά κύλινδρο και τις τετραβάλβιδες κεφαλές, αυτόν τον ίδιο αλεξίσφαιρο που κινεί και τις κοσμαγάπητες V-Strom 650 χρόνια τώρα. Η ιπποδύναμη έχει σκαρφαλώσει στους 75 ίππους (από 73,4 στο προηγούμενο μοντέλο), ενώ η κατανάλωση έχει εκτοξευτεί προς τα κάτω (ανακοινώσιμη 3,84 lt/100km) και οι προδιαγραφές έχουν προσαρμοστεί σε επίπεδα Euro4. Σημαντική προσθήκη αποτελεί το νέο σύστημα Low RPM Assist, που στην ουσία είναι ένα ηλεκρονικό βοήθημα διατήρησης των στροφών του κινητήρα στα επιθυμητά πλαίσια όταν κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες, αποφεύγοντας τα σκορτσαρίσματα στο άνοιξε–κλείσε του γκαζιού. Η ποιότητα κατασκευής του SV (made in Japan) είναι καλύτερη από τον ανταγωνισμό (στην κατηγορία πάντα) και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για έναν αναβάτη που δεν θέλει να αλλάζει μοτοσυκλέτα συχνά. Όπως επίσης και για τη νέα γενιά αναβατών, που θέλει μια μοτοσυκλέτα σαν βάση για customizing στα δικά της μέτρα και σταθμά.

ΚΑΤΗΓΟΡIA: STREET NAKED

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: V2/4Τ/ΥΨ - 75Hp

TIMH: 6.895€







Yamaha MT-07

Από την κυκλοφορία τoυ το 2014, το MT-07 κατάφερε να γίνει μια από τις πιο επιτυχημένες μοτοσυκλέτες της Yamaha όλων των εποχών, πετυχαίνοντας περισσότερες από 80.000 πωλήσεις μέχρι σήμερα. Για το 2018, οι σχεδιαστές έκαναν τις απαραίτητες επεμβάσεις για να φρεσκάρουν το best seller τους, τόσο όσον αφορά στη σχεδίαση των πλαστικών όσο και στην αίσθηση της συνολικής ποιότητας. Τα νέα στοιχεία που διαφοροποιούν το ΜΤ-07 προέρχονται από το μεγαλύτερο ΜΤ-09 και έχουν να κάνουν με νέο προβολέα, πίσω φωτιστικό σώμα, ρεζερβουάρ καυσίμου, μπροστινό φτερό και εισαγωγές αέρα, ενώ έχει αλλάξει και η θέση οδήγησης με τη χρήση μιας επανασχεδιασμένης σέλας, που πλέον αγκαλιάζει το δοχείο καυσίμου και είναι ενιαία για οδηγό και συνεπιβάτη. Παράλληλα, το πιρούνι έχει δεχθεί νέες ρυθμίσεις για μια περισσότερο σπορ συμπεριφορά (αυτό είναι αλήθεια ότι το χρειαζόταν), ενώ το αμορτισέρ έχει αλλάξει και διαθέτει νέο ρυθμιστή για την απόσβεση επαναφοράς, κάτι που επιτρέπει στους αναβάτες να το ρυθμίζουν στα μέτρα τους και ανάλογα με τη χρήση και το οδηγικό τους στυλ. Το MT-07 είναι μια από τις καλύτερες μοτοσυκλέτες γενικής χρήσης και δεν νομίζουμε ότι χρειαζόταν περισσότερες αλλαγές. Ευχάριστο οδηγικά και πολύ οικονομικό σε κατανάλωση, με ένα ζωντανό δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα (689cc, 75Hp, 68Nm) και όμορφη σχεδίαση, θέλει να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία και δεν δείχνει διάθεση για πειραματισμούς.

ΚΑΤΗΓΟΡIA: STREET NAKED

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 2K/4Τ/ΥΨ - 75Hp

TIMH: 7.100€