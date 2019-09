Για μοτοσυκλετιστές: Πιστοποιημένη εκπαίδευση με διπλό κέρδος

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «Μοτοθέσις» εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία, η οποία σαν στόχο έχει την εκπαίδευση και την ασφάλεια του αναβάτη μοτοσυκλέτας.

Η εν λόγω συνεργασία γίνεται με την εταιρεία Q Rep S.A., ύστερα από μια εξαιρετική προσφορά που δόθηκε για τους πιστοποιημένους αναβάτες μοτοσυκλέτας (Advanced Riders), οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τις εκπαιδεύσεις του Ινστιτούτου και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησής τους. Η Q Rep S.A, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Qatar Europe Limited (QEL) στην Ελλάδα, επιβραβεύει την προσπάθεια και την ατομική δέσμευση των καθημερινών μοτοσυκλετιστών να βελτιώσουν την ασφάλειά τους, χωρίς αυτοί να υποχρεώνονται από κάποια νομοθετική πρόβλεψη. Ξεπερνώντας τη συνηθισμένη εκπτωτική πρακτική, η οποία έχει ως αφετηρία εμπορικά κριτήρια (ομαδικά συμβόλαια, επαγγελματικές ιδιότητες ή εταιρικές προβλέψεις), καινοτομεί επιβραβεύοντας την ατομική προσπάθεια κάθε μοτοσυκλετιστή να βελτιώσει την οδική ασφάλειά του. Συγχρόνως, αναγνωρίζεται η ποιοτική εργασία που γίνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ως φορέα Εκπαίδευσης Προηγμένης Οδήγησης (Advice in Advanced Riding – A.A.R) και η μακροχρόνια προσπάθειά του προκειμένου να αποκτήσουν οι μετεκπαιδεύσεις (post license trainings) το κύρος, την αποδοχή και τη διάδοση σε όφελος της ασφάλειας των μοτοσυκλετιστών και όλων των χρηστών των καθημερινών δρόμων.

Tι είναι το Μοτοθέσις;

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας έχει ως ιδρυτικό φορέα τη Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας και είναι μέλος της ευρωπαϊκής επιτροπής "Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας" (European Road Safety Charter). Ουσιαστικά, είναι φορέας κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα τα οποία αφορούν το οδικό περιβάλλον και τη θέση του μοτοσυκλετιστή σε αυτό. Αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας τόσο του μοτοσυκλετιστή όσο και των άλλων καθημερινών χρηστών του δρόμου. Δόγμα του είναι πως η οδική ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί χωρίς σημαντικούς περιορισμούς στην ελευθερία της κίνησης, επειδή υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της συμπεριφοράς όλων μας στο δρόμο. Μετά από έρευνα και εφαρμογή προγραμμάτων από το 1996 (αρχικά ως Εφορεία Εκπαίδευσης της ΜΟΤΟΕ), επέλεξε ως φορέα τεχνογνωσίας και πιστοποίησης τη Βρετανική Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη των Ατυχημάτων (RoSPA - The Royal Society for the Prevention of Accidents), το σημαντικότερο φορέα στην πρόληψη των τροχαίων συμβάντων στη Μεγ. Βρετανία και έναν από τους καλύτερους παγκοσμίως. Το Ινστιτούτο, με την ενεργή στήριξη της ΜΟΤΟΕ και των ενδιαφερομένων Λεσχών της, αναπτύσσει σε όλη τη χώρα, μέσω πιστοποιημένων παρατηρητών εκπαίδευσης, δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης που απευθύνονται:

στους νέους, οι οποίοι πρόκειται να αποκτήσουν τα προσεχή χρόνια άδεια ικανότητας οδήγησης

στους μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την ασφαλή οδήγησή τους ή και να πιστοποιήσουν την εκπαίδευσή τους στην προηγμένη οδήγηση (advance riding).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.