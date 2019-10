Husqvarna Vitpilen 701 Aero Concept: Ξεκίνησαν οι βραβεύσεις

Το εντυπωσιακό Concept της Husqvarna διακρίθηκε για το design του στο διαγωνισμό Best of Best Automotovive Brand Contest που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Γερμανία.

Ο Best of Best Automotovive Brand Contest είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής διαγωνισμός για εταιρίες από το χώρο της αυτοκίνησης και είναι γνωστός για τη βαρύτητα που έχει στο συγκεκριμένο κομμάτι της βιομηχανίας. Ο εν λόγω διαγωνισμός επιβραβεύει ξεχωριστά προϊόντα και προτάσεις μετακίνησης εστιάζοντας στις αρχές της εκάστοτε φίρμας και του αντίστοιχου design που αυτή πρεσβεύει.

Με το Vitpilen 701 Aero να κάνει το ντεμπούτο του στην περσινή έκθεση EICMA του Μιλάνου, τέκνο των Husqvarna και Kiska (σχεδιαστικός οίκος), ξέραμε από την αρχή πως είχαμε ένα ιδιαίτερο σχεδιαστικά πρεσβευτή της σειράς των Vitpilen. Συνδυάζοντας μια σύγχρονη μοτοσυκλέτα με ένα φόρο τιμής στο παρελθόν, το Vitpilen 701 Aero καταφέρνει να έχει τη σπορ εμφάνιση μιας άλλης εποχής χωρίς να στερείται τίποτα από την οδηγική εμπειρία του παρόντος.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που το πάντρεμα Husqvarna και Kiska φέρνει βραβευμένο Concept καθώς η ιστορία έχει επαναληφθεί και το 2016 όταν το Vitpilen 701 είχε πάρει το βραβείο iF Design Award. Ένα χρόνο μετά τα Vitpilen 701 και 401 θα έβρισκαν το δρόμο της παραγωγής.

To πρόσφατο βραβείο του Best of Best Automotive Brand Contest θα έλεγε κανείς πως έρχεται να επιβεβαιώσει την ανοδική πορεία που έχει πάρει η Husqvarna από το 2014 μέχρι σήμερα, δίνοντας τους καλύτερους οιωνούς για το μέλλον της εταιρίας.