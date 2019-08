Η KTM ξεπέρασε τη Harley-Davidson και στοχεύει την Kawasaki!

Τον τζίρο του ενός δις δολαρίων έφτασε η αυστριακή εταιρία, ξεπερνώντας εκείνο της Harley-Davidson με τον επόμενο στόχο να είναι η τριάδα των μεγαλύτερων κατασκευαστών στον κόσμο.

Το 1991 ο Stefan Pierer ανέλαβε την KTM, έναν αυστριακό κατασκευαστή μοτοσυκλετών που εκείνη την εποχή πάλευε να επιβιώσει και παράλληλα να ανταγωνιστεί τα κυρίαρχα ιαπωνικά εργοστάσια. Ένας επιχειρηματίας που στην ηλικία των 35 ετών είχε ήδη διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία σε αλλότριους χώρους (είδη σκι και οικοδομικά υλικά), ο πανέξυπνος Pierer ήξερε ότι ο δρόμος ήταν μακρύς και δύσκολος, αλλά αυτό μάλλον το θεώρησε πρόκληση παρά εμπόδιο. Και όπως έδειξαν τα πράγματα, σήμερα και 28 χρόνια μετά πέτυχε το στόχο του, με την KTM να κατασκευάζει τόσες μοτοσυκλέτες σε μια εβδομάδα, όσες έφτιαχνε σε ένα χρόνο το 1991! Εν έτει 2019, απλά ξεπέρασε τη Harley-Davidson σε πωλήσεις και έγινε ο κορυφαίος κατασκευαστής μοτοσικλετών έξω από την Ασία. Η περιουσία του Pierer στις μέρες μας εκτιμάται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και αν αυτό δεν θεωρείται επιτυχία τότε τι άλλο; χάρη στην επιτυχία του στην KTM. «Η ποιότητα εκείνη την εποχή ήταν τόσο κακή που μας χλευάζαν», λέει. "Αλλά κάθε κρίση είναι επίσης μια ευκαιρία."

Η KTM σκοπεύει να γίνει ένας από τους τρεις κορυφαίους κατασκευαστές μοτοσυκλετών. Την περασμένη δεκαετία, ο Pierer τετραπλασίασε τις πωλήσεις, αν και η ευρωπαϊκή αγορά της μοτοσυκλέτας συρρικνώθηκε κατά 14%. Τα νέα σχέδια και η μεγαλύτερη εστίαση στην Ασία θα τον βοηθήσουν να φτάσει τις ετήσιες πωλήσεις της τάξης των 400.000 μοτοσυκλετών έως το 2022, γεγονός που θα κατέτασσε την KTM στο σημερινό Νο. 3, την Kawasaki Motors Co.

Παρόλο που πέρυσι οι πωλήσεις ήταν στις 261.000 μοτοσυκλέτες - 35.000 περισσότερες από ό, τι έκανε η Harley - η αμερικανική εταιρεία παράγει τριπλάσια έσοδα ύψους 1.75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επειδή οι περισσότερες μοτοσυκλέτες της είναι πολύ πιο ακριβές. Συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων μοντέλων όπως τα μοτοποδήλατα και τα σκούτερ, η KTM εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τον όμιλο Piaggio (κατασκευαστής της Vespa) στην Ευρώπη. Και παγκοσμίως, η Honda Motor Co., για παράδειγμα, πούλησε 20 εκατομμύρια δίτροχα το περασμένο έτος και η No. 2 Yamaha Motor Co. πούλησε 5,4 εκατομμύρια.

Η εδραίωση στην Ευρώπη παρουσιάζει ποικίλες προκλήσεις: Οι πωλήσεις στην περιοχή έχουν παραμείνει στάσιμες από το 2010, στις περίπου 1 εκατομμύριο μοτοσυκλέτες ετησίως, ενώ αυστηρότεροι κανόνες για τις εκπομπές και το θόρυβο απειλούν να μειώσουν και άλλο τον αριθμό αυτό . «Η κατασκευή καθαρότερων και πιο αθόρυβων μοτοσυκλετών κοστίζει πολλά χρήματα, όπως και η ανάπτυξη ηλεκτρικών κινητήρων», λέει ο Jürgen Pieper, αναλυτής στο Bankhaus Metzler στη Φρανκφούρτη. "Μια μάρκα όπως η KTM που είναι γνωστή για τους αγώνες μπορεί να δυσκολευτεί να διατηρήσει την εικόνα της υιοθετώντας φιλικότερες προς το περιβάλλον τεχνολογίες". συμπλήρωσε.