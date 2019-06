Honda Wheels & Waves 2019: Δώδεκα CB1000R που ..ξεφεύγουν

του Νίκου Βιτσιλάκη

Το ότι οι custom builders έχουν ξεφύγει τα τελευταία χρόνια είναι λίγο έως πολύ γνωστό. Το ότι όμως συμμετέχουν επίσημα και οι ίδιοι οι κατασκευαστές σε αυτό το “παραλήρημα” δείχνει πως το μέλλον ανήκει στα custom..

Όπως η Honda για παράδειγμα, που παρευρίσκεται ανελλιπώς στα μεγαλύτερα custom show του πλανήτη. Και το κάνει αυτό είτε από μόνη της, είτε μέσω του δικτύου της, ακόμα και συνεργαζόμενη με επώνυμους οίκους βελτιώσεων. Το έχει αντιληφθεί ο Νο1 κατασκευαστής στον κόσμο, πως δηλαδή πολύς κόσμος αγοράζει μοτοσυκλέτες και στη συνέχεια τις “καστομάρει” στα δικά του γούστα, πολλές φορές και ανεξαρτήτως κόστους. Ξέρει όμως η Honda πως υπάρχουν και πελάτες που δεν τους ενδιαφέρει να μπουν στη διαδικασία των βελτιώσεων και πως θα επιθυμούσαν έτοιμες προτάσεις να έχουν να διαλέγουν. Στο διάσημο φεστιβάλ Wheels & Waves, που έγινε προ ημερών στο Biarritz στις ακτές του Ατλαντικού στη Ν. Γαλλία, το εργοστάσιο του “Big-H” ξάφνιασε τους πάντες με την αριθμητική συμμετοχή του, η οποία αφορούσε σε 12, ανά την Ευρώπη “φτιαγμένα”, CB1000R NSC.

Όλα τους κομψοτεχνήματα, μερικά κρύβουν ατέλειωτες ώρες δουλειάς, μερικά άλλα δείχνουν πιο ευφάνταστα και άλλα περισσότερο συντηρητικά. Όπως το είπαμε πριν, δημιουργίες για όλα τα γούστα, ο κόσμος τα είδε, η Honda άκουσε τι του άρεσε και τι όχι, οπότε μην απορήσετε αν ξαφνικά δείτε κάποιο από αυτά να βγαίνει στην ευρεία παραγωγή. Και λέμε στην ευρεία γιατί ήδη μία από τις μοτοσυκλέτες που θα δείτε παρακάτω διατίθεται από τη Honda Motor Europe σε περιορισμένο αριθμό και σε μόλις τέσσερις χώρες της ΕΕ! Ας δούμε λοιπόν και τις 12 “κόκκινες” δημιουργίες, σε κάθε μία εξ αυτών έχουμε σημειώσει τον κατασκευαστή της και από κάτω την πηγή έμπνευσής του.

Η περίπτωση είναι αυτό που λέμε φάτε μάτια ψάρια..



R-adical

Gannet Design & Fuhrer, Ελβετία

Inspiration: ‘Take it to the Limit’

Africa Four CRF1000R

Brivemo Motors, Ελβετία

Inspiration: the CRF1000L Africa Twin

Monkey 1000R

Werther Honda Nice, Γαλλία

Inspiration: Honda Monkey

Black Edition

3C Motos Biarritz, Γαλλία

Inspiration: ‘Full Black’

NSC Endurance Team Replica

National Motos, Γαλλία

Inspiration: 2006 24hrs LeMans winner

Café Chic

Horizon Racing Vergy 95, Γαλλία

Inspiration: Café Chic

Dirt Endurance

VC Moto Sabadell, Ισπανία

Inspiration: classic Honda colour scheme

Monkey Kong

Mallorca Motos, Ισπανία

Inspiration: the Honda Monkey

Alfredo

Hakuba Motos, Ισπανία

Inspiration: Freddie Spencer

Honda Limited Edition CB1000R

Honda Motor Europe, Ιταλία (350 μονάδες για διάθεση σε Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία)

Inspiration: HRC racing tricolour

Tribute

Honda Italia

Inspiration: Celebration of 50 years of CB750

Dani Pedrosa replica

Moto Macchion, Ιταλία

Inspiration: #26 Dani Pedrosa RC213V

Επίσημο βίντεο από τη Honda δεν έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής και εμείς σας παραθέτουμε ένα ερασιτεχνικό που τα δείχνει όλα ζωντανά. Αν μιλάτε Ισπανικά, ακόμα καλύτερα για σας!